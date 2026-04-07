FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
HIV से लेकर कैंसर तक की कब आएगी वैक्सीन? अभी कितना और करना होगा इंतजार?

HIV से लेकर कैंसर तक की कब आएगी वैक्सीन? अभी कितना और करना होगा इंतजार?

Masik Krishna Janmashtami 2026: वैशाख माह में इस दिन रखा जाएगा मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, जानें तारीख और शुभ मुहूर्त

वैशाख माह में इस दिन रखा जाएगा मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, जानें तारीख और शुभ मुहूर्त

World Health Day: सिर्फ 21 मिनट का 7-7-7 रूल आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कर सकता है रीसेट, जानिए कैसे

सिर्फ 21 मिनट का 7-7-7 रूल आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कर सकता है रीसेट, जानिए कैसे

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पृथ्वी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां है? दुनिया के 166 देशों से विशाल है आकार

पृथ्वी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां है? दुनिया के 166 देशों से विशाल है आकार

उस जंग की कहानी जिसमें एक देश ने 80 सैनिक भेजे, न गोली चली-न लड़ाई हुई, वापस आए थे 81 जवान

उस जंग की कहानी जिसमें एक देश ने 80 सैनिक भेजे, न गोली चली-न लड़ाई हुई, वापस आए थे 81 जवान

World Health Day: आपकी जेब हेल्दी है या बीमार? इन 5 सवालों में छुपा है जवाब, तुरंत करें चेक

World Health Day: आपकी जेब हेल्दी है या बीमार? इन 5 सवालों में छुपा है जवाब, तुरंत करें चेक

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

HIV से लेकर कैंसर तक की कब आएगी वैक्सीन? अभी कितना और करना होगा इंतजार?

HIV से कैंसर तक जैसी बीमारियों का डर खत्म नहीं हो पा रहा है, लोगों इन बीमारियों से बचने की वैक्सीन का इंतजार लंबे समय से कर रहे हैं. इन सब के बीच वैक्सीन को लेकर एक नई सच्चाई सामने आई है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Apr 07, 2026, 10:37 AM IST

HIV से लेकर कैंसर तक की कब आएगी वैक्सीन? अभी कितना और करना होगा इंतजार?

How much longer will we have to wait for a cancer-HIV vaccine?
 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

क्या आने वाले कुछ सालों में ऐसी वैक्सीन आ सकती है जो कैंसर या HIV जैसी बीमारियों से पहले ही बचा ले? दुनिया भर में रिसर्च तेज हो चुकी है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है-क्या यह उम्मीद हकीकत बनने के करीब है या अभी लंबा इंतजार बाकी है?

वैक्सीन की दौड़ क्यों है इतनी अहम?  

HIV और कैंसर जैसी बीमारियां सिर्फ हेल्थ का नहीं, बल्कि जिंदगी, करियर और परिवार का सवाल बन जाती हैं. इलाज महंगा, लंबा और मानसिक रूप से थका देने वाला होता है और 
कई बार बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं होती, सिर्फ कंट्रोल में रहती है, अगर इनकी वैक्सीन आ जाए तो इलाज से ज्यादा फोकस बचाव पर शिफ्ट हो जाएगा और यही सबसे बड़ा गेमचेंजर होगा.

HIV वैक्सीन: उम्मीद है, लेकिन चुनौती भी बड़ी 

HIV दशकों से वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है. यह वायरस तेजी से अपना रूप बदलता है और शरीर की इम्यून सिस्टम को ही कमजोर कर देता है.

अभी क्या स्थिति है? 

 कई वैक्सीन ट्रायल फेज में हैं और mRNA तकनीक से नई उम्मीद जगी है. अगर यह सफल होती है, तो करोड़ों लोगों को जीवनभर की दवाइयों से राहत मिल सकती है.

कैंसर वैक्सीन: इलाज नहीं, बचाव का नया तरीका 

कैंसर के लिए वैक्सीन ट्रायल फेस से अभी तक बाहर नहीं आ सकी है, क्योंकि हर कैंसर अलग होता है.अब रिसर्च “पर्सनलाइज्ड वैक्सीन” पर हो रही है. mRNA तकनीक शरीर को खुद कैंसर सेल पहचानने और खत्म करने के लिए ट्रेन कर रही है. यह वैक्सीन बीमारी के बाद नहीं, बल्कि शुरुआती स्टेज में रोकने पर फोकस कर रही है. यानी इलाज का तरीका ही बदल सकता है.

कब तक आएगी ये वैक्सीन?  

कुछ कैंसर वैक्सीन अगले 5–10 साल में आम लोगों तक पहुंच सकती हैं. लेकिन HIV वैक्सीन को अभी और समय लग सकता है. क्योंकि सेफ्टी और इफेक्टिवनेस की लंबी टेस्टिंग होनी है. और हर इंसान पर अलग असर इसका हो सकता है. mRNA तकनीक वही है जो COVID-19 वैक्सीन में इस्तेमाल हुई थी.  यही तकनीक अब कैंसर और HIV पर भी तेजी से टेस्ट हो रही है

HPV वैक्सीन (सर्वाइकल कैंसर) ही अब तक है आई

HPV वैक्सीन महिलाओं को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से बचाती है, जो सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण है. इसे किशोरावस्था में लगवाना सबसे प्रभावी माना जाता है. यह वैक्सीन संक्रमण को रोककर भविष्य में कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर देती है.

अन्य कैंसर प्रिवेंशन वैक्सीन (हेपेटाइटिस B):

हेपेटाइटिस B वैक्सीन लीवर को संक्रमित करने वाले वायरस से बचाती है, जो आगे चलकर लिवर कैंसर का कारण बन सकता है. यह वैक्सीन बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए जरूरी है और लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करती है.

HIV और कैंसर जैसी बीमारियों की वैक्सीन का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है. आने वाले सालों में यह हेल्थ सेक्टर की सबसे बड़ी क्रांति साबित हो सकती है-जहां बीमारी से लड़ने के बजाय, उसे होने से पहले ही रोका जा सकेगा.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है, इसमें दी गई जानकारी किसी भी तरह की मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है.  वैक्सीन के बारे में अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पृथ्वी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां है? दुनिया के 166 देशों से विशाल है आकार
पृथ्वी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां है? दुनिया के 166 देशों से विशाल है आकार
उस जंग की कहानी जिसमें एक देश ने 80 सैनिक भेजे, न गोली चली-न लड़ाई हुई, वापस आए थे 81 जवान
उस जंग की कहानी जिसमें एक देश ने 80 सैनिक भेजे, न गोली चली-न लड़ाई हुई, वापस आए थे 81 जवान
World Health Day: आपकी जेब हेल्दी है या बीमार? इन 5 सवालों में छुपा है जवाब, तुरंत करें चेक
World Health Day: आपकी जेब हेल्दी है या बीमार? इन 5 सवालों में छुपा है जवाब, तुरंत करें चेक
अमीर लोग कार में दाईं सीट पर क्यों बैठते हैं? मास्टर सीट पर बैठना सिर्फ स्टाइल नहीं, इसमें छिपा है पावर और सेफ्टी का गेम
अमीर लोग कार में दाईं सीट पर क्यों बैठते हैं? मास्टर सीट पर बैठना सिर्फ स्टाइल नहीं, इसमें छिपा है पावर और सेफ्टी का गेम
Shukra-Pluto Clash: शुक्र-प्लूटो इन 4 राशियों की लव लाइफ में मचाएंगे तूफान, अचानक बढ़ेंगी गलतफहमियां और टकराव?
शुक्र-प्लूटो इन 4 राशियों की लव लाइफ में मचाएंगे तूफान, अचानक बढ़ेंगी गलतफहमियां और टकराव?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: मोबाइल नंबर के आखिरी में है ये 4 डिजीट तो किस्मत बिगड़ना तय, जो भी करेंगे उसका रिजल्ट होगा जीरो 
मोबाइल नंबर के आखिरी में है ये 4 डिजीट तो किस्मत बिगड़ना तय, जो भी करेंगे उसका रिजल्ट होगा जीरो
April 2026 Vivah Muhurat: अप्रैल माह में इस दिन से बजनी शुरू होगी शहनाई, ये हैं शादी-विवाह के 9 शुभ मुहूर्त
अप्रैल माह में इस दिन से बजनी शुरू होगी शहनाई, ये हैं शादी-विवाह के 9 शुभ मुहूर्त
Surya-Shukra Yuti:सूर्य-शुक्र युति इन 5 राशियों के लिए ला रही कॉम्बो ऑफर, पैसा-सक्सेस और नई जॉब का तैयार हो गया गोल्डन पाथ  
सूर्य-शुक्र युति इन 5 राशियों के लिए ला रही कॉम्बो ऑफर, पैसा-सक्सेस और नई जॉब का तैयार हो गया गोल्डन पाथ
Chandra Gochar 2026: चंद्रमा के 30 दिनों में 19 बार चाल बदलने से चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, सफलता के साथ मिलेगा बेशुमार धन
चंद्रमा के 30 दिनों में 19 बार चाल बदलने से चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, सफलता के साथ मिलेगा बेशुमार धन
Numerology Mobile Number: मोबाइल नंबर के ये 2 डिजिट बनाते हैं राजयोग, बैठे बिठाएं आता है पैसा, खुल जाते हैं सक्सेस के रास्ते
मोबाइल नंबर के ये 2 डिजिट बनाते हैं राजयोग, बैठे बिठाएं आता है पैसा, खुल जाते हैं सक्सेस के रास्ते
MORE
Advertisement