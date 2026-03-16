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Homemade Hair Dye: सफेद बालों को जड़ से काला कर देगा ये होममेड हेयर डाई, बिना केमिकल के मिलेगा नेचुरल रंग

कम उम्र में ही सफेद और कमजोर बालों से छुटकारा पाने के लिए घरेलू होममेड हेयर डाई का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह आसानी से तैयार होने के साथ ही बालों को नेचुरली काला कर जड़ों से मजबूत करेगी.

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Nitin Sharma

Updated : Mar 16, 2026, 03:05 PM IST

Homemade Hair Dye: सफेद बालों को जड़ से काला कर देगा ये होममेड हेयर डाई, बिना केमिकल के मिलेगा नेचुरल रंग

Natural Homemade hair dye (Credit Image AI)

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Homemade Hair Dye: क्या आपके सफेद होते बाल अपकी कम उम्र को भी बड़ा दिखाने लगे हैं और आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है तो चिंता न करें. आज आपको एक ऐसे होममेड हेयर डाई के बारे में बताएंगे जिसे लगाने के बाद बाल काले भी होंगे और घने भी. खास बात ये है कि कैमिकल डाई की आपको कभी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी. घर पर आसानी से आप इस डाई को बना सकते हैं. ये नेचुरल हेयर डाई कैमिकल फ्री डाई का तोड़ है.

आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खों का करें इस्तेमाल

आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खों में कई ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जो शरीर से लेकर बालों की सेहत के पोषक तत्व का काम करते हैं. इनमें आंवला से लेकर काली चाय और नारियल का तेल तक शामिल हैं. इन सभी चीजों को मिलाकर घर पर बनी होममेड डाई लगाकर आपके बाल जड़ों से मजबूत, घने और काले हो जाएंगे.

इन चीजों का करें इस्तेमाल

होममेड हेयर डाई बनाने के लिए हमें मेहंदी, आंवला, कॉफी पाउडर, काली चाय और नारियल तेल की जरूरत होगी. इन सभी चीजों में ऐसे प्राकृतिक तत्व मिलते हैं, जो बालों को रंग देने के साथ-साथ उन्हें पोषण भी देते हैं. कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नियमित रूप से इन प्राकृतिक चीजों से बनी डाई का इस्तेमाल करने से बाल जड़ों से मजबूत काले और घने होते हैं. 

होममेड डाई को बनाना भी है आसान

इस नेचुरल डाई को घर पर बनाना बेहद आसान हैं. इसके लिए सबसे पहले काली चाय पत्ति को अच्छे से उबाल लें. अब इसको छानकर पानी में मेहंदी पाउडर, आंवले का पाउडर और कॉफी पाउडर डाल कर मिक्स करें. इस पेस्ट आधे से एक घंटे के लिए ढककर रख दें. इसके बाद इसे ब्रश की मदद से बालों में जड़ों तक लगाएं. बालों में लगाकर दो घंटे छोड़ दें. इसके बाद साफ पानी से बालों को धो लें. इससे आपके बाल जड़ों से काले और मजबूत हो जाएंगे. यह होममेड पेस्ट हफ्ते में 2 से ​3 बार जरूर लगाये. इससे आपके बाल घने और काले हो जाएंगे. 

काले और चमकदार होंगे बाल

एक्सपर्ट्स की मानें तो केमिकल फ्री होममेड हेयर डाई का इस्तेमाल करने से न सिर्फ बाल काले होंगे बल्कि ये स्कैल्प को भी साफ और मजबूत करेगा. इससे बाल जड़ों से मजबूत होने के साथ ही चमकदार बने रहेंगे. सही तरीके से और नियमित उपयोग करने पर यह उपाय बालों की प्राकृतिक चमक और मजबूती बनाए रखने में बड़ी मदद करता है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जानकारी और रिसर्च पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर या ब्यूटी विशेषज्ञ से संपर्क करें.

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