वेट लॉस के लिए आपको कितने घंटे सोना जरूरी है? नींद की कमी से ये हार्मोन इंबैलेंस होकर बढ़ाते हैं वजन

सोचिए आप हार्डकोर एक्सरसाइज-हेल्दी डाइट जैसी तमाम मेहनत कर रहे हैं और फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा तो आपको कैसा लगेगा. आप ये सोचेंगे कि आखिर क्या ही ऐसा है जो वेट कम नहीं होने दे रहा तो हो सकता है इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपकी नींद हो. जी हां नींद....

How many hours of sleep do you need for weight loss?

आजकल, देर रात तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल, काम का तनाव, ये सभी हमारी नींद को प्रभावित करते हैं और अपर्याप्त नींद हमारे शरीर पर बुरा असर डालती है, जिससे एक दुष्चक्र बन जाता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति लगातार कम सोता है तो उसका वजन तेजी से बढ़ सकता है. यहां तक ​​कि खान-पान या व्यायाम की दिनचर्या के बाद भी वजन तेजी से बढ़ता है. क्योंकि नींद आपके शरीर में वेट कम करने वाले कई हार्मोनल बैलेंस को गड़बड़ कर देती है.

क्या होता है जब आप कम सोते हैं?

कम नींद लेने से शरीर में कॉर्टिसोल (तनाव हार्मोन) बढ़ता है, जो पेट की चर्बी जमा करने में मदद करता है. साथ ही थकान के कारण फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है. इसलिए डाइट और एक्सरसाइज के साथ-साथ सही नींद वेट लॉस का तीसरा सबसे जरूरी स्तंभ है.

नींद कैसे ब्लड शुगर को प्रभावित करती है?

वहीं, नींद की कमी से इंसुलिन संवेदनशीलता भी प्रभावित होती है, जिससे शरीर शर्करा का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाता और वजन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है. इतना ही नहीं ये आपको डायबिटीज का मरीज भी बना सकती है और डायबिटीज है तो इसे बिगाड़ भी सकती है.

कम नींद भूख बढ़ा क्यों देती है?

नींद की कमी से सबसे पहले भूख को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ग्रेलिन बढ़ जाता है. यह हार्मोन उत्तेजक का काम करता है. ग्रेलिन का स्तर अधिक होने पर व्यक्ति को बार-बार खाने की इच्छा होती है, जिससे वह अधिक खा लेता है. दूसरी ओर, लेप्टिन नामक हार्मोन का स्तर कम हो जाता है. लेप्टिन वह हार्मोन है जो हमें बताता है कि हमारा पेट भर गया है. इस हार्मोन का स्तर कम होने पर हमें पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता और हम अधिक खा लेते हैं.

नींद की कमी दिमाग को क्यों थका देती है?

नींद की कमी का असर दिमाग पर भी साफ दिखाई देता है. व्यक्ति लगातार थका हुआ, कमजोर और चिड़चिड़ा महसूस करता है. इससे मीठे, तले हुए और जंक फूड खाने की इच्छा बढ़ जाती है, जो वजन बढ़ने का एक और प्रमुख कारण है.

नींद से एक्सरसाइज का मूड कैसे जुड़ा है?

कम नींद में शरीर थका रहता है, जिससे एक्सरसाइज करने की इच्छा कम होती है और कैलोरी बर्न घटता है. देर रात जागने से अनहेल्दी स्नैकिंग बढ़ती है. इन सब कारणों से कम नींद धीरे-धीरे मोटापे का कारण बन जाती है.

तो वेट लॉस के लिए आपको रोज कितने घंटे की रात की नींद जरूरी है?

अगर आप ये सोचते हैं कि पूरे दिन में सोकर आप नींद की कमी को पूरा कर लेंगे तो ये आपके लिए और खराब है. नींद केवल रात की मायने रखती है. वेट लॉस के लिए रोज़ 7 से 8 घंटे की गहरी रात की नींद जरूरी होती है. इतनी नींद लेने से भूख नियंत्रित करने वाले हार्मोन संतुलित रहते हैं, मेटाबॉलिज़्म बेहतर होता है और शरीर फैट बर्निंग मोड में रहता है.

तो अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो...

1-अगर आप अपना वजन नियंत्रित रखना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं और दिन भर ऊर्जावान महसूस करना चाहते हैं, तो नींद को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है. हर दिन कम से कम सात घंटे की अच्छी नींद लेने की आदत डालें.

2 -समय पर सोना, मोबाइल फोन से दूर रहना और नियमित नींद लेना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. अच्छी नींद सिर्फ आराम ही नहीं है, बल्कि यह अच्छे स्वास्थ्य की मजबूत नींव भी है.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी और नींद और हेल्थ से जुड़ी रिसर्च के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.