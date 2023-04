Tulsi Toner Benefits: गर्मी और पसीने से स्किन पर रहती है चिपचिपाहट तो इस तरह बना कर लगाएं तुलसी टोनर, मिनटों में दूर होगी समस्या 

गर्मी और पसीने से स्किन पर रहती है चिपचिपाहट तो इस तरह बना कर लगाएं तुलसी टोनर

डीएनए हिंदी: गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में स्किन का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है. इस मौसम में त्वचा से जुड़ी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इस मौसम में स्किन की एक सबसे बड़ी परेशानी होती है पसीना और चिपचिपापन. ऐसे में लोग स्किन केयर (Skin Care) कर कर के परेशान हो जाते है. लेकिन इसके बावजूद पिंपल्स (Pimples) और एकने जैसी स्किन प्रॉब्लम्स घेर लेती हैं. लेकिन आज हम आपको इनसे बचने का एक (Homemade Tulsi Toner) आसान तरीका बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप आसानी से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

दअरसल हम बात कर रहे हैं तुलसी टोनर (Tulsi Toner) की, तुलसी अधिकांश घरों में आसानी से मिल जाती है. ऐसे में आप आसानी से अपने घर पर तुलसी टोनर बना सकते हैं. इसमें बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो स्किन को बैक्टीरिया और जर्म से फ्री रखते हैं.

घर पर ऐसे बनाएं तुलसी टोनर (How To Make Tulsi Toner At Home)

इसके लिए तुलसी की पत्तियो के अलावा दो और चीजें चाहिए, जो हैं ग्लिसरीन और गुलाब जल. इसे बनाना बहुत ही सिंपल है इसके लिए पैन में थोड़ा पानी उबलने के लिए रखें और इस उबलते पानी में तुलसी के पत्ते डालें. इसके बाद पैन को ऊपर से ढंक कर गैस धीमी करें. इस तरह पानी को कम से कम दस मिनट तक उबलने दें. इसके बाद गैस को बंद कर दें और पानी को ठंडा होने के लिए रख दें. जब पानी ठंडा हो जाए तब उसे छानकर एक स्प्रे बोतल में भर लें और इसमें थोड़ा सा गुलाब जल और ग्लिसरीन मिक्स कर शेक करें. आपका तुलसी टोनर तैयार है.

यह भी पढ़ें - Eye Vision Loss: ये 5 फूड्स खाते ही बढ़ जाएगी आंखों की रोशनी, कुछ ही दिन में उतर जाएगा मोटा चश्मा

इस तरह करें इस्तेमाल (How To Use Tulsi Toner)

फेस वॉश करने के बाद तुलसी टोनर यूज करना सही रहता है. आप तुलसी टोनर भरी बोतल को पर्स में कैरी करके साथ चल सकती हैं और जब भी आप अपना चेहरा धोएं. उसके बाद ठंडा ठंडा टोनर चेहरे पर स्प्रे कर लें या फिर कॉटन से अप्लाई करें.

तुलसी टोनर के फायदे (Benefits Of Tulsi Toner)

-तुलसी की वजह से ये टोनर एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है जो स्किन को किसी भी तरह के इंफेक्शन और पिंपल्स होने से बचाता है.

यह भी पढ़ें - Vitamin B12 Deficiency: नसों के सिकुड़ने से कमजोरी तक की वजह है इस विटामिन की कमी, जानिए क्या खाते बढ़ेगा लेवल

-इसके अलावा इसमें मौजूद गुलाब जल की वजह से स्किन को मॉइस्चराइज होने का मौका मिलता है और ग्लिसरीन से स्किन की चमक बरकरार रहती है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.