Blood Sugar Remedy: डायबटीज पेशेंट्स को रोज कितना चलना चाहिए? खाने के बाद भी ब्लड शुगर कम रखने की ये टेक्निक समझ लें

Diabetes Control Super Tips: अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपके लिए रोज वॉकिंग करना और कितना करना जरूरी है. यही नहीं खाने के बाद कौन सी वो टेक्निक है जो आपका शुगर बढ़ने नहीं देगी.

डायबिटीज में खानपान के साथ अगर सही एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल न हो तो ब्लड शुगर को मैनेज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है. कई बार खानपान सही होने और दवा टाइम से लेने के बाद भी शुगर मैनेज नहीं हो पाती है. इसके पीछे वजह एक नहीं कई होती है. जैसे स्ट्रेस, नींद की कमी या देर से सोना और कई बार खाने के बाद सीधे बिस्तर पकड़ लेना भी शुगर को कम कर नहीं कर पाती है.

वॉकिंग से डायबिटीज को मैनेज करना आसान होता है लेकि कितनी वॉकिंग करनी चाहिए ये नहीं पता होता है. यही नहीं खाने के बाद कैसे शुगर को बढ़ने से रोकें ये टेक्निक भी लोगों को नहीं पता होती है. तो चलिए आज डायबिटोलॉजिस्ट डॉ.आतिश आनंद से जानते हैं कि डायबिटीज में रोज कितना चलना चाहिए और कैसे शुगर मेंटेन रखें.

रोजाना पैदल चलना क्यों माना जाता है फायदेमंद?

कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि नियमित रूप से चलने से शरीर के कई महत्वपूर्ण पैरामीटर प्रभावित होते हैं. इसमें रक्त शर्करा का स्तर, रक्तचाप और शरीर का वजन शामिल है. इसके अलावा, पैदल चलना मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और जोड़ों की गतिशीलता बनाए रखने में भी मदद कर सकता है. इसलिए इसे केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवनशैली की आधारभूत आदत माना जाता है.

विशेषज्ञों की सलाह: धीरे-धीरे बढ़ाएं चलने का समय

अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों के अनुसार, वयस्कों को रोजाना कम से कम 30 मिनट की मध्यम शारीरिक गतिविधि करने की सलाह दी जाती है. यही सुझाव डायबटीज से पीड़ित लोगों पर भी लागू हो सकता है, हालांकि व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार इसमें बदलाव हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआत में कम समय से चलना बेहतर रहता है. पहले 10 मिनट से शुरू करके धीरे-धीरे इसे 15, 20 और फिर 30 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है, ताकि शरीर पर अचानक अधिक दबाव न पड़े.

भोजन के बाद चलना क्यों माना जाता है प्रभावी

डायबटीज प्रबंधन में भोजन के बाद हल्की गतिविधि को विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है. कुछ चिकित्सकीय अध्ययनों में यह देखा गया है कि भोजन के बाद थोड़ी देर चलने से रक्त में ग्लूकोज के अचानक बढ़ने की संभावना कम हो सकती है. इसी कारण कई डॉक्टर दिन में तीन बार नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने के बाद टहलने की सलाह देते हैं. यह पाचन प्रक्रिया को सक्रिय रखने और ऊर्जा के उपयोग को संतुलित करने में मदद कर सकता है.

प्रतिदिन कितने कदम चलना उचित माना जाता है

फिटनेस ट्रेंड में अक्सर 10,000 कदम प्रतिदिन चलने की बात कही जाती है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार हर व्यक्ति के लिए यह लक्ष्य जरूरी नहीं है. डायबटीज रोगियों के लिए शुरुआत में 5,000 से 7,000 कदम प्रतिदिन भी पर्याप्त माने जाते हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि जैसे-जैसे शरीर की क्षमता बढ़ती है, वैसे-वैसे कदमों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ाई जा सकती है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गतिविधि नियमित और सुरक्षित तरीके से की जाए.

खाने के कितने देर बाद और कितना चलना है जरूरी?

डायबिटीज विशेषज्ञ डॉ. वी मोहन ने इंस्टाग्राम पर रील शेयर कर बताया है कि भोजन के बाद हल्की पैदल चाल कई मरीजों में ब्लड शुगर नियंत्रण में मदद कर सकती है. उनके अनुसार, “भोजन के बाद शरीर में ग्लूकोज का स्तर तेजी से बढ़ता है. ऐसे समय में लगभग 10 से 20 मिनट की हल्की वॉक पाचन प्रक्रिया को सक्रिय करती है. खाने के 10–15 मिनट के अंदर हल्की वॉक करने से ग्लूकोज तेजी से खून में बढ़ने की बजाय मांसपेशियों द्वारा इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है और ग्लूकोज लेवल ब्लड में नहीं बढ़ने पाता है.

संतुलित जीवनशैली ही असली समाधान

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि डायबटीज को केवल दवाओं से नियंत्रित करना पर्याप्त नहीं होता. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन—ये सभी मिलकर दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं.ऐसे में रोजाना थोड़ी देर पैदल चलना एक छोटा लेकिन प्रभावी कदम हो सकता है, जो धीरे-धीरे शरीर को स्वस्थ जीवनशैली की ओर ले जाता है.

डिसक्लेमर-यह लेख सामान्य स्वास्थ्य जानकारी और विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराए गए पोषण संबंधी सुझावों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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