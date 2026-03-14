Summer Drink: क्या गर्मियों में गन्ने का रस पीना फायदेमंद होता है? डॉक्टर से जानिए इसे पीने का सही समय और तरीका

गर्मी आते ही जगह-जगह गन्ने के रस बिकते और लोग पीते नजर आने लगते हैं. कई लोग गन्ने के रस इसलिए पीने से बचते हैं कि उनको इससे इंफेक्शन का डर रहता है, जबकि कई लोग इसे गर्मी का बेस्ट ड्रिंक मानते हैं. तो सच क्या है और कब इसे पीना चाहिए और कब नहीं? चलिए डॉक्टर से इसके फायदे और नुकसान समझते हैं.

जैसे ही तापमान बढ़ने लगता है, सड़कों पर गन्ने का रस बेचने वाले ठेले दिखाई देने लगते हैं. गर्मी में प्यास बुझाने और तुरंत ऊर्जा पाने के लिए लोग इस प्राकृतिक पेय को पसंद करते हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार गन्ने का रस केवल स्वाद ही नहीं देता, बल्कि इसमें कई आवश्यक खनिज और पोषक तत्व भी पाए जाते हैं. हालांकि इसे कब और कैसे पीना चाहिए, यह जानना भी उतना ही जरूरी माना जाता है.

नोएडा स्थित जनरल फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट डॉ. आतीश आनंद बताते हैं कि गन्ने का रस सही तरीके से लिया जाए तो यह गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है.



गन्ने का रस पीने का सही समय क्या है?

डॉ.आतीश आनंद के मुताबिक गन्ने का रस पीने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है, खासकर खाली पेट या भोजन के बीच में. उनके अनुसार भोजन के तुरंत बाद इसे पीना सही नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय शरीर पहले से ही कार्बोहाइड्रेट को पचा रहा होता है. ऐसे में अतिरिक्त शर्करा रक्त में शुगर स्तर को बढ़ा सकती है. इसलिए गन्ने के रस का सेवन सीमित मात्रा में और सही समय पर करना अधिक लाभकारी माना जाता है.

क्या गन्ने का रस शरीर को हाइड्रेट करता है?

गन्ने का रस प्राकृतिक रूप से कई खनिज तत्वों का स्रोत माना जाता है. इसमें कैल्शियम, पोटैशियम, आयरन, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं. ये तत्व शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. यही कारण है कि गर्मियों में इसे प्यास बुझाने वाले प्राकृतिक पेय के रूप में देखा जाता है.हालांकि डॉक्टर यह भी सलाह देते हैं कि इसे साफ-सफाई का ध्यान रखते हुए ही पीना चाहिए.

रोग प्रतिरोधक क्षमता पर क्या होता है असर?

गन्ने के रस में कुछ एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी पाए जाते हैं, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायक हो सकते हैं. यह शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद कर सकता है. इससे मौसमी संक्रमण और थकान जैसी समस्याओं से कुछ हद तक राहत मिल सकती है. हालांकि इसे किसी बीमारी का इलाज नहीं बल्कि संतुलित आहार का हिस्सा ही माना जाना चाहिए.

ऊर्जा बढ़ाने में कैसे मदद करता है गन्ने का रस?

गर्मी में लंबे समय तक धूप में रहने के बाद शरीर की ऊर्जा तेजी से कम हो जाती है. ऐसे समय में गन्ने का रस तुरंत ऊर्जा देने वाला पेय माना जाता है. इसमें प्राकृतिक शर्करा होती है, जो शरीर को जल्दी ऊर्जा प्रदान करती है. यही कारण है कि इसे पीने के बाद कई लोगों को तुरंत ताजगी महसूस होती है.लेकिन विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इसे अधिक मात्रा में पीने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें प्राकृतिक शर्करा भी काफी होती है.

डायबिटीज के मरीजों क्या गन्ने का रस कभी-कभार पी सकते हैं?

डायबिटीज के मरीजों को गन्ने का रस नहीं पीने से जरूर बचना चाहिए लेकिन लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह पूरी तरह व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति और डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करता है. गन्ने के रस में नेचुरल शुगर मौजूद होता है इसलिए डायबिटीज रोगियों को इसका सेवन करने से पहले अपने ब्लड शुगर की सही स्तिथि का पता होना चाहिए, अगर शुगर कंट्रोल है तो कभी-कभार इसे पिया जा सकता है लेकिन इसे पीने से पहले काफी मात्रा में आपको रफेज वाली चीजें जैसे सैलेड आदि जरूर खाना चाहिए.



गन्ने का रस एक दिन में कितना पी सकते हैं?

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि गन्ने का रस हमेशा ताजा पीए और एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में एक गिलास (लगभग 200–250 मिली) गन्ने का रस सुरक्षित मात्रा में पी सकता है. अधिक मात्रा में पीने से शरीर में शुगर की मात्रा तेजी से बढ़ सकती है और पेट से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है।



गन्ने का रस कब होता है पीना खतरनाक?

सड़क किनारे बिना ठीक से धोए या बिना छिले गन्ने से निकाला गया रस, गंदी मशीन या दूषित पानी और बर्फ की सीलियों को तोड़कर तैयार किया गया पेय बैक्टीरिया और वायरस का स्रोत बन सकता है. लंबे समय तक खुला रखा रस भी जल्दी खराब हो जाता है. ऐसे में पेट संक्रमण, फूड पॉइजनिंग और कुछ मामलों में दूषित पानी के कारण हेपेटाइटिस-A या E जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है.



गन्ने का रस किसे नहीं पीना चाहिए?

जिन लोगों को डायबिटीज है, उन्हें गन्ने का रस सीमित मात्रा में या डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं पीना चाहिए. कमजोर पाचन, बार-बार पेट संक्रमण या एलर्जी की समस्या वाले लोगों को भी इससे बचना चाहिए. दूषित या खुले में रखा गन्ने का रस पीना स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है.

डिसक्लेमर- यह जानकारी सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है. गन्ने के रस का सेवन व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति, उम्र और रोगों पर निर्भर कर सकता है. यदि आपको डायबिटीज, लिवर या पाचन संबंधी समस्या है, तो इसे नियमित रूप से पीने से पहले डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है.

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