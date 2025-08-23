Add DNA as a Preferred Source
सास की फेवरेट बहू होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, बिलकुल मां-बेटी जैसी होती है बॉन्डिंग 

Neem Karoli Baba: इंसान की 4 बुरी आदतें जो नहीं होने देती हैं सफल, बनती हैं कामयाबी के रास्ते का कांटा

TikTok की भारत में हो रही वापसी! 5 साल बाद वेबसाइट पर मिला यूजर्स को एक्सेस लेकिन...

डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत घोषित किया

Health Tips: वर्कआउट और जिम के दौरान युवाओं में बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामले, जानें कैसे करें इससे बचाव

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी की रात चांद देखना क्यों होता है वर्जित? गलती से दिख जाए चंद्रमा तो इस मंत्र को जरूर पढ़ें

Baby Boy Names: बेटे के लिए चुनें भगवान विष्णु से प्रेरित नाम, यहां देखें प्यारे और यूनिक नाम की लिस्ट

Ashwagandha Effects: सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है अश्वगंधा, लेकिन कई बार हो सकते हैं इससे नुकसान

Shani Amavasya 2025: आज शनि अमावस्या पर जरूर करें शनि चालीसा का पाठ, कम होंगे शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैय्या के बुरे प्रभाव

कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये 7 आसान और तेज तरीके

Health Tips: वर्कआउट और जिम के दौरान युवाओं में बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामले, जानें कैसे करें इससे बचाव

Heart Attack Prevention: आजकल युवाओं में जिम के दौरान हार्ट अटैक के कई मामले सामने आ रहे हैं. युवाओं में यह मौत का कारण बन रहा है. आपको बचाव के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

Aman Maheshwari

Updated : Aug 23, 2025, 06:41 AM IST

Health Tips: वर्कआउट और जिम के दौरान युवाओं में बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामले, जानें कैसे करें इससे बचाव

Heart Health: आजकल खबरों में कई खबरें आती हैं कि, युवाओं की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई. युवाओं में जिम और वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं. एक्सरसाइज करना सेहत के लिए जरूरी है ऐसे में जिम के दौरान हार्ट अटैक के बढ़ते मामले खतरनाक हो सकते हैं. इनके पीछे का कारण आजकल लाइफस्टाइल का बिगड़ना है. जानते हैं क्यों जिम के दौरान हार्ट अटैक के मामले क्यों बढ़ रहे हैं.

वर्कआउट के दौरान क्यों बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक का मामले

हार्ट अटैक के मामले कई कारणों से बढ़ रहे हैं. युवाओं में जंक फूड खाने ,स्मोकिंग करने, शराब पीने और नींद की कमी के कारण लोगों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं. यह सभी कारण दिल को कमजोर करते हैं. इसके साथ ही हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल भी हार्ट फेल होने का कारण बनते हैं. इस उम्र में लोगों को करियर और परिवार की चिंता भी होती है तो ऐसे में स्ट्रेस इसका कारण बन सकता है.

बिस्तर पर जाते ही गहरी नींद दिलाएगी ये एक्यूपंचर टेक्निक, 5 मिनट में सपनों की दुनिया खो जाएंगे

कैसे करें हार्ट अटैक से बचाव?

- आपको हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो करना चाहिए. हेल्दी डाइट लेने से दिल की सेहत अच्छी रख सकते हैं.
- आपको फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए. इसके साथ ही वजन बढ़ने से रोकना चाहिए. वेट को मैंटेन रखें.

- स्मोकिंग छोड़ें और शराब का सेवन करने से बचें या सीमित मात्रा में शराब पिएं.
- कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को हमेशा कंट्रोल में रखें. स्ट्रेस को कम करें और भरपूर नींद लें. इन तरीकों से आप हार्ट का ख्याल रख सकते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

