Facial At Home: इन 2 आसान स्टेप्स को फॉलो कर घर पर ही कर लें फेशियल, दोबारा नहीं जाएंगी पार्लर

इन 2 आसान स्टेप्स को फॉलो कर घर पर ही कर लें फेशियल, दोबारा नहीं जाएंगी पार्लर

डीएनए हिंदी: चेहरे पर जमा गंदगी साफ करने और निखार लाने के लिए महिलाएं फेशियल कराती हैं. इससे चेहरे के डेड स्किन सेल्स निकल जाते हैं और गंदगी या अशुद्धियां हैं तो वो साफ हो जाती हैं. लेकिन, पार्लर जाकर फेशियल (Facial) कराने पर बजट गड़बड़ा जाता है, ज्यादा महंगा होने के कारण महिलाएं इसका कोई अल्टरनेटर ऑप्शन ढूंढती हैं. क्योंकि फेशियल 300 के आसपास से शुरू होकर 1500 तक के भी होते हैं. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसा आसान तरीका बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप घर में ही फेशियल कर सकती हैं. यह काफी (Facial At Home) आसान भी है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में..

2 आसान स्टेप्स में घर पर ही हो जाएगा फेशियल (Try This 2 Step Facial At Home)

पहला स्टेप (1 Step)

इस फेशियल को करने के लिए आपको बस 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं और कुछ चीजों को इक्कठा कर लेना. पहले स्टेप में आपको एक चम्मच दही (Curd) और शहद लेना है. फिर दोनों को अच्छी तरह मिलाकर चेहरे पर तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मलना है.



इसके इस्तेमाल से ग्लास स्किन पाने में मदद मिलती है क्योंकि दही स्किन की डेड स्किन सेल्स हटाता है और शहद के इस्तेमाल से त्वचा कोमल और मुलायम बनती है.

दूसरा स्टेप (2 Step)

इसके लिए आपको चेहरे पर फेस पैक (Face Pack) बनाकर लगाना. इसके लिए 2 चम्मच आटे में एक चम्मच दही मिलाकर पेस्ट बनाएं और इस पेस्ट को चेहरे पर लगाने के बाद वुडन यानी लकड़ी की चम्मच से चेहरे पर मसाज करें.

White Hair Remedy: सफेद बालों पर डाई का काम करता है चायपत्ती का पानी, नेचुरल तरीके से लगाते ही काले-लंबे और शाइनी हो जाएंगे बाल

इसके बाद पैक को चेहरे पर 10 से 15 मिनट लगाए रखें और फिर के धो लें. इससे आपको स्किन चमकदार और निखरी हुई नजर आने लगेगी.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.