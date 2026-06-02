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सिर्फ पानी नहीं, गर्मी में त्वचा और आंखों को ऐसे रखें सेफ! जलन- ड्राइनेस से मिलेगी राहत

इन दिनों भीषण गर्मी और लू (हीटवेव) की चपेट में आने की वजह से लोगों को सेहत से जुड़ी कई तरह की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा रहा है. भीषण गर्मी कई बार आंखों और स्किन के लिए भी खतरनाक बन जाता है. इस स्थिति में स्किन और आंखों का बचाव करना बेहद जरूरी है. आइए जानें कुछ खास उपायों के बारे में...

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Abhay Sharma

Updated : Jun 02, 2026, 08:32 PM IST

सिर्फ पानी नहीं, गर्मी में त्वचा और आंखों को ऐसे रखें सेफ! जलन- ड्राइनेस से मिलेगी राहत

Skin Eye Care In Summer (AI Image)

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Skin Eye Care In Heatwave:  इन दिनों भीषण गर्मी और लू (हीटवेव) की चपेट में आने की वजह से लोगों को सेहत से जुड़ी कई तरह की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा रहा है. भीषण गर्मी कई बार आंखों और स्किन के लिए भी खतरनाक बन जाता है. इस स्थिति में स्किन और आंखों का बचाव करना बेहद जरूरी है. हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि गर्मी और धूप की वजह से त्वचा में संक्रमण का खतरा भी रहता है, चुभने वाली धूप व नमी त्वचा संक्रमण, एलर्जी की परेशानी पैदा कर सकती है या बढ़ा सकती है. यहां केवल पानी पीते रहने या खुद को हाइड्रेट रखने से बात नहीं बनने वाली. इसके लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

खासतौर से बच्चे, बुजुर्ग व बीमारी से पीड़ित लोगों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए. क्योंकि, जिनकी प्रतिरोधी क्षमता कमजोर होती है उन्हें आंखें या त्वचा से जुड़ी परेशानी होने का जोखिम ज्यादा होता है.  

मौसमी फलों का करें सेवन

हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि गर्मी के दुष्प्रभावों से बचाव के लिए मौसमी फल सनस्क्रीन की तरह अंदरुनी अंगों को सुरक्षित रखते हैं, इसका असर हमारी सेहत के साथ-साथ त्वचा और आंखों पर भी देखने को मिलता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस मौसम में आमतौर पर लोग आंवले का सेवन कम करते हैं, पर गर्मी में भी इसका प्रयोग उतना ही लाभकारी होता है. 

यह भी पढ़ें: लू से 16 मौतों के बाद एक्शन में तेलंगाना सरकार, कब और कैसे Heatstroke बन जाता है जानलेवा?

सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें

भीषण गर्मी में स्किन को डैमेज होने से बचाने के लिए घर से निकलने के 20 मिनट पहले अच्छी क्वालिटी की ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन (कम से कम SPF 30 या 50) जरूर लगाएं, हर 3 घंटे में इसे दोबारा लगाएं और हाइड्रेशन का खास ध्यान रखें. बता दें कि त्वचा को अंदर से नमी देने के लिए दिन भर में कम से कम 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए. चाहें तो डाइट में नारियल पानी, तरबूज और नींबू पानी भी शामिल करें. 

विटामिन-सी सीरम का इस्तेमाल

इसके अलावा गर्मी में सुबह मॉइस्चराइजर लगाने से पहले विटामिन-सी सीरम का इस्तेमाल करें, यह त्वचा को धूप से होने टैनिंग से बचाता है. साथ ही ध्यान दें कि आप सही कपड़े पहनें, तेज धूप में हल्के रंग के, ढीले और पूरे शरीर को ढकने वाले (सूती) कपड़े पहनना चाहिए. 

आंखों को ऐसे रखें सेफ

वहीं भीषण गर्मी में आंखों की सुरक्षा के लिए धूप का चश्मा (Sunglasses) जरूर पहनें,  घर से बाहर निकलते समय UV400 या 100% UV प्रोटेक्शन वाले धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें, जो आंखों को हानिकारक किरणों और धूल से बचाने में मदद करता है. इसके अलावा समय-समय पर आंखों को धोते रहें और बाहर से आने के बाद साफ और ठंडे पानी से आंखों को हल्के छींटे मारकर धोएं. 

ड्राईनेस से बचाव के लिए करें ये काम 

गर्मी में AC और पंखे की हवा से आंखों में सूखापन यानी ड्रायनेस हो सकता है. इससे बचने के लिए डॉक्टर की सलाह पर लुब्रिकेटिंग आई-ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं. प्राकृतिक उपचार की बात करें तो आंखों की थकान और जलन मिटाने के लिए खीरा या ठंडे टी-बैग्स को 10 मिनट के लिए बंद आंखों पर रखने से फायदा मिल सकता है. हालांकि, कोई भी उपाय अपनाने से पहले एक बार एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.  

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