Flax Seeds For Hair: लंबे काले और घने बाल चाहिए तो अलसी के बीजों का करें इस तरह से इस्तेमाल

डीएनए हिंदी: अधिकतर सभी महिलाओं को लंबे और घने बाल (Long And Thick Hair) पसंद होते हैं. हालांकि महिलाओं को अपनी पसंद के बाल पाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है. बालों को घना और लंबा (Long And Thick Hair) बनाने के लिए बालों की सही देखभाल करनी पड़ती है. कई बार बालों की अच्छी देखभाल के बाद भी बाल लंबे और घने (Long And Thick Hair) नहीं हो पाते हैं. बालों में केमिकल वाले प्रोडक्ट्स जैसे शैम्पू और तेल (Shampoo And Hair Oil) लगाने की वजह से बाल लंबे नहीं हो पाते हैं. आज हम आपको ऐसे घरेलू नुस्खे (Home Remedy) के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप अपने बालों को आसानी से लंबा, घना और सुंदर (Long, Thick And Beautiful Hair) बना सकते हैं.

बालों के लिए अलसी के बीजों का इस्तेमाल (Flax Seeds Uses For Long Hair)

बालों की ग्रोथ के लिए अलसी के बीजों (Flax Seeds) का इस्तेमाल करना चाहिए. अलसी के बीज (Flax Seeds) में भरपूर मात्रा में ओमेगा-3, फैटी एसिड्स, फाइबर और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. यह न सिर्फ बालों को बढ़ाने में मदद करते हैं बल्कि बालों का टूटना और झड़ना रोकते हैं.

अलसी के बीजों के तेल से करें बालों की मालिश (Hair Massage With Flaxseed Oil)

बालों की लम्बाई बढ़ाने के लिए अलसी के बीजों के तेल की बालों में मालिश करनी चाहिए. आपको नहाने से करीब आधे घंटे पहले बालों में अलसी का तेल लगाकर मालिश करनी चाहिए. यह तरीका आपके बालों को लंबा और घना बनाने के लिए कारगर उपाय है.

अलसी बीज का हेयर जेल (Flax Seeds Gel)



आप घर में अलसी के बीजों का हेयर जेल बनाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अलसी के बीजों से हेयर जेल बनाने के लिए आपको एक बर्तन में पानी गर्म करना है. आप इस बर्तन में अलसी के बीज डाल दें. पानी उबलने के बाद अलसी के बीज लसलदार हो जाएंगे. आपको इस मिश्रण को ठंडा होने के बाद छानना है. इससे बने जेल को बालों में लगाने से आपको लाभ मिलेगा.

अलसी बीज का हेयर मास्क (Flax Seeds Hair Mask)

आप अलसी बीज के जेल से ही बालों के लिए हेयर मास्क भी बना सकते हैं. अलसी के बीजों के हेयर मास्क को बालों में लगाने से बाल लंबे होते हैं. अलसी बीज का हेयर मास्क बनाने के लिए आपको 3 चम्मच अलसी का जेल लेना हैं. जेल को एक कटोरी में निकालें और इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल. 2 विटामिन ई के कैप्सूल और 2 चम्मच बादाम का तेल मिलाएं. इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर बालों में लगाएं. आपको इस मास्क का हफ्ते में दो बार करना इस्तेमाल करना चाहिए. इससे आपके बाल लंबे और घने होंगे.

