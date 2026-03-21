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Walking से घटेगा वजन, जानिए 5 किलो कम करने के लिए रोजाना कितने स्टेप्स चलना जरूरी

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Walking से घटेगा वजन, जानिए 5 किलो कम करने के लिए रोजाना कितने स्टेप्स चलना जरूरी

Walking for Weight Loss: अगर आप महीने भर में 5 किलो वजन कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको रोजाना कितने स्टेप्स चलना चाहिए. आइए जानते हैं...

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Abhay Sharma

Updated : Mar 21, 2026, 05:17 PM IST

Walking से घटेगा वजन, जानिए 5 किलो कम करने के लिए रोजाना कितने स्टेप्स चलना जरूरी

Walking for Weight Loss (AI Image)

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Walking for Weight Loss: वजन घटाना किसी मुश्किल टास्क से कम नहीं है, आज के समय में खानपान की गलत आदतों, खराब जीवनशैली और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण लोगों में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए लोग कई तरह के उपाय अपनाते हैं.  इसके लिए लोग जिम में पसीना बहाने से लेकर वॉक भी करते हैं. आइए जानते हैं अगर आप महीने भर में 5 किलो वजन कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको रोजाना कितने स्टेप्स चलना चाहिए. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपनी डाइट में क्या बदलाव कर रहे हैं और आपकी लाइफस्टाइल कैसी है. 

आमतौर पर 1 किलो वजन कम करने के लिए लगभग 7,700 कैलोरी बर्न करनी होती है और इस हिसाब से देखा जाए तो 5 किलो के लिए कुल 38,500 अतिरिक्त कैलोरी खर्च करनी होगी. ऐसे में आइए जान लेते हैं रोजाना कितने स्टेप्स चलने से आप 5 किलो वजन कम कर सकते हैं और इसमें कितना समय लग सकता है...

समझें स्टेप्स और वजन घटाने की गणित

अगर आप अपनी डाइट में कोई बदलाव नहीं करते हैं, तो सिर्फ चलकर वजन कम करने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी. अगर रोजाना 10,000 स्टेप्स चलने से करीब 300 से 400 कैलोरी बर्न होती है. तो आप अगर 5 किलो वजन कम करना चाहते हैं, इसके लिए रोज 10,000 स्टेप्स चलकर आपको लगभग 3 से 4 महीने लग सकते हैं. 

वहीं, अगर आप रोजाना 12,000 से 15,000 स्टेप्स चलते हैं, तो वजन थोड़ा जल्दी कम हो सकता है. जितना ज्यादा चलेंगे, उतनी ज्यादा कैलोरी बर्न होगी और वजन तेजी से कम होगा. हालांकि, जल्दी वजन कम करने के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले एक्सपर्ट से सलाह लेना जरूरी है. बिना जरूरी जांच और सलाह के कोई भी उपाय न अपनाएं. 

इन बातों का ध्यान रखें 

एक्सपर्ट के मुताबिक, सिर्फ चलने से ज्यादा जरूरी है कि आप इसे कैसे करते हैं. इसके लिए ब्रिस्क वॉकिंग, निरंतरता और 80/20 का नियम का ध्यान रखना भी जरूरी है. ब्रिस्क वॉकिंग की अगर बात करें तो टहलने के बजाय "ब्रिस्क वॉकिंग" करें. इतनी तेज वॉक करें कि आपकी सांस थोड़ी फूले, लेकिन आप बात कर सकें. ऐसा करने से कैलोरी ज्यादा बर्न होती है. निरंतरता के लिए एक दिन 20,000 स्टेप्स चलने से बेहतर है कि आप रोज 10,000 स्टेप्स चलें.

यह भी पढ़ें: क्या भविष्य में होने वाली बीमारियों का संकेत देता है आपका DNA? जानें क्या बताता है Genetic Testing

80/20 का नियम की बात करें तो वजन घटाने में 80 फीसदी योगदान डाइट का और 20 फीसदी एक्सरसाइज का होता है. अगर आप चलने के साथ-साथ चीनी और जंक फूड कम कर दें, तो 5 किलो वजन 1.5 से 2 महीने में भी कम कर सकते हैं. 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य उद्देश्यों के लिए है. किसी भी फिटनेस प्रोग्राम या डाइट में बदलाव से पहले डॉक्टर से सलाह लें. 

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