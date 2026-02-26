Holi Recipe: होली पर मेहमानों का दिल जीत लेगा यह शाही केसर-बादाम शरबत, नोट करें सबसे आसान रेसिपी

Holi Special Thandai Recipe: होली 2026 के अवसर पर मेहमानों का स्वागत शाही केसर-बादाम शरबत से करें. शुद्ध सामग्री और आसान विधि से तैयार यह पेय स्वाद और ठंडक का बेजोड़ संगम है. जानें इसकी पूरी रेसिपी.

होली का त्योहार केवल रंगों का ही नहीं, बल्कि स्वाद और आपसी प्रेम का भी प्रतीक है. 3 मार्च को होलिका दहन और 4 मार्च को रंगवाली होली के साथ इस उत्सव की रौनक देशभर में बिखरेगी. पकवानों की बात हो तो गुजिया और दही-भल्ले के बिना यह त्योहार अधूरा है, लेकिन इस बार अपने मेहमानों का स्वागत कुछ खास 'शाही' अंदाज में करें. बाजार के कृत्रिम रंगों वाले कोल्ड ड्रिंक के बजाय घर पर बना केसर-बादाम शरबत एक सेहतमंद और स्वादिष्ट विकल्प है.

आवश्यक सामग्री

घर पर शुद्ध शरबत तैयार करने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी.

बादाम: 10-12 (भिगोए हुए)

खरबूजे के बीज: 1/4 कप

केसर के धागे: 10-15 (रंग और खुशबू के लिए)

चीनी: 4 कप

पानी: 2 कप

इलायची पाउडर: 1 छोटा चम्मच

सौंफ और खसखस: 1-1 चम्मच (ठंडक के लिए)

नींबू का रस: आधा चम्मच

सजावट के लिए: बारीक कटे काजू और पिस्ता

बनाने की विधि: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

बादाम को करें तैयार स्टेप: 1

सबसे पहले बादाम और खरबूजे के बीजों को कम से कम 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दें. बादाम का छिलका उतार लें और बीजों को साफ कर लें. अब इन्हें बहुत कम पानी के साथ मिक्सी में पीसकर एक महीन पेस्ट तैयार कर लें.

चाशनी तैयार करना स्टेप: 2

एक बड़े बर्तन में चीनी और 2 कप पानी मिलाकर उबालें. जब चीनी पूरी तरह घुल जाए और चाशनी में एक तार बनने लगे, तो इसमें आधा नींबू का रस डाल दें. इससे चीनी जमेगी नहीं और गंदगी साफ हो जाएगी. अब इसमें केसर के धागे डाल दें ताकि चाशनी में सुनहरा रंग आ जाए.

मिश्रण तैयार करना स्टेप: 3

तैयार चाशनी को थोड़ा ठंडा होने दें. अब इसमें तैयार किया हुआ बादाम और बीजों का पेस्ट मिलाएं. साथ ही इलायची पाउडर और कुटी हुई सौंफ डाल दें. सभी चीजों को अच्छी तरह फेंटें ताकि पेस्ट चाशनी में पूरी तरह घुल जाए.

सर्व करने का सही तरीका: स्टेप 4

मेहमानों को सर्व करते समय एक गिलास में 1/4 भाग तैयार शरबत डालें और बाकी में ठंडा दूध या पानी मिलाएं. ऊपर से बारीक कटे हुए काजू-पिस्ता और केसर के एक-दो धागे डालकर सजाएं. इसे मिट्टी के कुल्हड़ में परोसने से होली का आनंद दोगुना हो जाएगा.

ऐसे करें स्टोर: स्टेप 5

आपका 'शरबत कंसंट्रेट' तैयार है. इसे एक साफ और सूखी कांच की बोतल में भरकर फ्रिज में रख दें. यह हफ्तों तक खराब नहीं होता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से