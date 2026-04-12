Cockroach Repellent: किचन में कॉकरोच से हो गए हैं परेशान, इन आसान 7 तरीकों से घर में एक भी नहीं आएंगे नजर 

Homemade Cockroach Repellent: किचन की साफ-सफाई में थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो पूरे परिवार की तबीयत बिगाड़ सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको किचन में गंदगी और बीमारियां फैलाने वाले कॉकरोच को भगाने वाले 7 आसान घरेलू नुस्खे के बारे में बताने जा रहे हैं.

Homemade Cockroach Repellent - Cockroach kaise bhagaye: किचन को साफ रखना बेहद जरूरी है. क्योंकि किचन हमारे घर का वो हिस्सा होता है, जहां सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बल्कि पूरे परिवार की सेहत भी बनती है. किचन की साफ-सफाई में थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो पूरे परिवार की तबीयत बिगाड़ सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको किचन में गंदगी और बीमारियां फैलाने वाले कॉकरोच को भगाने वाले 7 आसान घरेलू नुस्खे के बारे में बताने जा रहे हैं. अगर आप इन आसान 7 उपायों को अपनाते हैं तो हो सकता है कि आपके पूरे घर में एक भी कॉकरोच नजर न आएं.

इन 7 आसान तरीकों से घर में एक भी कॉकरोच नजर नहीं आएंगे

लौंग का इस्तेमाल करें: लौंग की तेज गंध कॉकरोच बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. इसके लिए किचन की दराजों और अलमारियों में 8-10 लौंग रख दें. इसकी महक से कॉकरोच दूर भगा जाएंगे.

बेकिंग सोडा और चीनी: इसके अलावा बेकिंग सोडा कॉकरोच के पेट में जाकर उसे खत्म कर देता है, जबकि चीनी उन्हें अपनी ओर खींचती है. इसके लिए बराबर मात्रा में बेकिंग सोडा और पिसी हुई चीनी मिलाएं और इसे किचन के कोनों, सिंक के नीचे और अलमारियों के पीछे छिड़क दें.

तेजपत्ता: तेजपत्ते की भी खुशबू कॉकरोच बिल्कुल पसंद नहीं होती है. इसके लिए 5-6 तेजपत्तों को हाथों से मसलकर या पीसकर किचन के कोनों में रख दें. इसकी महक से कॉकरोच तुरंत भाग जाएंगे.

नीम का तेल: कीड़े-मकोड़ों और कॉकरोच को दूर भगाने में नीम को भी काफी असरदार माना जाता है. इसके इस्तेमाल के लिए आप नीम के तेल को पानी में मिलाकर स्प्रे बना सकते हैं या फिर नीम के पाउडर को प्रभावित जगहों पर छिड़क सकते हैं.

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सिरका: सिरका भी किचन से कॉकरोच को भगाने के सबसे अच्छा और आसान तरीका है. इसके लिए बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिलाकर एक स्प्रे बोतल में भर लें. रात को किचन की सफाई करने के बाद गैस चूल्हे और सिंक के आसपास इसका छिड़काव कर दें.

खीरे के छिलके: इसके अलावा खीरे के छिलके कॉकरोच को भगाने का काम कर सकते हैं. इसके लिए एक एल्युमिनियम के डब्बे में खीरे के छिलके डालकर रात भर के लिए छोड़ दें. खीरे और एल्युमिनियम का रिएक्शन एक ऐसी गंध पैदा करता है जो कॉकरोच को सहन नहीं होती है.

दालचीनी: कॉकरोच भगाने में दालचीनी भी काफी ज्यादा असरदार माना जाता है. इसके लिए किचन के प्लेटफॉर्म और कोनों में दालचीनी का पाउडर छिड़कें. इसकी स्ट्रांग स्मेल कॉकरोच को अंदर आने से रोकती है.

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