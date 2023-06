Get Rid Of Cockroach: मानसून आते ही घर में नजर आने लगे हैं कॉकरोच, तो इन 5 तरीकों से पाएं छुटकारा

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदीः बारिश के मौसम में घर में कॉकरोच का आतंक शुरू हो जाता है. घर में कितनी भी साफ-सफाई क्यों न हो लेकिन बारिश में होने वाली सीलन की वजह से कॉकरोच (How To Get Rid Of Cockroach) पनपने लगते हैं. अगर आप भी घर की रसोई व स्टोर रूम में मौजूद कॉकरोच (How To Get Rid Of Cockroach) से परेशान है तो इन्हें आसान तरीकों से भगा (How To Get Rid Of Cockroach) सकते हैं. कॉकरोच भगाने के लिए बाजार में कई तरह की दवाई और स्प्रे मौजूद है लेकिन यह केमिकल वाले और जहरीले होते हैं. ऐसे में आप कॉकरोच से छुटकारा पाने के लिए इन घरेलू उपायों को अपना सकते हैं. तो चलिए आपको इस आसान उपाय (How To Get Rid Of Cockroach) के बारे में बताते हैं.

कॉकरोच से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय (Home Remedies To Get Rid Of Cockroach)

- कॉकरोच को घर से दूर भगाने के लिए एक कटोरी आटे में दो चम्मच चीनी, एक चम्मच हल्दी और दो चम्मच बोरिक पाउडर मिलाकर पेस्ट बना लें. पेस्ट तैयार होने के बाद रसोई में स्लैब और ऐसी जगह पर लगा दे जहां से कॉकरोच आते जाते हो. यह उपाय कॉकरोच को दूर भगा देगा.

- बारिश के मौसम में कॉकरोच गंदगी की वजह से पनपने लगते हैं. ऐसे में आप नीम के तेल या पानी को बोलत में लेकर घर में स्प्रे कर दें. इसे घर में छिड़कने से कॉकरोच घर से दूर भागेंगे.

- लौंग की स्मेल से भी कॉकरोच दूर रहते हैं ऐसे में आप लौंग को पीसकर घर के कोनों में छिड़क दें. इसकी स्मेल से कॉकरोच के साथ बारिश में पनपने वाले और कीड़े-मकौड़े भी नहीं आएंगे.

- तेज पत्तों को पीसकर पानी में मिलाने के बाद घर में छिड़क दें ऐसा करने से घर से कॉकरोच गायब हो जाएंगे. घर में और रसोई में साफ-सफाई रखकर भी आप कॉकरोच पनपने से रोक सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

