'हिंदी जीवन का आधार है, हमें मातृभाषा से प्यार है' आज हिंदी दिवस पर यहां से संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

Happy Hindi Diwas Quotes: आज हिंदी दिवस के मौके पर आप यहां से मैसेज भेज अपने प्रियजनों को बधाई दे सकते हैं. हिंदी भाषा पर हमें गर्व करना चाहिए. यह हमारी मातृभाषा है.

Hindi Diwas 2025 Wishes In Hindi: हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है. हिंदी हमारी मातृभाषा है जो लोगों को आपस में जोड़ती है. हिंदी भाषा भारतीय लोगों के लिए बोलचाल की भाषा है. इसके साथ ही यह संस्कृति, परंपरा और अपनेपन का प्रतीक है. बता दें कि, साल 1949 में 14 सितंबर को ही हिंदी को राजभाषा बनाने का फैसला लिया गया था. इसके बाद से हर साल इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है. आप हिंदी दिवस पर अपनों को मैसेज भेज शुभकामनाएं दे सकते हैं.

हिंदी दिवस पर यहां से भेजें शुभकामनाएं (Hindi Diwas 2025 Wishes)

हमारी आन-बान-शान है हिंदी,

हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी

हमारा दिल हमारी जान है हिंदी,

हम सबका अभिमान है हिंदी

हिंदी दिवस की शुभकामनाएं

हिंदी भाषा में प्यार है, विश्वास है, अपनेपन का एहसास है

हम सभी के दिल के करीब है हिंदी, हमें अपनों सी अजीज है हिंदी

हिंदी दिवस की शुभकामनाएं

हिंदी से बढ़कर कोई भाषा नहीं, यह भारत की आत्मा है

हिंदी दिवस की शुभकामनाएं

हिंदी में स्नेह है, हिंदी में दुलार है

हिंदी हमारा अभिमान है, हमारा श्रृंगार है

हिंदी दिवस की शुभकामनाएं

हिंदी भाषा में एकता की शक्ति है.

हिंदी दिवस की शुभकामनाएं

विचारों का इसमें समावेश,

हिंदी से है अपना विशेष

आओ मिलकर इसे अपनाएं,

भारत को और समृद्ध बनाएं

हिंदी दिवस की शुभकामनाएं

हिंदी को अपनाना सच्चा देशभक्ति का काम है.

हिंदी दिवस की शुभकामनाएं

समुद्र में मिलती हैं नदियों की धाराएं,

हिंदी भाषा सबकी संगम है

शब्‍द, वाक्‍य, लिपि से भी आगे,

हिंदी पर हमार भरोसा अनुपम है

हिंदी दिवस की शुभकामनाएं

