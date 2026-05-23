11 साल के बच्चे का सपना कैसे बना 2.5 करोड़ पेड़ों का आंदोलन? ‘पीपल की छांव में’ में मिलेगा जवाब

कभी नानी के साथ मिट्टी में बीज दबाने वाला एक 11 साल का बच्चा शायद खुद भी नहीं जानता था कि उसका छोटा-सा सपना एक दिन 2.5 करोड़ पेड़ों के आंदोलन में बदल जाएगा. अब उसी सफर की अनकही कहानियां किताब ‘पीपल की छांव में’ के जरिए सामने आने जा रही हैं.

विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को लॉन्च हो रही यह किताब “पीपल की छांव में” सिर्फ वृक्षारोपण की कहानी नहीं, बल्कि उस सोच का दस्तावेज है जो बताती है कि एक इंसान का प्रकृति से जुड़ाव कैसे पूरे देश में हरियाली की लहर पैदा कर सकता है. ये किताब उस सफर की कहानी है जिसमें एक 11 साल के बच्चे की शुरुआत आज 22 राज्यों और 226 जिलों तक फैले वृक्षारोपण अभियान में बदल चुकी है. इस अभियान के जरिए अब तक करीब 2.5 करोड़ पेड़ और उतनी ही झाड़ियां लगाने का दावा किया गया है. क्या एक इंसान सच में करोड़ों पेड़ लगाने की सोच को जनआंदोलन बना सकता है? क्या बचपन में नानी से मिले संस्कार किसी दिन पूरे देश की हरियाली की दिशा बदल सकते हैं?

नानी के संस्कार से शुरू हुआ सफर, जिसने बदल दी जिंदगी की दिशा

पीपल बाबा अपनी किताब में बताते हैं कि प्रकृति से उनका रिश्ता किसी संस्था या ट्रेनिंग से नहीं, बल्कि बचपन की यादों से जुड़ा है. उनके जीवन में उनकी नानी का प्रभाव इतना गहरा रहा कि मिट्टी, बीज, पानी और पेड़ों को समझना ही उनकी पहली शिक्षा बन गया.

डलहौजी, कोलकाता, देहरादून और इलाहाबाद जैसे शहरों में बिताए बचपन ने उन्हें जंगलों और जैव विविधता के बेहद करीब ला दिया. उत्तराखंड के जंगल, कॉर्बेट, राजाजी, हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी और नैनीताल जैसे इलाकों ने उनके भीतर प्रकृति के प्रति ऐसा जुड़ाव पैदा किया, जो बाद में मिशन बन गया. किताब में एक भावुक बात सामने आती है कि “धरती सुनती है, पानी के भी अपने मिजाज होते हैं और बीज एक ऐसा वादा है जो कभी नहीं भूलता.” यही सोच आगे चलकर पर्यावरण संरक्षण के बड़े अभियान में बदली.

2012 में आया किताब लिखने का विचार, लेकिन पूरा होने में लग गए 12 साल

“पीपल की छांव में” का विचार पहली बार 2012 में आया था. हालांकि इसे पूरा करने में एक दशक से ज्यादा का समय लगा. पीपल बाबा बताते हैं कि नवंबर 2024 में हुई एक सड़क दुर्घटना के बाद उन्हें जीवन, संघर्ष और प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को और गहराई से समझने का मौका मिला. करीब पांच दशकों तक जमीनी स्तर पर काम करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि बदलाव भले सीमित दिखे, लेकिन कोशिश करना ही सबसे बड़ा काम है. यही कारण है कि यह किताब केवल अनुभवों का संग्रह नहीं, बल्कि भारतीय मानसिकता, संस्कृति, मिथकों और प्रकृति के बीच संबंधों का दस्तावेज भी बन गई है.

सिर्फ पेड़ लगाने की बात नहीं, लोगों की जिंदगी से जुड़ी है हरियाली

इस किताब का सबसे अहम पहलू यह है कि इसमें पर्यावरण को केवल “प्रकृति बचाओ” जैसे भावनात्मक संदेश तक सीमित नहीं रखा गया. इसमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि पेड़ आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे प्रभावित करते हैं.

पीपल बाबा उदाहरण देते हैं कि एक छायादार पेड़ किसी छोटे दुकानदार या रेहड़ी वाले के लिए कितनी बड़ी आर्थिक राहत बन सकता है. अगर कोई व्यक्ति रोजाना धूप से बचने के लिए 200 रुपये का शेड या किराया देने से बच जाए, तो सालभर में उसकी करीब 70 हजार रुपये तक की बचत हो सकती है.यानी पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वे गर्मी कम करते हैं, बिजली का खर्च घटाते हैं और छोटे कारोबारियों की कमाई बचाने में भी मदद करते हैं. यही वह “हिडन एंगल” है, जो इस किताब को बाकी पर्यावरण संबंधी किताबों से अलग बनाता है.

अलग-अलग राज्यों के लिए अलग पेड़, यही है अभियान की खास सोच

किताब में यह भी बताया गया है कि हर इलाके की जलवायु और जरूरतें अलग होती हैं. इसलिए वृक्षारोपण भी उसी हिसाब से होना चाहिए. मराठवाड़ा में जहां लोगों ने नीम को अपनाया, वहीं राजस्थान और गुजरात जैसे सूखा प्रभावित इलाकों में लसोड़ा, बहेड़ा, निर्गुंडी, मेहंदी, करौंदा और वज्रदंती जैसी प्रजातियों को बढ़ावा दिया गया. ये पौधे कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं और स्थानीय जैव विविधता को मजबूत बनाते हैं. यह सोच आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कई जगहों पर केवल दिखावे के लिए ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो स्थानीय मौसम में टिक ही नहीं पाते.

लॉकडाउन ने सिखाया कि इंसान प्रकृति से दूर रहकर नहीं जी सकता

किताब में महामारी और लॉकडाउन का जिक्र भी बेहद भावुक अंदाज में किया गया है. पीपल बाबा लिखते हैं कि लॉकडाउन के दौरान भी वे दीवारों के भीतर कैद होकर नहीं रह पाए. वे पौधों को पानी देते, धूप महसूस करते और हवा से ऐसे बात करते जैसे कोई पुरानी दोस्त हो. यह हिस्सा आज के शहरी जीवन पर भी सवाल उठाता है, जहां लोग कंक्रीट के बीच हरियाली से दूर होते जा रहे हैं. लगातार बढ़ती गर्मी, प्रदूषण और मानसिक तनाव के दौर में यह किताब केवल पर्यावरण की बात नहीं करती, बल्कि इंसान और प्रकृति के टूटते रिश्ते की भी याद दिलाती है.

पर्यावरण आंदोलन सरकार नहीं, आम लोग खड़े करते हैं

“पीपल की छांव में” का एक मजबूत संदेश यह भी है कि पर्यावरणीय बदलाव केवल नीतियों या सरकारी योजनाओं से नहीं आता. असली बदलाव तब शुरू होता है जब आम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं. किताब में स्वयंसेवकों की भूमिका को पर्यावरण आंदोलन की “जीवंत नींव” बताया गया है. यही कारण है कि यह किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को छोटे-छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित करने वाली किताब बन सकती है.

5 जून को लॉन्च होगी किताब, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी होगी उपलब्ध

विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 जून को “पीपल की छांव में” को लॉन्च किया जाएगा. यह चर्चित किताब पेंग्विन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जा रही है और अमेजन समेत अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी.पर्यावरण, हरियाली, जलवायु परिवर्तन और भारतीय प्रकृति संस्कृति को समझने वाले लोगों के लिए यह किताब आने वाले समय में एक अहम संदर्भ मानी जा सकती है.

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