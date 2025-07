लाइफस्टाइल

Dalai Lama Wealth: दलाई लामा के पास कितनी संपत्ति है? जानिए बौद्ध भिक्षुओं के गुरु की कमाई और कहां से आता है इतना पैसा

How much wealth does the Dalai Lama own?: बौद्ध धर्मगुरु और 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो 6 जुलाई को अपना 90वां जन्मदिन मनाएंगे. इस मौके पर कई मीडिया आउटलेट्स ने उनके निजी जीवन के बारे में जानकारी दी है. इनमें सबसे ज्यादा ध्यान उनकी संपत्ति ने खींचा है.