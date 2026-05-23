लू से 16 मौतों के बाद एक्शन में तेलंगाना सरकार, कब और कैसे Heatstroke बन जाता है जानलेवा?

How Heat Stroke Cause Death: तेलंगाना के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने शनिवार को जानकारी दी है कि राज्य में लू के कारण 16 लोगों की मौत हो गई है. देश के अलग-अलग राज्यों में भीषण लू और हीटवेव के कारण कई लोगों की मौत की खबरें सामने आई हैं. आइए जानें कब और कैसे लू जानलेवा बन जाती है...

Telangana Heatwave Deaths - How Heat Stroke Cause Death: देशभर में भीषण गर्मी का कहर जारी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department - IMD) के मुताबिक, देश के कई राज्यों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है. गर्मी इतनी ज्यादा है कि अस्पताल मरीजों से भर गए हैं और लोग लू की चपेट में आ रहे हैं. तेलंगाना के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने शनिवार को जानकारी दी है कि राज्य में लू के कारण 16 लोगों की मौत हो गई है. देश के अलग-अलग राज्यों में भीषण लू और हीटवेव के कारण कई लोगों की मौत की खबरें सामने आई हैं. हालांकि, अभी तक कुल मौतों का कोई आधिकारिक आंकड़ा केंद्र सरकार या IMD की तरफ से जारी नहीं किया गया है. आइए जानें तेलंगाना सरकान ने लू लगने से गई 16 लोगों की जान पर क्या कहा, साथ ही जानेंगे कैसे और कब Heatstroke जानलेवा बन जाता है...

तेलंगाना में लू से 16 की मौत, रेड्डी ने लू से बचने के लिए दिया यह आदेश

बात करें तेलंगाना की तो यहां के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने अधिकारियों को उन गांवों की पहचान करने का निर्देश दिया जहां अधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है, उन गांवों में मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से गर्मी के बारे में चेतावनी देने को कहा है. रेड्डी ने पीने का पानी, छाछ, ओआरएस के पैकेट बस स्टेशनों, बाजारों, प्रमुख सड़कों और उन स्थानों पर उपलब्ध कराए जाने की बात कही है, जहां बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं.

राजस्व मंत्री ने कहा कि गर्मी के कारण होने वाली जानमाल की हानि को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाएं, बच्चे और अस्वस्थ लोग सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच अपने घरों से बाहर न निकलें. साथ ही उन्होंने जिला कलेक्टरों को लू की स्थिति पर विशेष रूप से नजर रखने का निर्देश दिया, इसके अलावा रेड्डी ने मंडल से लेकर गांव स्तर तक के सरकारी कर्मचारियों को गर्मी से राहत के उपायों के तहत जमीनी स्तर पर मौजूद रहने को कहा है.

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कब और कैसे हो जाती है लू से मौत?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हमारे शरीर का सामान्य तापमान लगभग 37°C रहता है, कोई व्यक्ति लंबे समय तक 40°C या उससे अधिक तापमान और गर्म हवाओं के संपर्क में रहता है, तो इस स्थिति में शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है. इसके लिए शरीर को काफी मेहनत करनी पड़ती है. लेकिन, जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस स्थिति में हीट स्ट्रोक यानी लू लगने का खतरा पैदा हो जाता है. इस कंडीशन में शरीर का प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम फेल होने लगता है और पसीना आना बंद हो सकता है. इसके कारण मस्तिष्क, फेफड़े, गुर्दे और लीवर जैसे महत्वपूर्ण अंग प्रभावित होने लगते हैं, जिससे मल्टी ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ जाता है.

दरअसल, दिमाग का एक हिस्सा जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है. अत्यधिक गर्मी के कारण इसके प्रभावित होने पर शरीर खुद को ठंडा नहीं रख पाता है. वहीं, इस स्थिति में ज्यादा तापमान और खून के गाढ़ा होने की वजह से कार्डियक अरेस्ट या ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है, जिससे पीड़ित की अचानक मौत हो सकती है.

कैसे करें लू से बचाव?

इस स्थिति में हाइड्रेशन का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए हर 15-20 मिनट में पानी पीते रहें, भले ही प्यास न लगी हो. समय का ध्यान रखें, यानी दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहर जाने से बचें और सही कपड़े, हल्के रंग के और सूती (ढीले) कपड़े पहनने से लू लगने का खतरा कम हो सकता है. सबसे जरूरी बात गंभीर लक्षणों जैसे तेज बुखार, उलझन, उल्टियां या बेहोशी की स्थिति में तुरंत एक्सपर्ट की सलाह लें.

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