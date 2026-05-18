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HIV की वैक्सीन बनने में अभी कितनी दूर है दुनिया? World AIDS Vaccine Day पर समझिए क्यों अहम है यह रिसर्च

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HIV की वैक्सीन बनने में अभी कितनी दूर है दुनिया? World AIDS Vaccine Day पर समझिए क्यों अहम है यह रिसर्च

एक समय था जब HIV का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता था. आज इलाज पहले से बेहतर हुआ है, लोग सामान्य जिंदगी भी जी रहे हैं, लेकिन एक सवाल अब भी पूरी दुनिया के सामने खड़ा है-आखिर HIV की वैक्सीन कब आएगी?

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ऋतु सिंह

Updated : May 18, 2026, 09:00 AM IST

HIV की वैक्सीन बनने में अभी कितनी दूर है दुनिया? World AIDS Vaccine Day पर समझिए क्यों अहम है यह रिसर्च

World AIDS Vaccine Day

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हर साल 18 मई को विश्व एड्स टीका दिवस (World AIDS Vaccine Day) मनाया जाता है. यह सिर्फ एक हेल्थ डे नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों की उम्मीदों से जुड़ा दिन है जो HIV और AIDS के खिलाफ पूरी तरह सुरक्षित भविष्य चाहते हैं. पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान ने बड़ी प्रगति जरूर की है, लेकिन HIV ऐसा वायरस है जिसने वैज्ञानिकों को अब तक सबसे ज्यादा चुनौती दी है.

HIV की वैक्सीन बनाना इतना मुश्किल क्यों है?

कोरोना की वैक्सीन कुछ महीनों में बन गई थी, लेकिन HIV की वैक्सीन पर दशकों से रिसर्च चल रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह है कि HIV वायरस तेजी से अपना रूप बदलता है. यानि शरीर जिस वायरस को पहचानना शुरू करता है, वह खुद को बदल लेता है.

विशेषज्ञ बताते हैं कि यही कारण है कि अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बन पाई जो हर तरह के HIV स्ट्रेन पर समन रूप से असर करे. हालांकि दुनिया भर की लैब्स लगातार नई तकनीकों पर काम कर रही हैं, जिनमें mRNA आधारित रिसर्च भी शामिल है. इस रिसर्च का असर सिर्फ HIV तक सीमित नहीं है. वैज्ञानिक मानते हैं कि HIV पर हो रही खोजें भविष्य में कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों के इलाज को भी बदल सकती हैं.

इलाज मौजूद है, फिर भी वैक्सीन की जरूरत क्यों?

आज एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) की मदद से HIV संक्रमित लोग लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं. लेकिन इलाज और वैक्सीन में बड़ा फर्क है. इलाज बीमारी को कंट्रोल करता है, जबकि वैक्सीन संक्रमण को होने से रोक सकती है. यही वजह है कि दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट अब भी HIV वैक्सीन को गेम चेंजर मानते हैं.

भारत जैसे देशों में यह और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यहां लाखों लोग अभी भी जागरूकता, टेस्टिंग और समय पर इलाज से दूर हैं. अगर प्रभावी वैक्सीन आती है तो इसका असर सिर्फ स्वास्थ्य पर नहीं, बल्कि परिवारों की आर्थिक और मानसिक स्थिति पर भी पड़ेगा.

 HIV को लेकर डर ज्यादा, सही जानकारी कम

आज भी कई लोग HIV और AIDS को लेकर गलतफहमियों में जीते हैं. कुछ लोग इसे छूने, साथ खाने या सामान्य संपर्क से फैलने वाली बीमारी समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. स्वस्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक जागरूकता की कमी और सामाजिक डर की वजह से कई लोग समय पर टेस्ट नहीं कराते. इससे संक्रमण बढ़ने का खतरा भी रहता है.World AIDS Vaccine Day का एक बड़ा उद्देश्य यही है कि लोग HIV को लेकर वैज्ञानिक जानकारी समझें और इसे सिर्फ डर या शर्म से जोड़कर न देखें.

 रिसर्च में भारत की भूमिका भी बढ़ रही है

भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां HIV पर बड़े स्तर पर रिसर्च और दवा उत्पादन हो रहा है. भारतीय फार्मा कंपनियां दुनिया के कई देशों को HIV की दवाएं सप्लाई करती हैं.

इसके अलावा भारत में अब युवाओं के बीच जागरूकता अभियान भी बढ़ रहे हैं. हेल्थ एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर सही जानकारी स्कूल और कॉलेज स्तर पर पहुंचाई जाए तो संक्रमण के मामलों को काफी हद तक रोका जा सकता है.

 आने वाले समय में क्या बदल सकता है?

वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले वर्षों में HIV वैक्सीन रिसर्च में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. एआई और जीन टेक्नोलॉजी जैसी नई तकनीकें इस दिशा में तेजी ला रही हैं. हालांकि अभी पूरी तरह सफल वैक्सीन आने में समय लग सकता है, लेकिन रिसर्च जिस गति से आगे बढ़ रही है, उसने उम्मीद जरूर बढ़ा दी है.

सबसे अहम बात यह है कि HIV अब सिर्फ मेडिकल मुद्दा नहीं रह गया है. यह जागरूकता, सामाजिक व्यवहार और हेल्थ सिस्टम से जुड़ा बड़ा विषय बन चुका है. इसलिए World AIDS Vaccine Day सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए मायने रखता है जो सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य चाहता है.

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