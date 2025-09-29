High BP Symptoms In Eyes: आंखों में दिखें ये लक्षण तो समझ लीजिए बढ़ गया है ब्लड प्रेशर, तुरंत दें ध्यान वरना चली जाएंगी रोशनी!

Rashifal 30 September 2025: कर्क और कन्या वालों को कारोबार में मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
लाइफस्टाइल
High BP Symptoms In Eyes: आज हम आपको हमारे शरीर के उस अंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सबसे पहले हाई बीपी के लक्षण का संकेत देता है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं आंखों की. तो आइए जानते हैं कि आंख से हाई बीपी के लक्षण का पता चलता है और किस तरह इससे आंख को नुकसान हो सकता है...
High BP Symptoms In Eyes: आजकल लोगों में हाई बीपी समेत कई अन्य गंभीर बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं. हाई ब्लड प्रेशर, जिसे "साइलेंट किलर" के नाम से भी जाना जाता है. आमतौर पर शुरुआत में इसके ज्यादा लक्षण दिखाई नहीं देते हैं. लेकिन, समय के साथ यह खतरनाक हो सकता है. आज हम आपको हमारे शरीर के उस अंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सबसे पहले हाई बीपी के लक्षण का संकेत देता है.
दरअसल, हम बात कर रहे हैं आंखों की. तो आइए जानते हैं कि आंख से हाई बीपी के लक्षण का पता चलता है और किस तरह इससे आंख को नुकसान हो सकता है...
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर हाई बीपी की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसका असर आंखों में साफ दिखाई पड़ता है. ऐसी स्थिति में रेटिना को नुकसान होने लगता है. इसे मेडिकल की भाषा में 'हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी' कहा जाता है. इस दौरान रेटिना की आर्टरीज पहले की तुलना में काफी सख्त और मोटी हो जाती हैं. इसके अलावा काफी समय तक अगर इसका असर रहता है तो इसकी वजह से आर्टरीज के चारों तरफ सिल्वर वायरिंग होने लगती है. बाद में यही सख्त आर्टरीज वेन्स में ब्लड के फ्लो को भी बाधित करने लगती हैं, जिसे आर्टीरियोवेनस निकिंग कहते हैं.
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर यह स्थिति लंबे समय तक रही तो इससे देखने की क्षमता पर असर होने लगता है. इतना ही नहीं ऐसी स्थिति में रेटिनल वेन ऑक्लूजन, रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन और सूजन और फ्लूएड का रिसाव जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है. ऐसे में अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो फिर इसका असर हार्ट और किडनी के साथ-साथ आंखों पर भी दिखता है.
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाई बीपी का असर सिर्फ हार्ट और किडनी पर ही नहीं होता, इसका असर आंखों पर भी हो सकता है. ऐसी स्थिति में अगर इसपर समय पर ध्यान न दें तो इससे आंखों को काफी नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए हाई बीपी के मरीजों को समय-समय पर आंखों की जांच करवाते रहना चाहिए.
