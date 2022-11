How To Identify Fake Ginger: सावधान ! अदरक के नाम पर बिक रही है पहाड़ी जड़, ऐसे करें पहचान

अदरक के नाम पर बिक रहा पहाड़ी जड़, ऐसे करें पहचान

डीएनए हिंदी: How to Check Original Ginger- अदरक (Ginger) लगभग हर भारतीय की रसोई में मिलेगा. सर्दी का मौसम हो या फिर गर्मी का हर घर में इसका इस्तेमाल किया जाता है. यह भोजन का स्वाद तो बढ़ाता ही है, साथ ही इसके इस्तेमाल से तमाम तरह की बीमारियां दूर भागती हैं. अदरक सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है लेकिन बाजार में अब नकली अदरक धड़ल्ले से बिक रहा है. ऐसे में अगर आप बाजार से अदरक खरीदने जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं क्योंकि बाजार में अदरक के नाम पर पहाड़ी पेड़ की जड़ को कच्ची अदरक बताकर बेचा जा रहा है.



इसमें न तो अदरक के गुण हैं और न ही स्वाद. यह नकली अदरक (Fake Ginger) दिखने में बिल्कुल असली अदरक की तरह होता है. बाजार में दुकानदार इसे सुखाकर सोंठ (Saunth) के रूप में बेच रहे हैं. ऐसे में अब असली और नकली अदरक की पहचान करना बेहद जरूरी हो गया है.

असली अदरक की तरह दिखती है इसकी पहाड़ी जड़ (How To Identify Fake Ginger)

आजकल मार्केट में दो तरह के अदरक बिक रहे हैं, एक पहाड़ी जड़ और दूसरा असली अदरक. ये पहाड़ी जड़ हूबहू अदरक जैसा दिखता है पर इसमें न ही अदरक के गुण हैं और न ही कोई स्वाद. इसके सेवन से आपको कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. असली अदरक की पहचान आप उसकी खुशबू से ही कर सकते हैं. असली अदरक को अगर आप नाखून से खरोंचते हैं तो उसकी खूशबू बहुत देर तक आपकी हाथों में रहेगी.

इस बात का भी रखें ध्यान (Keep These Things in Mind)

बाजार में बिक रहे साफ अदरक भूलकर भी न खरीदें. अगर आपको बाजार में बिना मिट्टी लगी हुई अदरक नजर आ रही है तो उसे खरीदने से बचें क्योंकि इस अदरक को साफ करने के लिए एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस तरह के अदरक का सेवन आपके सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है.

कैसे करें पहचान

असली अदरक की पहचान आप उसकी खुशबू से ही कर सकते हैं. ऐसे में असली असली-नकली अदरक की पहचान करने के लिए अदरक को सूंघकर देखें. अगर अदरक से खुशबू नहीं आ रही है तो वह नकली हो सकता है.

अदरक जमीन के भीतर पैदा होता है. इस वजह से अदरक में कहीं न कहीं मिट्टी लगी रह जाती है. ऐसे में अगर अदरक एकदम साफ दिखे, उसपर मिट्टी का निशान न हो और खुशबू भी न आ रही हो तो वह निश्चित तौर पर नकली अदरक ही है.

अदरक की पहचान करने के लिए दुकान पर ही इसे तोड़कर देख लें अगर इसके भीतर रेशे नहीं मिलते हैं तो ये नकली अदरक है. असली अदरक के अंदर रेशे दिखाई देते हैं.

अदरक सेहतमंत होने के साथ-साथ खाने पीने की चीजों का स्वाद भी बढ़ाता है. ऐसे में अदरक खरीदने से पहले उसे चखकर जरूर देख लें, असली अदरक का स्वाद पहचान में आ जाएगा.

