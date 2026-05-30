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एक समोसे में कितनी कैलोरी होती है? इसे पचने में कितना समय लगता है?

एक समोसे में कितनी कैलोरी होती है? इसे पचने में कितना समय लगता है?

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एक समोसे में कितनी कैलोरी होती है? इसे पचने में कितना समय लगता है?

क्या शाम की चाय बिना समोसे के अधूरी लगती है? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए है. क्योंकि अक्सर लोगों को यही लगता है कि एक ही समोसा तो है, इससे कुछ नहीं होगा.

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ऋतु सिंह

Updated : May 30, 2026, 06:13 AM IST

एक समोसे में कितनी कैलोरी होती है? इसे पचने में कितना समय लगता है?

How many calories are in a samosa?

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कुरकुरा और स्वादिष्ट समोसा भारतीयों का सबसे पसंदीदा स्नैक है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ मिनट में खत्म हो जाने वाला यह नाश्ता शरीर को कई घंटों तक व्यस्त रख सकता है. खासकर उन लोगों के लिए जो वजन घटाने, ब्लड शुगर कंट्रोल करने या फिट रहने की कोशिश कर रहे हैं, समोसे से जुड़ी कुछ बातें जानना जरूरी है.

समोसे का स्वाद जितना लुभाता है, उसकी कैलोरी उतनी ही चौंका सकती है

ऑफिस की मीटिंग हो, दोस्तों की गपशप या बारिश का मौसम, समोसा लगभग हर मौके का हिस्सा बन चुका है. लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि एक सामान्य आलू वाला समोसा आपके शरीर को करीब 250 से 350 कैलोरी तक दे सकता है.

दिलचस्प बात यह है कि यह कैलोरी किसी छोटी-मोटी मात्रा की नहीं होती. कई लोगों की एक समय की पूरी हेल्दी मील भी इसी कैलोरी रेंज में होती है. यदि आप दिनभर बैठकर काम करते हैं और शारीरिक गतिविधि कम है, तो रोजाना समोसा खाने की आदत धीरे-धीरे वजन बढ़ाने का कारण बन सकती है.

समोसा खाने के बाद पेट को क्यों करनी पड़ती है ज्यादा मेहनत?

बहुत से लोग महसूस करते हैं कि समोसा खाने के बाद पेट भारी हो जाता है या लंबे समय तक भूख नहीं लगती. इसकी वजह इसकी तली हुई बनावट और उसमें मौजूद तेल, मैदा और आलू का मिश्रण है.

विशेषज्ञों के अनुसार एक समोसे को पूरी तरह पचने में करीब 4 से 6 घंटे तक का समय लग सकता है. जिन लोगों का पाचन तंत्र संवेदनशील है, उनके लिए यह अवधि और बढ़ सकती है. यही वजह है कि कई लोगों को समोसा खाने के बाद गैस, एसिडिटी, पेट फूलना या सुस्ती महसूस होने लगती है.

छिपा हुआ खतरा सिर्फ कैलोरी नहीं, ब्लड शुगर भी है

ज्यादातर लोग समोसे को केवल तेल और वसा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है. समोसे में इस्तेमाल होने वाला मैदा और आलू दोनों ही ऐसे तत्व हैं जो शरीर में तेजी से ग्लूकोज में बदल सकते हैं.

इसका मतलब है कि समोसा खाने के बाद ब्लड शुगर अचानक बढ़ सकती है. यही कारण है कि डायबिटीज से जूझ रहे लोगों को इसे सोच-समझकर खाने की सलाह दी जाती है. लगातार अधिक मात्रा में ऐसे स्नैक्स का सेवन करने से इंसुलिन संतुलन पर भी असर पड़ सकता है.

किन लोगों को समोसे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए?

यदि आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है या डॉक्टर ने हृदय स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है, तो समोसे का नियमित सेवन आपके लिए सही विकल्प नहीं माना जाता.

इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, एसिडिटी, गैस और अपच से परेशान लोगों को भी तले हुए स्नैक्स सीमित मात्रा में ही खाने चाहिए. बाजार में मिलने वाले कई समोसों में नमक और तेल की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो सकती है, जो इन समस्याओं को बढ़ा सकती है.

क्या कभी-कभार समोसा खाना गलत है?

पोषण विशेषज्ञों का मानना है कि कोई भी खाद्य पदार्थ पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता. असली फर्क मात्रा और आवृत्ति से पड़ता है. यदि आप संतुलित आहार लेते हैं और नियमित शारीरिक गतिविधि करते हैं, तो कभी-कभार एक समोसा खाना बड़ी समस्या नहीं बनता.

हालांकि, रोजाना शाम की चाय के साथ समोसा खाने की आदत धीरे-धीरे अतिरिक्त कैलोरी जोड़ सकती है. यही अतिरिक्त कैलोरी कुछ महीनों बाद वजन बढ़ने की बड़ी वजह बन जाती है.

याद रखने वाली बात

समोसा स्वाद का दुश्मन नहीं है, लेकिन सेहत का दोस्त तभी बन सकता है जब इसे सीमित मात्रा में खाया जाए. अगली बार जब चाय के साथ समोसा ऑर्डर करें, तो सिर्फ स्वाद ही नहीं, उसकी कैलोरी और शरीर पर पड़ने वाले असर के बारे में भी जरूर सोचें. छोटी-सी जागरूकता लंबे समय में आपकी सेहत को बड़ा फायदा पहुंचा सकती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से संपर्क करें

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