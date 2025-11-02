White Hair Solution: 7 दिन में सफेद बाल जड़ से होंगे ब्लैकिश-ब्राउन, घर पर डॉक्टर के बताए इस नुस्खे से तैयार करें केश काला तेल

अगर आप सफेद बालों को काला करने के लिए केमिकल वाले उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, तो सावधान हो जाइए. ये आपके बालों को कई तरह से नुकसान पहुँचा सकते हैं. ऐसे में इस आयुर्वेदिक तेल से आप सफेद बालों को प्राकृतिक रूप से काला कर सकते हैं.

आजकल कई लोगों को सफेद बालों की समस्या होती है. सफेद बाल आपकी खूबसूरती को खराब कर देते हैं. सफेद बालों को काला करने के लिए लोग तरह-तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कई ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो बालों को काला तो करते ही हैं, साथ ही लंबे समय में उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं. ऐसे में अगर आप यह नुस्खा आजमाएं तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

मशहूर डॉक्टर सलीम जैदी ने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर कर आयुर्वेदिक तेल बनाने की विधि बताई है जिससे आप 7 दिनों में सफेद बालों को जड़ों से काला कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि इस तेल को कैसे बनाया जाता है.





बाल सफेद क्यों होते हैं?

अगर 35 साल या उससे कम उम्र में बाल सफेद होने लगें, तो इसे समय से पहले सफेद होना कहते हैं. बालों के सफेद होने के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा और मुख्य कारण आनुवंशिक होता है. ऐसा माना जाता है कि अगर आपके परिवार में किसी को समय से पहले बाल सफेद हुए हैं, तो आपको भी हो सकते हैं. इसके अलावा, तनाव, पोषण की कमी, थायराइड और बाजार में मिलने वाले केमिकल वाले उत्पाद भी बालों को सफेद बनाते हैं.

डॉ. सलीम कहते हैं कि सफेद बालों को काला करने के लिए इस आयुर्वेदिक तेल के इस्तेमाल के साथ-साथ जीवनशैली में भी बदलाव ज़रूरी है. तो जानिए घर पर इस तेल को बनाने की विधि.

इस तेल को बनाने के लिए आपको आंवला, मीठी नीम की पत्तियां, भृंगराज पाउडर और नारियल तेल की ज़रूरत होगी. इस तेल को बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में एक कप नारियल का तेल, दो चम्मच आंवले के टुकड़े, मुट्ठी भर मीठी नीम की पत्तियां और 2 चम्मच भृंगराज पाउडर लें.

अब इस मिश्रण को तब तक उबलने दें जब तक मीठी नीम की पत्तियां और आंवले के टुकड़े पूरी तरह से काले न हो जाएं. इसके बाद, जब यह ठंडा हो जाए, तो इसे एक बोतल में भर लें.





इस आयुर्वेदिक तेल को हफ़्ते में कम से कम 3 बार अपने बालों में लगाएँ. रात को सोने से पहले इसे बालों में लगाएँ और रात भर लगा रहने दें. फिर सुबह बाल धो लें. अच्छे परिणाम पाने के लिए इसे लगातार 3 महीने तक इस्तेमाल करें.





डॉ. सलीम कहते हैं कि सफेद बालों को काला करने के लिए खानपान में बदलाव ज़रूरी है. सुबह एक चम्मच काले तिल के साथ आंवले का रस पीने से बाल काले होने लगते हैं. इसके साथ ही बादाम, खजूर, पालक को भी डाइट में शामिल करें.

