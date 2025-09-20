जुबिन गर्ग अपनी पत्नी के लिए कितनी संपत्ति छोड़ गए, कहां-कहां से होती थी सिंगर की मोटी कमाई?

मशहूर गायक ज़ुबिन गर्ग का निधन हो गया है. वह 52 वर्ष के थे. वह एक शो के लिए सिंगापुर गए थे. इसी दौरान स्कूबा डाइविंग करते समय उनका एक्सीडेंट हो गया और वे समुद्र में गिर गए. उन्हें बचा लिया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई.

गायक ज़ुबिन गर्ग के निधन की खबर से फिल्म और संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. उनके निधन की खबर से प्रशंसक, करीबी दोस्त और मशहूर हस्तियां सदमे में हैं. ज़ुबिन ने बहुत ही कम समय में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली थी. फिल्मों में गाने गाने के अलावा, उन्होंने अपने निजी एल्बम भी जारी किए थे. उन्होंने लगभग 40 भाषाओं में गाने गाकर अपने प्रशंसकों के दिलों में एक खास जगह बनाई थी. आइए जानें कि वह अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं.

ज़ुबिन गर्ग की कहां-कहां से होती थी कमाई

सबसे लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग ने संगीत की दुनिया में अपना बड़ा नाम बनाया था. उन्होंने 2002 में गरिमा सैकिया गर्ग से शादी की. गरिमा एक फैशन डिजाइनर हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए 70 करोड़ रुपये की संपत्ति छोड़ी है. उनकी आय के स्रोतों की बात करें तो वह अपने एल्बम की बिक्री, लाइव कॉन्सर्ट, फिल्म प्रोजेक्ट्स और ब्रांड एंडोर्समेंट से अच्छी खासी कमाई कर रहे थे. उनकी मासिक आय की जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि वह अच्छी कमाई कर रहे थे. उन्हें कार और बाइक का बहुत शौक था. उनके पास बीएमडब्ल्यू एक्स5, मर्सिडीज-बेंज, रेंज रोवर वेलार और कस्टम कोटिंग वाली इसुजु एसयूवी जैसी कारें थीं, जिनकी कीमत करोड़ों में है. इसके अलावा, उन्हें प्रीमियम बाइक का भी शौक था.

जुबिन गर्ग ने मुख्य रूप से असमिया, बंगाली और हिंदी संगीत उद्योग में काम किया. हालांकि, उन्होंने बिष्णुप्रिया मणिपुरी, आदि, बोडो, अंग्रेजी, गोलपारिया, कन्नड़, कार्बी, खासी, मलयालम, मराठी, मिसिंग, नेपाली, ओडिया, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, तिवा सहित 40 भाषाओं में गाने गाए थे. उन्होंने कई वाद्ययंत्र भी बजाए. वह आनंदलहरी, ढोल, दोतारा, ड्रम, गिटार, हारमोनिका, हारमोनियम, मैंडोलिन, कीबोर्ड, तबला सहित 12 वाद्ययंत्र बजा सकते थे. रिपोर्टों के अनुसार, वह असम में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले गायक थे. उन्होंने गद्दार, दिल से, डोली सजा के रखना, फिजा, कांटे जैसी बॉलीवुड फिल्मों में गाने गाए थे

