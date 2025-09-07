Add DNA as a Preferred Source
Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Anti Aging Cream: चेहरे पर नजर आ रही झुर्रियों को दूर करने के लिए घर पर बनाएं क्रीम, यंग और ग्लोइंग दिखेगी स्किन

Anti Aging Tips: कम उम्र में चेहरे पर झुर्रियां नजर आने लगी हैं तो आप एंटी-एजिंग क्रीम की मदद से झुर्रियों को दूर कर सकते हैं. आप घर पर इन चीजों की मदद से एंटी-एजिंग क्रीम बना सकते हैं.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Sep 07, 2025, 12:17 PM IST

Anti Aging Cream: चेहरे पर नजर आ रही झुर्रियों को दूर करने के लिए घर पर बनाएं क्रीम, यंग और ग्लोइंग दिखेगी स्किन

Anti Ageing Cream

Homemade Anti Aging Cream: आजकल लोगों को कम उम्र में ही सेहत संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. लोगों को त्वचा से जुड़ी परेशानी होती हैं और कम उम्र में ही झुर्रियां नजर आने लगती हैं. कम उम्र में चेहरे पर झुर्रियां नजर आने लगी है तो आप स्किन केयर कर सकते हैं. स्किन केयर के लिए लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. आप झुर्रियों को दूर करने के लिए घरेलू एंटी एजिंग क्रीम बनाकर चेहरे पर लगा सकते हैं.

घरेलू एंटी एजिंग क्रीम बनाने के लिए जरूरी चीजें

- दो चम्मच एलोवेरा जेल
- एक चम्मच बादाम तेल
- एक विटामिन ई कैप्सूल
- एक चम्मच गुलाब जल

कैसे बनाएं घरेलू एंटी एजिंग क्रीम?

आपको एंटी एजिंग क्रीम बनाने के लिए इन सभी सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए. इस क्रीम को बनाने के लिए दो कटोरी में एक चम्मच एलोवेरा जेल लें. इसमें एक चम्मच बादाम का तेल मिक्स करें. इसमें विटामिन ई कैप्सूल और गुलाब जल डालें. इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें. थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करने पर यह क्रीम तैयार हो जाएगी. आप ज्यादा क्रीम बनाने के लिए इसी अनुपात में चीजों को मिक्स कर सकते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल?

इस घरेलू एंटी एजिंग क्रीम को इस्तेमाल करने के लिए आपको रात को सोने से पहले चेहरे को साफ करके क्रीम को चेहरे पर लगाना है.. इसे रातभर के लिए चेहरे पर लगा छोड़ दें. इस क्रीम के लगातार इस्तेमाल से झुर्रियां कम होने लगेंगी.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

