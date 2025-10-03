High Uric Acid Signs:अचानक स्किन पर दिखने वाली ये 5 चीजें हैं हाई यूरिक एसिड का देती हैं संकेत, इग्नोर से बढ़ सकती है मुश्किलें

Add DNA as a Preferred Source
अगर आपको अपनी स्किन पर लाल या बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो जान लें कि ये हाई यूरिक एसिड का पहला संकेत हैं और ये धब्बे कहीं भी दिखाई दे सकते हैं. 

नितिन शर्मा

Updated : Oct 03, 2025, 03:13 PM IST

हाई यूरिक एसिड या हाइपरयूरिसीमिया अक्सर जोड़ों के दर्द और गाउट से जुड़ा होता है, लेकिन इसके स्किन पर भी कई साइन दिखाई देते हैं, जिन्हें अक्सर लोग अनजाने में इग्नोर कर देते हैं. अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं तो तुरंत सतर्क हो जाये क्योंकि इसके बाद आपका उठना बैठना तक मुश्किल हो सकता है. इसकी वजह हाई यूरिक एसिड का जोड़ों को जाम करना है. 

समय रहते इन पर दें ध्यान

लाल या बैंगनी धब्बे, दर्दनाक उभार, खुजली, त्वचा के रंग में बदलाव और घावों का धीरे-धीरे ठीक होना यूरिक एसिड के जमाव के शुरुआती संकेत हैं. इन लक्षणों को पहचानने से आपको समय रहते कार्रवाई करने और गंभीर जटिलताओं को रोकने में मदद मिल सकती है. सही खानपान, पर्याप्त पानी पीना और डॉक्टर से नियमित जांच करवाने से यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है. इससे त्वचा और शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है.

लाल या बैंगनी धब्बे

अगर आपको अपनी स्किन पर लाल या बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो जान लें कि ये हाई यूरिक एसिड का पहला संकेत हैं और ये धब्बे कहीं भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे हाथ, पैर या चेहरे पर भी. ये छोटे-छोटे धब्बे जैसे दिख सकते हैं जो आसानी से नहीं जाते और ये ज़्यादातर यूरिक एसिड क्रिस्टल के कारण होते हैं जो त्वचा के नीचे बनते हैं और ऊतकों में जलन पैदा करते हैं. इसलिए अगर आपको ऐसे धब्बे दिखाई दें, तो डॉक्टर से अपने यूरिक एसिड के स्तर की जाँच करवाना अच्छा रहेगा.

दर्दनाक स्किन का उभार

एक और संकेत है छोटे-छोटे दर्दनाक उभारों का बनना, जिन्हें टोफी कहते हैं. ये उभार आमतौर पर सख्त होते हैं और उंगलियों, पैर की उंगलियों, कोहनियों या एड़ियों पर भी दिखाई दे सकते हैं. टोफी यूरिक एसिड क्रिस्टल से बने होते हैं और कभी-कभी इनमें सूजन या संक्रमण हो सकता है और छूने या हिलने-डुलने पर असहजता महसूस हो सकती है, लेकिन समस्या यह है कि लोग अक्सर इन उभारों को तब तक नज़रअंदाज़ कर देते हैं जब तक कि ये दर्दनाक न हो जाएँ, इसलिए समय पर ध्यान देने से आगे की जटिलताओं को रोकने में मदद मिल सकती है.

स्किन पर खुजली होना

हाई यूरिक एसिड स्किन पर खुजली भी पैदा कर सकता है और आपने देखा होगा कि खुजली बिना किसी स्पष्ट कारण के आती-जाती रहती है. त्वचा रूखी, खुरदरी या चिड़चिड़ी महसूस हो सकती है और खुजलाने से यह और भी बदतर हो जाती है और लालिमा या छोटे-छोटे कट लग सकते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खुजली उन जगहों पर हो सकती है, जहां त्वचा के नीचे यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने लगे हैं और मॉइस्चराइजिंग और चिकित्सा उपचार से असुविधा कम हो सकती है.

स्किन का रंग बदलना

जब आपकी स्किन में यूरिक एसिड जमा हो जाता है, तो सबसे पहले त्वचा का रंग बदल जाता है. कुछ लोगों को जोड़ों पर या उंगलियों और पैर की उंगलियों के पास पीले या सफेद धब्बे दिखाई दे सकते हैं, जिसका मतलब है कि ये धब्बे आसपास की त्वचा की तुलना में ज़्यादा सख्त लग सकते हैं और रंग में यह बदलाव यूरिक एसिड क्रिस्टल के जमाव के कारण होता है, जो स्किन की सतह से बाहर निकल आते हैं. इन बदलावों को जल्दी पहचान लेने से समय पर इलाज कराने में मदद मिल सकती है.

धीमी गति से उपचार और सूजन

कई अन्य महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है त्वचा पर कट या घाव को ठीक होने में ज्यादा समय लग सकता है. इसकी वजह हाई यूरिक एसिड ऊतकों में सूजन पैदा कर सकता है, जो रिकवरी को धीमा कर देता है. आप जोड़ों या त्वचा के क्षेत्रों में सूजन भी देख सकते हैं, जिनमें टोफी होती है इसलिए यदि छोटी चोटों को ठीक होने में बहुत लंबा समय लगता है तो यह यूरिक एसिड के स्तर की जांच करने और आहार और दवा के माध्यम से इसे प्रबंधित करने के लिए कदम उठाने का संकेत है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

 

