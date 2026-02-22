सीमा हैदर के फिर मां बनने से उठा सवाल, एक महिला जीवनभर में कितने बच्चे पैदा कर सकती है?

मेरठ में रैली को भी संबोधित करेंगे PM मोदी, PM मोदी के साथ CM योगी भी मौजूद, PM मोदी के साथ CM योगी भी मौजूद थे, 12,930 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन | मेट्रो-नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, PM मोदी ने मेरठ मेट्रो में सफर भी किया, शताब्दी नगर स्टेशन पर दिखाई हरी झंडी, मेरठ मेट्रो-नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, थोड़ी देर में रैली को संबोधित करेंगे PM | फर्जी लिंक से सावधान रहने की जरूरत- PM, KYC के नाम पर ठगी की जा रही है, लोग अपने पासवर्ड बदलते रहा करें, लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे, लोग अपना पासवर्ड बदलते रहा करें, लोग अपना पासवर्ड बदलते रहा करें- PM | लश्कर की आतंकी साजिश पर बड़ी खबर, तमिलनाडु से 6 और बंगाल से 2 संदिग्ध गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने किया लश्कर मॉड्यूल का खुलासा, लश्कर से जुड़े थे सभी 8 संदिग्ध आतंकी, दिल्ली पुलिस ने 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, दिल्ली पुलिस ने लश्कर मॉड्यूल का खुलासा किया, देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे, आतंकियों से 8 मोबाइल, 16 सिम बरामद, लश्कर के स्लीपर सेल मॉड्यूल का खुलासा | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरठ दौरा, कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे PM, थोड़ी देर में 12,930 करोड़ की सौगात देंगे, मेरठ मेट्रो-नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया
लाइफस्टाइल
Seema Haider became mother of sixth child: पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने फरवरी 2026 में अपने छठे बच्चे को जन्म दिया है और यह उनकी महज 11 महीनों में दूसरी डिलीवरी है. इस खबर ने एक बार फिर लोगों के मन में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि एक महिला अपने जीवनकाल में अधिकतम कितने बच्चों को जन्म दे सकती है?
सीमा हैदर का मामला चर्चा में है लेकिन यह एक व्यक्तिगत उदाहरण है. विज्ञान साफ कहता है कि महिला शरीर की क्षमता सीमित होती है और उम्र के साथ घटती जाती है. ज्यादा बच्चे पैदा करना संभव तो है, लेकिन इसके नुकसान भी कम नहीं हैं. एक महिला जीवनभर में कितने बच्चे पैदा कर सकती है? विज्ञान के मुताबिक इसका जवाब सरल नहीं, लेकिन बेहद रोचक और चौंकाने वाला है.विज्ञान क्या कहता है?एक लड़की में मासिक धर्म आमतौर पर 12–15 साल की उम्र में शुरू होता है और औसतन 50–51 साल में रजोनिवृत्ति हो जाती है.यानी लगभग 35–40 साल का प्रजनन काल के होते हैं.
अगर कोई महिला हर साल गर्भधारण करे और गर्भधारण के बीच कोई गैप न हो तो सैद्धांतिक रूप से 15 से 30 बच्चों तक जन्म संभव है. लेकिन यह सिर्फ गणितीय अनुमान है, वास्तविक जीवन में ऐसा बहुत दुर्लभ और खतरनाक माना जाता है.
शरीर में अंडाणुओं की संख्या: Fertility का असली गणित
वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार गर्भ में बच्ची के अंडाशय में 6–7 मिलियन अंडाणु कोशिकाएं होती हैं. जन्म के समय यह लगभग 1 मिलियन होती है और किशोरावस्था तक केवल कुछ लाख अंडाणु बचते हैं वहीं एक महिला के पूरे जीवन में केवल लगभग 400 अंडाणु ओव्यूलेट होते हैं. इसलिए उम्र के साथ गर्भधारण की संभावना तेजी से घटती है.
उम्र के साथ प्रेग्नेंसी क्यों मुश्किल हो जाती है?
विशेषज्ञों के अनुसार 35 साल के बाद प्रजनन क्षमता घटने लगती है और 40 साल के बाद गर्भधारण कठिन हो जाता है और 45 साल तक पहुंचते-पहुंचते गर्भधारण की संभावना प्रति माह लगभग 1% या उससे कम रह जाती है. यही कारण है कि देर से मां बनने पर IVF जैसी तकनीकों की जरूरत पड़ती है.
बार-बार गर्भधारण से क्या खतरे होते हैं?
डॉक्टरों के अनुसार संभावित जोखिम कई बार गंभीर भी होते हैं. इसमें एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, प्रेग्नेंसी डायबिटीज, सी-सेक्शन का खतरे से लेकर गर्भाशय और हार्मोनल समस्याएं और बच्चे के जन्म के समय दिक्कतें शामिल होती हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि 5–10 बच्चों के बाद स्वास्थ्य जोखिम काफी बढ़ जाते हैं.
इतिहास में 40–50 बच्चों वाली महिलाएं?
इतिहास में कुछ असाधारण केस दर्ज हैं जहां महिलाओं ने 40 या 50 से अधिक बच्चों को जन्म दिया लेकिन इनमें अक्सर जुड़वां, या तीन और 4 बच्चे एक साथ जन्म लेने वाले थे.आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में ऐसे केस लगभग असंभव और अत्यंत जोखिमपूर्ण माने जाते हैं.
आज कम बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं?
आज दुनिया भर में प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या घट रही है क्योंकि शिक्षा और जागरूकता बढ़ी है और बच्चे की परवरिश में आर्थिक कारण भी वजह बनते हैं. वहीं
अब महिलाएं करियर को प्राथमिकता दे रही है. लोगों को लगता है एक बच्चा हो और उसी की परवरिश अच्छे से करें. ना की कई बच्चे पैदा करें और उनकी परवरिश सही न कर सकें.
हर महिला का शरीर अलग होता है, इसलिए कोई निश्चित सीमा नहीं है. डॉक्टर गर्भधारण के बीच अंतराल और मां के स्वास्थ्य को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से