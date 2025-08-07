ताकत का खजाना है हिमालय के जंगलों में पाई जाने वाली ये खास जड़ी, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

Keeda Jadi: पहाड़ों पर कई तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती है. ऐसी ही एक जड़ी बूटी का नाम कीड़ा जड़ी है. इसे कीड़ा जड़ी को कैटरपिलर फंगस के नाम से भी जानते हैं.

Keeda Jadi Benefits: हिमालय के ऊंचाई में पहाड़ों पर कीड़ा जड़ी नामक एक जड़ी-बूटी पाई जाती है. यह एक प्रकार के कीड़े के अंदर पाई जाती है जो सेहत के लिए वरदान की तरह है. इसे कैटरपिलर फंगस भी कहते हैं. यह जड़ी कीड़े के अंदर से उगती है इस कारण भी इसे कीड़ा जड़ी कहते हैं. इसका इस्तेमाल कई दवाइयों के लिए किया जाता है. यह सेहत के लिए लाभकारी होती है. खासकर यह आयुर्वेदिक जड़ी पुरुषों के लिए फायदेमंद है. इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है.

कीड़ा जड़ी के दाम

कीड़ा जड़ी बहुत ही महंगी मिलती है. इंटरनेशनल बाजार में इसकी कीमत 20 से 25 लाख रुपये किलो तक है. आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं. हालांकि, सही इसकी कीमत लार्वा व मशरूम की गुणवत्ता पर निर्भर करती है. इसकी 1 ग्राम की कीमत 999 रुपये से लेकर 1600 रुपये प्रति ग्राम तक हो सकती है. यह कुछ खास क्षेत्रों में पाई जाती है जिसके कारण इसकी उपलब्धता सीमित है इसी वजह से कीड़ा जड़ी की कीमत ज्यादा है.

इन बीमारियों में है फायदेमंद

हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो इसमें प्रोटीन, पेपटाइड्स, अमीनो एसिड, विटामिन बी-1, बी-2 और बी-12 जैसे अनेकों पोषक तत्व होते हैं. यह किडनी, फेफड़ों और गुर्दों को मजबूत करने में काम आती है. इसका इस्तेमाल कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर को रोकने, शरीर में खून बनाने, अस्थमा, नपुंसकता, कमर और घुटनों का दर्द में कर सकते हैं. आप इसका सेवन पाउडर या कैप्सूल के रूप में कर सकते हैं.

कहां पाई जाती है कीड़ा जड़ी?

उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ और गढ़वाल क्षेत्र के चमोली में कीड़ा जड़ी पाई जाती है. हिमालय में ग्लेशियर क्षेत्र, लास्पा, बुर्फू, रालम, नागनीधुरा, महोरपान, दारमा घाटी और व्यास घाटी समेत कई हिमाचली क्षेत्रों में कीड़ा जड़ी पाई जाती है.

