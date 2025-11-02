FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा-बिहार में इस समय महाजंगलराज है

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CV रमन ने IISc में दाखिला देने से किया था इनकार, कैसे अपने हक के लिए लड़कर भारत की पहली महिला PhD बनीं कमला सोहोनी?

CV रमन ने IISc में दाखिला देने से किया था इनकार, कैसे अपने हक के लिए लड़कर भारत की पहली महिला PhD बनीं कमला सोहोनी?

Venkateswar Temple Stampede: श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में क्यों पहुंचते हैं इतने श्रद्धालु? जानें चमत्कारी मान्यता

Venkateswar Temple Stampede: श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में क्यों पहुंचते हैं इतने श्रद्धालु? जानें चमत्कारी मान्यता

White Hair Solution: 7 दिन में सफेद बाल जड़ से होंगे ब्लैकिश-ब्राउन, घर पर डॉक्टर के बताए इस नुस्खे से तैयार करें केश काला तेल

7 दिन में सफेद बाल जड़ से होंगे ब्लैकिश-ब्राउन, घर पर डॉक्टर के बताए इस नुस्खे से तैयार करें केश काला तेल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Oracle की मोटी सैलरी वाली जॉब छोड़ शुरू किया Falooda Shop तो लोगों ने कहा पागल, आज कर रहे करोड़ों में कमाई

Oracle की मोटी सैलरी वाली जॉब छोड़ शुरू किया Falooda Shop तो लोगों ने कहा पागल, आज कर रहे करोड़ों में कमाई

हाई ब्लड प्रेशर डिफ्यूज़र की तरह काम करते हैं ये फूड्स, ठंड नहीं बढ़ने देंगे नसों में तनाव और हार्ट अटैक का खतरा

हाई ब्लड प्रेशर डिफ्यूज़र की तरह काम करते हैं ये फूड्स, ठंड नहीं बढ़ने देंगे नसों में तनाव और हार्ट अटैक का खतरा

भारत के 5 सबसे अमीर शेफ कौन हैं? जानें किस नंबर पर आते हैं संजीव कपूर और रणवीर बरार

भारत के 5 सबसे अमीर शेफ कौन हैं? जानें किस नंबर पर आते हैं संजीव कपूर और रणवीर बरार

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

White Hair Solution: 7 दिन में सफेद बाल जड़ से होंगे ब्लैकिश-ब्राउन, घर पर डॉक्टर के बताए इस नुस्खे से तैयार करें केश काला तेल

अगर आप सफेद बालों को काला करने के लिए केमिकल वाले उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, तो सावधान हो जाइए. ये आपके बालों को कई तरह से नुकसान पहुँचा सकते हैं. ऐसे में इस आयुर्वेदिक तेल से आप सफेद बालों को प्राकृतिक रूप से काला कर सकते हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Nov 02, 2025, 09:49 AM IST

White Hair Solution: 7 दिन में सफेद बाल जड़ से होंगे ब्लैकिश-ब्राउन, घर पर डॉक्टर के बताए इस नुस्खे से तैयार करें केश काला तेल

7 दिन में सफेद बाल जड़ से होंगे ब्लैकिश-ब्राउन, इस नुस्खे से बनाएं केश काला तेल

Add DNA as a Preferred Source

आजकल कई लोगों को सफेद बालों की समस्या होती है. सफेद बाल आपकी खूबसूरती को खराब कर देते हैं. सफेद बालों को काला करने के लिए लोग तरह-तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कई ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो बालों को काला तो करते ही हैं, साथ ही लंबे समय में उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं. ऐसे में अगर आप यह नुस्खा आजमाएं तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

7 दिन में सफेद बाल जड़ से होंगे ब्लैकिश-ब्राउन, इस नुस्खे से बनाएं केश काला तेल

मशहूर डॉक्टर सलीम जैदी ने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर कर आयुर्वेदिक तेल बनाने की विधि बताई है जिससे आप 7 दिनों में सफेद बालों को जड़ों से काला कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि इस तेल को कैसे बनाया जाता है.

7 दिन में सफेद बाल जड़ से होंगे ब्लैकिश-ब्राउन, इस नुस्खे से बनाएं केश काला तेल
 
बाल सफेद क्यों होते हैं? 
अगर 35 साल या उससे कम उम्र में बाल सफेद होने लगें, तो इसे समय से पहले सफेद होना कहते हैं. बालों के सफेद होने के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा और मुख्य कारण आनुवंशिक होता है. ऐसा माना जाता है कि अगर आपके परिवार में किसी को समय से पहले बाल सफेद हुए हैं, तो आपको भी हो सकते हैं. इसके अलावा, तनाव, पोषण की कमी, थायराइड और बाजार में मिलने वाले केमिकल वाले उत्पाद भी बालों को सफेद बनाते हैं.

7 दिन में सफेद बाल जड़ से होंगे ब्लैकिश-ब्राउन, इस नुस्खे से बनाएं केश काला तेल

डॉ. सलीम कहते हैं कि सफेद बालों को काला करने के लिए इस आयुर्वेदिक तेल के इस्तेमाल के साथ-साथ जीवनशैली में भी बदलाव ज़रूरी है. तो जानिए घर पर इस तेल को बनाने की विधि.

7 दिन में सफेद बाल जड़ से होंगे ब्लैकिश-ब्राउन, इस नुस्खे से बनाएं केश काला तेल

इस तेल को बनाने के लिए आपको आंवला, मीठी नीम की पत्तियां, भृंगराज पाउडर और नारियल तेल की ज़रूरत होगी. इस तेल को बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में एक कप नारियल का तेल, दो चम्मच आंवले के टुकड़े, मुट्ठी भर मीठी नीम की पत्तियां और 2 चम्मच भृंगराज पाउडर लें.

7 दिन में सफेद बाल जड़ से होंगे ब्लैकिश-ब्राउन, इस नुस्खे से बनाएं केश काला तेल

अब इस मिश्रण को तब तक उबलने दें जब तक मीठी नीम की पत्तियां और आंवले के टुकड़े पूरी तरह से काले न हो जाएं. इसके बाद, जब यह ठंडा हो जाए, तो इसे एक बोतल में भर लें.

7 दिन में सफेद बाल जड़ से होंगे ब्लैकिश-ब्राउन, इस नुस्खे से बनाएं केश काला तेल
 
इस आयुर्वेदिक तेल को हफ़्ते में कम से कम 3 बार अपने बालों में लगाएँ. रात को सोने से पहले इसे बालों में लगाएँ और रात भर लगा रहने दें. फिर सुबह बाल धो लें. अच्छे परिणाम पाने के लिए इसे लगातार 3 महीने तक इस्तेमाल करें.

7 दिन में सफेद बाल जड़ से होंगे ब्लैकिश-ब्राउन, इस नुस्खे से बनाएं केश काला तेल
 
डॉ. सलीम कहते हैं कि सफेद बालों को काला करने के लिए खानपान में बदलाव ज़रूरी है. सुबह एक चम्मच काले तिल के साथ आंवले का रस पीने से बाल काले होने लगते हैं. इसके साथ ही बादाम, खजूर, पालक को भी डाइट में शामिल करें. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
CV रमन ने IISc में दाखिला देने से किया था इनकार, कैसे अपने हक के लिए लड़कर भारत की पहली महिला PhD बनीं कमला सोहोनी?
CV रमन ने IISc में दाखिला देने से किया था इनकार, कैसे अपने हक के लिए लड़कर भारत की पहली महिला PhD बनीं कमला सोहोनी?
Venkateswar Temple Stampede: श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में क्यों पहुंचते हैं इतने श्रद्धालु? जानें चमत्कारी मान्यता
Venkateswar Temple Stampede: श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में क्यों पहुंचते हैं इतने श्रद्धालु? जानें चमत्कारी मान्यता
White Hair Solution: 7 दिन में सफेद बाल जड़ से होंगे ब्लैकिश-ब्राउन, घर पर डॉक्टर के बताए इस नुस्खे से तैयार करें केश काला तेल
7 दिन में सफेद बाल जड़ से होंगे ब्लैकिश-ब्राउन, घर पर डॉक्टर के बताए इस नुस्खे से तैयार करें केश काला तेल
ये लाल सब्जी नसों में भरी वसा और खून में घुली शुगर का काल है, कच्चा खाने से डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल नेचुरली होने लगेगा कम
ये लाल सब्जी नसों में भरी वसा और खून में घुली शुगर का काल है, कच्चा खाने से डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल नेचुरली होने लगेगा कम
कहीं आप भी तो नहीं खा मोम वाले रहें नकली सेब? इन आसान तरीकों से करें असली और नकली में पहचान
कहीं आप भी तो नहीं खा मोम वाले रहें नकली सेब? इन आसान तरीकों से करें असली और नकली में पहचान
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Oracle की मोटी सैलरी वाली जॉब छोड़ शुरू किया Falooda Shop तो लोगों ने कहा पागल, आज कर रहे करोड़ों में कमाई
Oracle की मोटी सैलरी वाली जॉब छोड़ शुरू किया Falooda Shop तो लोगों ने कहा पागल, आज कर रहे करोड़ों में कमाई
हाई ब्लड प्रेशर डिफ्यूज़र की तरह काम करते हैं ये फूड्स, ठंड नहीं बढ़ने देंगे नसों में तनाव और हार्ट अटैक का खतरा
हाई ब्लड प्रेशर डिफ्यूज़र की तरह काम करते हैं ये फूड्स, ठंड नहीं बढ़ने देंगे नसों में तनाव और हार्ट अटैक का खतरा
भारत के 5 सबसे अमीर शेफ कौन हैं? जानें किस नंबर पर आते हैं संजीव कपूर और रणवीर बरार
भारत के 5 सबसे अमीर शेफ कौन हैं? जानें किस नंबर पर आते हैं संजीव कपूर और रणवीर बरार
SRK Numerology: सोने की कलम से खुद अपनी तकदीर लिखते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद को बना लेते हैं ब्रांड
सोने की कलम से खुद अपनी तकदीर लिखते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद को बना लेते हैं ब्रांड
खराब CIBIL Score की वजह से लोन रिजेक्ट हो गया? जानिए सुधारने के आसान तरीके
खराब CIBIL Score की वजह से लोन रिजेक्ट हो गया? जानिए सुधारने के आसान तरीके
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE