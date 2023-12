Honey Side Effects: इन 5 लोगों के लिए खतरनाक साबित होगा शहद का सेवन, सेहत पर पड़ेगा बुरा असर

Side Effects Of Honey: शहद में एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं. शहद को कई चीजों के साथ मिलाकर खाने से खांसी में भी आराम मिलता है. हालांकि कई लोगों को शहद खाने से परहेज करना चाहिए.

डीएनए हिंदीः शहद सेहत (Shahad) के लिए अच्छा होता है. यह विटामिन-बी, विटामिन-सी, प्रोटीन, फाइबर, कैलोरी, कॉपर और एंटीऑक्सीडेंट समेत कई पोषक तत्वों से भरपूर (Honey Benefits) होता है. इतना ही नहीं शहद में एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण भी होते हैं. शहद को कई चीजों के साथ मिलाकर खाने से खांसी में भी आराम मिलता है. हालांकि कई ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिसमें शहद का सेवन समस्या को और बढ़ा (Honey Side Effects) सकता है. ऐसे में इन लोगों को शहद खाने से परहेज (Shahad Khane Ke Nuksan) करना चाहिए.

इन 5 तरह के लोगों को नहीं खाना चाहिए शहद (5 Types Of People Should Not Eat Honey)

पेट की समस्या

कई बार पेट की समस्या होने पर लोग शहद का सेवन कर लेते हैं. यह परेशानी को और भी बढ़ा सकता है. ऐसे में पेट संबंधी समस्या जैसे कब्ज, पेट में ऐंठन और दस्त हो सकते हैं. ज्यादा शहद खाना छोटी आंत पर असर करता है.

एलर्जी में न खाएं

अगर एलर्जी की समस्या हो रही है तो भी शहद खाने से बचें. स्किन एलर्जी में शहद खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है. इसके कारण स्किन पर लाल चकत्ते, खुजली की परेशानी हो सकती है. अगर आपको शहद खाने के बाद ऐसी कोई भी परेशानी होती है तो डॉक्टर से संपर्क करें.

ब्लड प्रेशर के मरीज

कई लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है. ऐसे में वह बीपी कंट्रोल करने के लिए दवाओं का सेवन करते हैं. अगर आप हाई बीपी के मरीज है और दवाएं ले रहे हैं तो शहद न खाएं. शहद खाने से ब्लड प्रेशर बहुत कम हो सकता है जिससे हार्ट हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता है.

डायबिटीज के मरीज

शहद मीठा होता है इसमें नेचुरल शुगर होती है जो ब्लज शुगर के लेवल को बढ़ा सकती है. ऐसे में शहद खाने से परहेज करना चाहिए. ब्लड शुगर की दवाएं ले रहे हैं तो शहद न खाएं.

स्तनपान कराने वाली माता न खाएं शहद

शहद में बोटुलिनम और ग्रैनीटॉक्सिन जैसे तत्व होते हैं. अगर स्तनपान कराने वाली माता शहद खाती है तो यह शिशु में पहुंच जाते हैं जिससे बच्चे के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है. ऐसे में स्तनपान कराने वाली महिलाओं को शहद खाने से परहेज करना चाहिए.

