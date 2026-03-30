Gold Rule: घर में कानून कितना सोना रख सकते हैं? आयकर का ये नियम सबको जानना जरूरी है वरना ...

भारतीयों को सोने से गहरा लगाव है, खासकर महिलाओं को सोने के गहनों का. आजकल लोग सोने में निवेश भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोना रख सकते हैं? क्योंकि आयकर विभाग ने घर में रखे जा सकने वाले सोने की मात्रा पर एक खास सीमा तय की है.

घर में कितना सोना रखा जा सकता है, आयकर विभाग की छापेमारी में कितने ग्राम तक सोना जब्त नहीं होगा? बढ़ती कीमतों के बीच खरीदारी करने से पहले नियमों को आपको जरूर जानना चाहिए. सीबीडीटी ने मई 1994 में सोने के संबंध में एक परिपत्र जारी किया, जिसमें आयकर अधिकारियों को छापेमारी के दौरान एक निश्चित सीमा तक सोने के आभूषण जब्त न करने का आदेश दिया गया था.



भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि परंपरा और सुरक्षा का प्रतीक भी है. शादी-ब्याह से लेकर बचत तक, हर घर में सोना रखा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में सोना रखने की भी एक तय सीमा और नियम होते हैं?

क्या है सोना रखने की कानूनी सीमा?

भारत में आम नागरिक के लिए घर में सोना रखने पर कोई सख्त ऊपरी सीमा तय नहीं है, लेकिन कुछ स्थितियों में नियम लागू होते हैं.

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार:

विवाहित महिला: 500 ग्राम तक

अविवाहित महिला: 250 ग्राम तक

पुरुष: 100 ग्राम तक

इस सीमा तक सोने पर आमतौर पर कोई पूछताछ नहीं की जाती, बशर्ते यह वैध तरीके से प्राप्त किया गया हो.

कब देना पड़ सकता है जवाब?

अगर आपके पास तय सीमा से अधिक सोना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उसका स्रोत बताना होगा.

जैसे-

खरीदी का बिल विरासत या उपहार का प्रमाण आय के अनुसार खरीदी का विवरण

इन दस्तावेजों के बिना जांच के दौरान परेशानी हो सकती है, खासकर आयकर विभाग की छानबीन में.

क्या कहता है आयकर विभाग?

आयकर विभाग के अनुसार, यदि सोना आपकी घोषित आय या वैध स्रोतों से खरीदा गया है, तो उस पर कोई टैक्स या जब्ती का खतरा नहीं होता.

हालांकि, बिना हिसाब-किताब के बड़ी मात्रा में सोना रखने पर कार्रवाई की जा सकती है.

क्यों जरूरी है नियमों को समझना?

भारत में सोना लंबे समय से सुरक्षित निवेश माना जाता है. लेकिन बढ़ती कीमतों और सख्त निगरानी के चलते अब पारदर्शिता जरूरी हो गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि सही दस्तावेज रखने से न सिर्फ कानूनी जोखिम कम होता है, बल्कि भविष्य में संपत्ति प्रबंधन भी आसान हो जाता है.

घर में सोना रखना पूरी तरह वैध है, लेकिन उसकी खरीद और स्रोत का रिकॉर्ड होना बेहद जरूरी है. नियमों की जानकारी और सही दस्तावेज आपको किसी भी जांच या परेशानी से बचा सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से