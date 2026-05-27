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45 डिग्री की गर्मी में कैसे खेलते हैं क्रिकेटर्स? हीटवेव से IPL  बना ‘सर्वाइवल गेम’, जानिए प्लेयर्स की हाइड्रेशन स्ट्रेटजी क्या है?

45 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी, ऊपर से हजारों लोगों से भरा स्टेडियम और मैदान पर लगातार दौड़ते खिलाड़ी. आईपीएल का 19वां सीजन सिर्फ चौके-छक्कों का खेल नहीं रह गया है, बल्कि अब यह शरीर की सहनशक्ति और हीट मैनेजमेंट की भी बड़ी परीक्षा बन चुका है.

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ऋतु सिंह

Updated : May 27, 2026, 01:54 PM IST

45 डिग्री की गर्मी में कैसे खेलते हैं क्रिकेटर्स? हीटवेव से IPL  बना ‘सर्वाइवल गेम’, जानिए प्लेयर्स की हाइड्रेशन स्ट्रेटजी क्या है?

How cricketers avoid heat stroke (Photo AI)

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टीवी पर मैच देखते समय अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर इतनी गर्मी में खिलाड़ी खुद को Heat Stroke से कैसे बचाते हैं? वे बार-बार क्या पीते रहते हैं? और दूसरी तरफ स्टेडियम में बैठे दर्शक आखिर सबसे ज्यादा क्या खरीद रहे हैं? दिलचस्प बात यह है कि इस बार आईपीएल में क्रिकेट के साथ-साथ ‘गर्मी से बचने का बाजार’ भी तेजी से बढ़ा है.

45 डिग्री की गर्मी में खिलाड़ी कैसे बचा रहे खुद को

स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक आईपीएल के दौरान खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा खतरा डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रेस बन गया है. लगातार दौड़ने और तेज रोशनी में खेलने से शरीर तेजी से पानी और मिनरल्स खोता है. यही वजह है कि मैच शुरू होने से पहले ही खिलाड़ियों की हाइड्रेशन रणनीति तैयार कर दी जाती है.

मैदान पर खिलाड़ी सिर्फ पानी नहीं पीते. टीमों के सपोर्ट स्टाफ उनके लिए खास इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक, मिनरल मिक्स और ग्लूकोज बेस्ड फ्लूइड तैयार रखते हैं. कई खिलाड़ी नारियल पानी और सोडियम-पोटैशियम वाले ड्रिंक्स भी लेते हैं ताकि शरीर का तापमान संतुलित रहे. दिलचस्प बात यह है कि अब कुछ फ्रेंचाइजियां खिलाड़ियों के लिए ‘कूलिंग टॉवेल’ और बर्फ वाले जैकेट का भी इस्तेमाल कर रही हैं. टाइमआउट सिर्फ रणनीति के लिए नहीं, बल्कि शरीर को ठंडा करने के लिए भी अहम बन चुका है.

मैच के दौरान खिलाड़ी क्या पीते हैं, जिसे देखकर लोग भी कर रहे कॉपी

आईपीएल के दौरान कैमरे में अक्सर खिलाड़ी रंग-बिरंगे ड्रिंक्स पीते दिखते हैं. इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग सर्च करने लगते हैं कि आखिर ये ड्रिंक क्या है. स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ज्यादातर खिलाड़ियों के ड्रिंक में इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, मैग्नीशियम और कार्बोहाइड्रेट का संतुलन रखा जाता है. इसका मकसद सिर्फ प्यास बुझाना नहीं, बल्कि शरीर की ऊर्जा को लगातार बनाए रखना होता है.

यही वजह है कि अब आम लोग भी गर्मियों में सिर्फ ठंडा पानी नहीं, बल्कि ORS, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक और नींबू-पानी जैसे विकल्पों की तरफ बढ़ रहे हैं. आईपीएल ने अनजाने में लोगों की गर्मियों में हाइड्रेशन की आदतें भी बदलनी शुरू कर दी हैं.

स्टेडियम में इस बार सबसे ज्यादा बिक रही हैं ये चीजें

आईपीएल 2026 में स्टेडियम के अंदर खाने से ज्यादा ‘गर्मी से राहत’ देने वाली चीजों की मांग बढ़ी है. कई शहरों के स्टेडियम में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजों में पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, छाछ, आइसक्रीम और कूलिंग फेस टॉवेल शामिल हैं. कुछ जगहों पर लोग सनस्क्रीन और कैप भी बड़ी संख्या में खरीद रहे हैं. यानी क्रिकेट अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि गर्मी से जूझने का लाइव अनुभव बन गया है.

स्टेडियम में बैठे दर्शकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती लंबे समय तक गर्म सीटों और उमस को झेलना है. यही वजह है कि लोग अब मैच देखने जाते समय पानी की बोतल, कैप और हल्के कपड़ों को जरूरी मानने लगे हैं.

क्रिकेट के साथ बदल रही है लोगों की लाइफस्टाइल

आईपीएल हमेशा फैशन और फूड ट्रेंड सेट करता रहा है, लेकिन इस बार गर्मी ने पूरे अनुभव को बदल दिया है. लोग अब सिर्फ मैच नहीं देख रहे, बल्कि यह भी सीख रहे हैं कि extreme heat में शरीर को कैसे संभाला जाए. डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी में सिर्फ ठंडा पानी पीना काफी नहीं होता. शरीर से निकलने वाले जरूरी मिनरल्स की भरपाई भी जरूरी होती है. यही कारण है कि खिलाड़ियों की हाईड्रेश स्ट्रेटजी अब आम लोगों के लिए भी चर्चा का विषय बन रही है.

एक बड़ा बदलाव यह भी है कि अब लोग हिट स्ट्रोक को हल्के में नहीं ले रहे. पिछले कुछ सालों में बढ़ती गर्मी ने लोगों को मजबूर किया है कि वे अपने खानपान, पानी पीने की आदत और बाहर रहने के समय पर ध्यान दें.

आईपीएल का यह सीजन सिर्फ क्रिकेट की जंग नहीं, बल्कि शरीर बनाम गर्मी की भी असली परीक्षा बन गया है. मैदान पर खिलाड़ी और स्टैंड में बैठे दर्शक, दोनों इस बार एक ही मुकाबला लड़ रहे हैं, 45 डिग्री की तपती गर्मी से बचने का.

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