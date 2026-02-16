मौत के बाद दिमाग कितनी देर करता है काम और उस समय ब्रेन में क्या चल रहा होता है? नई रिसर्च हिला के रख देगी

कई स्टडीज में आपने सुना होगा की मौत के बाद दिमाग कुछ देर तक काम करता है लेकिन कितनी देर तक काम करता है और उस दौरान क्या चीजें दिमाग में चल रही होती हैं, इसको लेकर हुई रिसर्च में जो बात सामने आई है उसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे.

मौत हमेशा से एक बड़ा रहस्य रही है और आम धारणा यही रही है कि जब दिल की धड़कन और सांस रुक जाती है तो जीवन समाप्त हो जाता है.लेकिन हाल के वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मौत की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है जितनी लोग समझते हैं. मौत के बाद लाइफ भले न हो लेकिन दिमाग जरूर चलता रहता है और उस दौरान ब्रेन में क्या चल रहा होता है अगर आप जानने को इच्छुक रहते हैं तो आपके लिए एक रिसर्च बहुत रोचक लग सकती है.

न्यूयॉर्क स्थित NYU Langone Medical Center के डॉक्टर सैम परनिया और उनकी टीम ने मृत्यु के बाद चेतना पर ऐसा शोध किया है जिसने विज्ञान और दर्शन दोनों की दुनिया में नई बहस छेड़ दी है. क्या कहती है ये रिसर्च, चलिए जानें

दिल रुकने के बाद भी सक्रिय रहता है मस्तिष्क

2023 में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल Resuscitation में प्रकाशित अध्ययन में 567 हार्ट अटैक मरीजों का विश्लेषण किया गया. इनमें से कई मरीजों को CPR के जरिए वापस जीवित किया गया था और शोध के चौंकाने वाले निष्कर्ष तब सामने आए जबलगभग 40% जीवित बच गए और उन मरीजों में मस्तिष्क गतिविधि सामान्य स्तर पर लौट आई. कुछ मामलों में दिल रुकने के एक घंटे बाद भी EEG में ब्रेन वेव्स दर्ज की गईं. गामा, अल्फा और डेल्टा तरंगें दिखाई दीं जो स्मृति, चेतना और गहन सोच से जुड़ी होती हैं.

इससे यह संकेत मिलता है कि मृत्यु तत्काल नहीं होती, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क कुछ समय तक सक्रिय रह सकता है.

क्या अनुभव हुआ मरते ही लोगों को...दिमाग में क्या चल रहा था?

शोध में शामिल कई मरीजों ने ऐसे अनुभव साझा किए जिन्हें Near Death Experience (NDE) कहा जाता है. इन मरीजों ने क्या महसूस किया ये बड़ा ही चौंकाने वाला था. उनका कहना था कि उन्हें अपना शरीर ऊपर से देखने का अनुभव हुआ. डॉक्टरों और नर्सों की बातचीत को सुन रहे थे. जीवन की पूरी यादें फिल्म की तरह चल रही थीं. इसी दौरान वह अपने कर्मों का नैतिक मूल्यांकन करने लगे थे और उनको प्रियजनों से मिलने जैसा अनुभव हो रहा था. धार्मिक दृष्टि से इसे आत्मा की यात्रा कहा जाता है, जबकि विज्ञान इसे मस्तिष्क में अवरोधक प्रणाली के हटने से जोड़ता है.

कैसे सक्रिय रहती है चेतना?

वैज्ञानिकों के अनुसार मृत्यु के करीब मस्तिष्क की सामान्य नियंत्रण प्रणाली कमजोर हो जाती है. इससे व्यक्ति की पूरी स्मृति और चेतना एक साथ सक्रिय हो सकती है. येल विश्वविद्यालय के Pig Brain Revival Study ने भी यह दिखाया कि मृत्यु के घंटों बाद भी मस्तिष्क कोशिकाओं को फिर से सक्रिय किया जा सकता है. यह खोज बताती है कि मस्तिष्क मृत्यु के बाद भी पूरी तरह निष्क्रिय नहीं होता.

मौत के कितनी देर बाद तक दिमाग सक्रिय रहता है?

दिल की धड़कन रुकने के बाद भी दिमाग कुछ मिनटों से लेकर करीब 30–60 मिनट तक सीमित रूप से सक्रिय रह सकता है, खासकर अगर CPR दिया जाए. इस दौरान मस्तिष्क में कुछ ब्रेन वेव्स देखी गई हैं, लेकिन यह पूरी चेतना नहीं होती, बल्कि मौत की प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है.

क्या मृत्यु के बाद चेतना बनी रहती है?

यह सवाल अब भी वैज्ञानिकों के लिए खुला है. कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि चेतना मस्तिष्क की जैविक प्रक्रिया है, जबकि अन्य इसे मस्तिष्क से परे मानते हैं. डॉ. सैम परनिया की किताब “Lucid Dying” में मृत्यु और चेतना के बीच की सीमा को नए तरीके से समझाया गया है.

जीवन और मृत्यु की धुंधली सीमा

यह शोध इस बात को साबित करता है कि जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा स्पष्ट नहीं है. दिल के रुकने के बाद भी दिमाग कुछ 30 से 60 मिनट तक सोच सकता है और चीजों को याद रखता है और संभवत अनुभव भी कर सकता है. यह खोज चिकित्सा विज्ञान, दर्शन और धर्म तीनों क्षेत्रों में बड़े सवाल खड़े करती है-

क्या मृत्यु वास्तव में अंत है? क्या चेतना शरीर से अलग हो सकती है? क्या भविष्य में मृत्यु को उलटा जा सकता है?

मृत्यु एक प्रक्रिया है, क्षण नहीं

डॉ. परनिया और उनकी टीम का शोध यह दिखाता है कि मृत्यु कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है. मस्तिष्क का सक्रिय रहना यह संकेत देता है कि मानव चेतना के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है. भविष्य में यह शोध जीवन को बचाने और मृत्यु की परिभाषा को समझने में क्रांतिकारी साबित हो सकता है.