Homemade Room Freshener: बारिश में घर को महकाने के लिए इन 3 चीजों से बनाएं नेचुरल रूम फ्रेशनर, कोने-कोने में बिखर जाएगी खुश्बू

Homemade Room Freshener

डीएनए हिंदी: बारिश के मौसम में घर की कितनी भी सफाई क्यों न कर ली जाए, घर से अजीब तरह की बदबू आती रहती है. ऐसे में लोग इस बदबू को दूर करने के लिए कई तरीके आजमाते हैं. बावजूद इसके बदबू दूर नहीं होती है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो आज हम आपको (Best Room Freshener) कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप नेचुरल रूम फ्रेशनर बना सकते हैं और इससे घर से आने वाली अजीब सी बदबू को दूर कर सकते (Natural Room Freshener) हैं. इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आइए जानते हैं इन रूम फ्रेशनर के बारे में, साथ ही इसे बनाने का तरीका भी (Homemade Room Freshener) जानेंगे...

फूलों की मदद से (How To Make Room Freshener From Flowers)

रूम फ्रेशनर बनाने के लिए आप गुलाब या फिर मोगरे के फूलों का यूज कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पैन में पानी ले लें और फिर गुलाब या मोगरे के फूलों को धोकर पैन में डाल दें और गैस को ऑन कर दें. इसके बाद इसे दस मिनट तक उबालें और फिर गैस बंद कर दें. फिर इस पानी को ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए रख दें. ऐसे में जब ये ठंडा हो जाए तो इसको छानकर किसी स्प्रे बॉटल में भर कर रख लें और जरूरत पड़ने पर रूम में स्प्रे करें. इससे बदबू दूर होगी और आपका घर मिनटों में महकने लग जाएगा.

एसेंशियल ऑयल से (How To Make Room Freshener With Essential Oils)

आप रूम फ्रेशनर को तैयार करने के लिए एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके लिए मनचाही खुशबू वाला रोजमेरी, टी ट्री, जैसमीन या फिर लैवेंडर ऑयल पानी में मिक्स करके स्प्रे बॉटल में भर लें और जब आपको घर में बदबू महसूस हो तो आप इसको पूरे घर में स्प्रे कर दें. इससे आपका घर नेचुरली महकने लग जाएगा. ऐसे में आप रोजाना घर को महकाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

लौंग-दालचीनी से (Clove And Dalchini Room Freshener)

लौंग और दालचीनी जैसे खड़े मसालों का इस्तेमाल कर आप नेचुरल रूम फ्रेशनर बना सकते हैं. इसके लिए आप लौंग और दालचीनी को पानी में डालकर इस पानी को कुछ देर के लिए उबलने के लिए रख दें. इसके बाद गैस बंद करके इस पानी को ठंडा होने दें. जब ये ठंडा हो जाए तो इसको किसी स्प्रे बॉटल में भरकर रख लें. फिर जब भी आप घर से आने वाली बदबू को दूर करना चाहें आप इस पानी से पूरे घर में स्प्रे करें. इससे घर की बदबू कुछ ही मिनटों में छूमंतर हो जाएगी और पूरा घर महकने लगेगा.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों (Latest News) पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में (Hindi News) पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर