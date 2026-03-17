FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली एयरपोर्ट पर CM रेखा गुप्ता ने किया नितिन नबीन स्वागत, बोलीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व देगा नई ऊर्जा

दिल्ली एयरपोर्ट पर CM रेखा गुप्ता ने किया नितिन नबीन स्वागत, बोलीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व देगा नई ऊर्जा

स्टीव जॉब्स का वो आइडिया जिसने दुनिया के स्मार्टफोन छूने का तरीका बदल दिया, जानें iPhone के बनने की कहानी

स्टीव जॉब्स का वो आइडिया जिसने दुनिया के स्मार्टफोन छूने का तरीका बदल दिया, जानें iPhone के बनने की कहानी

Navnindra Behl कौन थीं? फेमस सीरियल Ishqbaaz की दादी Kangana Ranaut संग कर चुकी हैं काम, 76 में ली आखिरी सांस

Navnindra Behl कौन थीं? फेमस सीरियल Ishqbaaz की दादी Kangana Ranaut संग कर चुकी हैं काम, 76 में ली आखिरी सांस

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वो 3 देश जहां रहते हैं दुनिया के आधे से ज्यादा बिलियनेयर, क्या भारत उनमें से एक है?

वो 3 देश जहां रहते हैं दुनिया के आधे से ज्यादा बिलियनेयर, क्या भारत उनमें से एक है?

50000 से की थी बिजनेस की शुरुआत, आज बना दी 170 करोड़ की कंपनी 

50000 से की थी बिजनेस की शुरुआत, आज बना दी 170 करोड़ की कंपनी

IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, रोहित-विराट लिस्ट से कोसों दूर

IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, रोहित-विराट लिस्ट से कोसों दूर

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Blood Sugar Remedy: डायबटीज पेशेंट्स को रोज कितना चलना चाहिए? खाने के बाद भी ब्लड शुगर कम रखने की ये टेक्निक समझ लें

Diabetes Control Super Tips: अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपके लिए रोज वॉकिंग करना और कितना करना जरूरी है. यही नहीं खाने के बाद कौन सी वो टेक्निक है जो आपका शुगर बढ़ने नहीं देगी.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Mar 17, 2026, 11:20 AM IST

Blood Sugar Remedy: डायबटीज पेशेंट्स को रोज कितना चलना चाहिए? खाने के बाद भी ब्लड शुगर कम रखने की ये टेक्निक समझ लें

कितनी Walking से कंट्रोल होगा Diabetes? 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

डायबिटीज में खानपान के साथ अगर सही एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल न हो तो ब्लड शुगर को मैनेज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है. कई बार खानपान सही होने और दवा टाइम से लेने के बाद भी शुगर मैनेज नहीं हो पाती है. इसके पीछे वजह एक नहीं कई होती है. जैसे स्ट्रेस, नींद की कमी या देर से सोना और कई बार खाने के बाद सीधे बिस्तर पकड़ लेना भी शुगर को कम कर नहीं कर पाती है.

वॉकिंग से डायबिटीज को मैनेज करना आसान होता है लेकि कितनी वॉकिंग करनी चाहिए ये नहीं पता होता है. यही नहीं खाने के बाद कैसे शुगर को बढ़ने से रोकें ये टेक्निक भी लोगों को नहीं पता होती है. तो चलिए आज डायबिटोलॉजिस्ट डॉ.आतिश आनंद से जानते हैं कि डायबिटीज में रोज कितना चलना चाहिए और कैसे शुगर मेंटेन रखें.

रोजाना पैदल चलना क्यों माना जाता है फायदेमंद?

कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि नियमित रूप से चलने से शरीर के कई महत्वपूर्ण पैरामीटर प्रभावित होते हैं. इसमें रक्त शर्करा का स्तर, रक्तचाप और शरीर का वजन शामिल है. इसके अलावा, पैदल चलना मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और जोड़ों की गतिशीलता बनाए रखने में भी मदद कर सकता है. इसलिए इसे केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवनशैली की आधारभूत आदत माना जाता है.

विशेषज्ञों की सलाह: धीरे-धीरे बढ़ाएं चलने का समय

अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों के अनुसार, वयस्कों को रोजाना कम से कम 30 मिनट की मध्यम शारीरिक गतिविधि करने की सलाह दी जाती है. यही सुझाव डायबटीज से पीड़ित लोगों पर भी लागू हो सकता है, हालांकि व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार इसमें बदलाव हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआत में कम समय से चलना बेहतर रहता है. पहले 10 मिनट से शुरू करके धीरे-धीरे इसे 15, 20 और फिर 30 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है, ताकि शरीर पर अचानक अधिक दबाव न पड़े.

भोजन के बाद चलना क्यों माना जाता है प्रभावी

डायबटीज प्रबंधन में भोजन के बाद हल्की गतिविधि को विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है. कुछ चिकित्सकीय अध्ययनों में यह देखा गया है कि भोजन के बाद थोड़ी देर चलने से रक्त में ग्लूकोज के अचानक बढ़ने की संभावना कम हो सकती है. इसी कारण कई डॉक्टर दिन में तीन बार नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने के बाद टहलने की सलाह देते हैं. यह पाचन प्रक्रिया को सक्रिय रखने और ऊर्जा के उपयोग को संतुलित करने में मदद कर सकता है.

प्रतिदिन कितने कदम चलना उचित माना जाता है

फिटनेस ट्रेंड में अक्सर 10,000 कदम प्रतिदिन चलने की बात कही जाती है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार हर व्यक्ति के लिए यह लक्ष्य जरूरी नहीं है. डायबटीज रोगियों के लिए शुरुआत में 5,000 से 7,000 कदम प्रतिदिन भी पर्याप्त माने जाते हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि जैसे-जैसे शरीर की क्षमता बढ़ती है, वैसे-वैसे कदमों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ाई जा सकती है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गतिविधि नियमित और सुरक्षित तरीके से की जाए.

खाने के कितने देर बाद और कितना चलना है जरूरी?

डायबिटीज विशेषज्ञ डॉ. वी मोहन ने इंस्टाग्राम पर रील शेयर कर बताया है कि भोजन के बाद हल्की पैदल चाल कई मरीजों में ब्लड शुगर नियंत्रण में मदद कर सकती है. उनके अनुसार, “भोजन के बाद शरीर में ग्लूकोज का स्तर तेजी से बढ़ता है. ऐसे समय में लगभग 10 से 20 मिनट की हल्की वॉक पाचन प्रक्रिया को सक्रिय करती है. खाने के 10–15 मिनट के अंदर हल्की वॉक करने से ग्लूकोज तेजी से खून में बढ़ने की बजाय मांसपेशियों द्वारा इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है और ग्लूकोज लेवल ब्लड में नहीं बढ़ने पाता है. 

संतुलित जीवनशैली ही असली समाधान

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि डायबटीज को केवल दवाओं से नियंत्रित करना पर्याप्त नहीं होता. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन—ये सभी मिलकर दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं.ऐसे में रोजाना थोड़ी देर पैदल चलना एक छोटा लेकिन प्रभावी कदम हो सकता है, जो धीरे-धीरे शरीर को स्वस्थ जीवनशैली की ओर ले जाता है.

डिसक्लेमर-यह लेख सामान्य स्वास्थ्य जानकारी और विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराए गए पोषण संबंधी सुझावों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वो 3 देश जहां रहते हैं दुनिया के आधे से ज्यादा बिलियनेयर, क्या भारत उनमें से एक है?
वो 3 देश जहां रहते हैं दुनिया के आधे से ज्यादा बिलियनेयर, क्या भारत उनमें से एक है?
50000 से की थी बिजनेस की शुरुआत, आज बना दी 170 करोड़ की कंपनी 
50000 से की थी बिजनेस की शुरुआत, आज बना दी 170 करोड़ की कंपनी
IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, रोहित-विराट लिस्ट से कोसों दूर
IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, रोहित-विराट लिस्ट से कोसों दूर
Copper or Glass Bottle: तांबा या कांच, पानी पीने के लिए कौन-सी बोतल का करें इस्तेमाल? समझें इसके पीछे का हेल्थ कनेक्शन
तांबा या कांच, पानी पीने के लिए कौन-सी बोतल का करें इस्तेमाल? समझें इसके पीछे का हेल्थ कनेक्शन
तमिलनाडु, केरलम या पश्चिम बंगाल... जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे अमीर कौन है?
तमिलनाडु, केरलम या पश्चिम बंगाल... जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे अमीर कौन है?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग एक-दूसरे के होते हैं कट्टर दुश्मन, मौका मिलते ही करते हैं वार
इन तारीखों में जन्मे लोग एक-दूसरे के होते हैं कट्टर दुश्मन, मौका मिलते ही करते हैं वार
Navratri Kanya Puja: नवरात्रि पर कन्या पूजन का ये नियम जानते हैं आप? उपहार से लेकर बच्चियों की उम्र तक को लेकर हैं ये सिद्धांत
नवरात्रि पर कन्या पूजन का ये नियम जानते हैं आप? उपहार से लेकर बच्चियों की उम्र तक को लेकर हैं ये सिद्धांत
Navratri Bog: नवरात्रि के 9 दिन कौन सा भोग किस देवी को चढ़ाना चाहिए? जानिए शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक का मनपसंद प्रसाद क्या है
नवरात्रि के 9 दिन कौन सा भोग किस देवी को चढ़ाना चाहिए? जानिए शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक का मनपसंद प्रसाद क्या है
Ayodhya Ram Mandir Rules: राम मंदिर दर्शन से पहले जान लें ये नए नियम, वरना रामलला के दर्शन से रह जाएंगे वंचित
राम मंदिर दर्शन से पहले जान लें ये नए नियम, वरना रामलला के दर्शन से रह जाएंगे वंचित
Horoscope 16 March: तुला और धनु राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला और धनु राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement