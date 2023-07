Soft And Pink Lips At Home: इन आसान टिप्स से दूर होगी ड्राई लिप्स की समस्या, कोरियन लड़कियों की तरह मिलेंगे गुलाबी होंठ

Soft And Pink Lips At Home: अगर आप कोरियन लड़कियों की तरह गुलाबी होंठ पाना चाहती ये तो इन आसान उपायों को जरूर अपनाएं. इससे ड्राई लिप्स की समस्या भी दूर हो जाएगी...

डीएनए हिंदीः हर किसी के होठों की स्किन का टोन फेस के स्किन टोन की तरह अलग-अलग होता है. ज्यादातर लोगों की चाहत होती है कि (Soft And Pink Lips At Home) उनके होंठ गुलाबी और नर्म हों. ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी के होंठ प्राकृतिक तौर पर मिले हों और ऐसा भी नहीं है कि जिनके होंठ नैचरली पिंक और (Lips Care Tips) सॉफ्ट नहीं हैं वो लोग अपने होठों को ऐसा बना नहीं सकते. आजकल कोरियन लड़कियों की तरह लाल गुलाबी होंठ पाने का ट्रेंड है और लड़कियां उनकी तरह गुलाबी होंठ पाना चाहती है. ऐसे में आज हम आपको कोरियन लड़कियों (Korean Beuty hHacks) की तरह गुलाबी होंठ पाने (Pink Lip Remedy) के कुछ ऐसे नुस्खे (Dry Lips Ke Lie Nuskhey) बताने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी सुंदरता में चार चांद लगा सकती हैं तो आइए जानते हैं इसके बारे में...

गुलाबी होंठ के लिए नुस्खा (Dry Lips Ke Liy Nuskhey)

अगर आप गुलाबी होंठ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले 01 चम्मच शहद, 02 चुटकी हल्दी और उसमें कुछ बूंदे नींबू के रस को एक साथ मिलाकर होंठों पर अप्लाई करें. इसे दो मिनट के लिए छोड़ दें और इसके बाद जब सूख जाए तो इस लेप को साफ कर लें. इससे आपको अपने होंठ मुलायम, पिंक और नमी वाले महसूस होंगे. इसके अलावा जो लोग ड्राई होंठ से परेशान हैं उन्हें ये नुस्खा जरूर अपनाना चाहिए. इससे रूखे या ड्राई लिप्स की समस्या चुटकियों में दूर हो जाएगी.

डाइट में शामिल करें ये चीजें (Add Vitamin E or C Rich Foods In Diet)

आजकल का खानपान ऐसा है, जिससे शरीर को उतनी मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जितनी जरूरत होती है. इस वजह से स्किन और सेहत से जुड़ी कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं. इनमें से ड्राई लिप्स की समस्या भी एक है. पोषक तत्वों (Lack of nutrients) की कमी भी आपके लिप्स को ड्राई कर सकती है. साथ ही इससे स्किन से जुड़ी कई अन्य तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है. ऐसे में इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए आपको विटामिन ई और विटामिन सी से भरपूर फूड का सेवन करना चाहिए.

खूब पिएं पानी (Drink More Water)

भरपूर मात्रा में पानी पीना सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद होता है, इससे शरीर हाइड्रेटेड रहता है और कई तरह की बीमारियां दूर रहती हैं. इतना ही नहीं इससे स्किन ग्लोइंग और निखरी हुई नजर आने लगती हैं. ऐसे में अगर आप चाहती हैं कि आपके होंठ सुंदर और मुलायम बने रहें तो खुद को हाइड्रेट रखें और खूब पानी पिएं क्योंकि शरीर में पानी की कमी होने के कारण लिप्स ड्राई हो जाते हैं और उनकी खूबसूरती फीकी पड़ जाती है. ऐसे में खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए और डिहाइड्रेशन (dehydration) से बचे रहने के लिए खूब पानी पिएं.

शहद लगाएं (Honey For Soft And Pink Lips)

शहद जितना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, उतना ही यह स्किन के लिए भी लाभकारी होता है. इससे कई तरह की गंभीर बीमारियों के साथ स्किन से जुड़ी कई तरह की समस्याओं को दूर किया जा सकता है. इतना ही नहीं, अलग-अलग तरह से स्किन पर इसे लगाने से चेहरा ग्लोइंग बनता है. क्योंकि शहद एक नेचुरल मॉइश्चराइजर की तरह काम करता है, इसे होंठों पर लगाने से उसकी नमी बरकरार रहती है. ऐसे में अगर आप हर रोज अपने लिप्स पर शहद 15 मिनट लगाकर रखेंगे और इसके बाद गरम पानी से साफ कर लेंगे तो इससे जल्द ही आपके होंठ खिले-खिले नजर आने लगेंगे.

