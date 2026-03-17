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White Hair Solution: 30 मिनट में सफेद बाल परमानेंट काले कर देगा ये हेयर डाई का नुस्खा, कैमिकल कलर को कह दें बाय-बाय

Gray Hair Removal Dye: बिना किसी कैमिकल कलर के सफेद बालों को अगर आप डार्क ब्राउन या ब्लैक रंग देना चाहते है तो आपके लिए ऐसा कमाल का नुस्खा लाए हैं जो केवल 30 मिनट में पर्मानेंटली जड़ से सफेद बालों को खत्म कर देगा. आप घर पर इस डाई को कैसे तैयार करें, चलिए बताते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 17, 2026, 01:12 PM IST

White Hair Solution: 30 मिनट में सफेद बाल परमानेंट काले कर देगा ये हेयर डाई का नुस्खा, कैमिकल कलर को कह दें बाय-बाय

This natural hair dye that will turn gray hair black in just 30 minutes. Photo Credit: AI

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सफेद बाल आजकल की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है. सफेद होते बालों को छुपाने के लिए लोग तुरंत कैमिकल बेस्ड हेयर कलर को लगाने लगते हैं और इसमें मौजूद अमोनिया काले बालों को भी धीरे-धीरे सफेद करने लगाता है. इतना ही नहीं कई बार कैमिकल डाई से एलर्जी और बालों का रफ और झड़ना भी शुरू हो जाता है. ऐसी समस्या से अगर आप परेशान हैं तो आज से आपकी ये परेशानी खत्म होने वाली है. क्योंकि आज आपको एक ऐसे नेचुरल परमानेंट हेयर डाई को घर पर बनाना बताएंगे जो आपके बालों को डार्क ब्राउन से लेकर ब्लैक कलर तक दे सकता है. खास बात ये है कि आपके बाल केवल 30 मिनट में जड़ से काले हो जाएंग और ये रंग पक्का होगा. 

ये होममेड हेयर डाई केवल दो चीजों से बनेगा और इसे बनाने में भी कोई मेहनत नहीं है. बस इसे लगाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है अगर आपके बाल ज्यादा सफेद होंगे तो. अगर बार कम सफेद हैं तो इसे लगाना भी बेहद आसान होगा. तो चलिए जानें ये हेयर डाई कैसे बनाएं.

30 मिनट में सफेद बाल परमानेंट काले कर देगा ये हेयर डाई का नुस्खा

हेयर डाई बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

बाल की लेंथ के हिसाब से आप मेहंदी और इंडिगो पाउडर आप समान मात्रा में लें. ये दो चीजे हीं आपके बालों को डार्क ब्राउन से काला करने में काम कर जाएंगे लेकिन आपको बालों को शाइनी और घना बनाना है तो आप इसमें चुकंदर और गुड़हल के फूल का पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं. साथ में आपको चुटकी भर नमक और एक से दो चम्मच कोई भी तेल चाहिए होगा.

30 मिनट में सफेद बाल परमानेंट काले कर देगा ये हेयर डाई का नुस्खा

कैसे बनाएं हेयर डाई?

सबसे पहले मेहंदी को चाय और कॉफी के पानी में घोल लें. चाहें तो इसी वक्त आप चुकंदर और गुड़हल के फूल का पाउडर भी मिक्स कर दें और इस घोल को ढक के गर्मी में 4 घंटा और जाड़े में 8 घंटे के लिए रख दें. अब जब आपको बालों में मेहंदी लगाने का समय हो जाए तो आप एक और बाउल ले कर उसमें इंडिगो पाउडर लें और उसमें गुनगुना पानी मिला दें और चुटकी भर नमक मिक्स कर दें . इसे 5 मिनट के लिए ढ़क दें. 5 मिनट बाद आप मेहंदी और इंडिगो दोनों को साथ में मिला दें और इसमें एक से 2 चम्मच तेल मिक्स कर दें. अब इसे पहले से शैंपू किए बालों में जड़ से अंत तक लगा लें और ऊपर से भी बालों को इस लेप से ढ़क दें. अगर गर्मी हो तो बालों को शॉवर कैप से न ढकें लेकिन ठंड हो तो आप इसे ढक दें क्योंकि गर्माहट से कलर गहरा होता है.

30 मिनट में सफेद बाल परमानेंट काले कर देगा ये हेयर डाई का नुस्खा

अगर बाल बहुत सफेद हैं तो कैसे लगाएं डाई कि एक बार में मिले मनचाहा रंग

अगर आपके बाल बहुत सफेद हैं तो आपको टू वे स्टेप को फॉलो करना होगा. इसके लिए पहले आप आप अपने सफेद बालों पर मेहंदी लगाएं और जितना हो सके इसे गहरा लाल या ऑरेंज रंग दें. इसके बाद जब बालों पर मेहंदी की कोट चढ़ जाए तब शैंपू किए बालों पर फिर से आप ऊपर बताई गई डाई को बालों पर लगाएं. ये प्रक्रिया केवल आपको पहली बार ही करनी होगी. अगली बार से आप केवल नए जड़ से निकले बालों पर टचअप करें.

30 मिनट में सफेद बाल परमानेंट काले कर देगा ये हेयर डाई का नुस्खा

अब जान लें बाल धोने का तरीका

अब जब आप बालों में मेहंदी लगा लिए हों तो आप इसे धोने का तरीका भी जान लें. इसके लिए आप बालों को हमेशा साफ और नॉर्मल पानी से धोएं. शैंपू बिलकुल न करें. करीब 3 तीन बाद आप बालों को शैंपू कर सकते हैं. 

30 मिनट में सफेद बाल परमानेंट काले कर देगा ये हेयर डाई का नुस्खा

बस अब कब से कम 20 दिन तक आपको दोबारा ये डाई को लगाने की जरूरत नहीं होगी और जब बाल जड़ से सफेद निकलें तो टचअप कर लें.

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