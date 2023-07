Healthy Food For Body Fitness: शरीर में जान फूंक देंगे ये 5 हेल्दी फूड्स, थकान और कमजोरी हो जाएगी छूमंतर

Healthy Foods To Stay Fit And Health: अगर आप थकान व कमजोरी से परेशान हैं, तो अपनी डाइट में इन हेल्दी चीजों को जरूर शामिल करें. इससे आपका शरीर मजबूत और फिट रहेगा.

डीएनए हिंदीः शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए डाइट में हेल्दी चीजों को शामिल करना बहुत ही जरूरी है. क्योंकि हेल्दी और पौष्टिक तत्वों से भरपूर चीजें शरीर को मजबूत बनाए रखने में मदद करती हैं. लेकिन आजकल लोग अपनी लाइफस्टाइल और खानपान पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से शारीरिक (Healthy Foods To Stay Fit And Health) थकान और कमजोरी आजकल लोगों की सबसे (Healthy Food For Body Fitness) बड़ी समस्या बन गई है. ऐसे में बच्चे हों या युवा थोड़ी सी शारीरिक मेहनत करते ही हांफने लगते हैं. अगर आप अपने शरीर की कमजोरी को दूर करके ताकतवर बनना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में इन (Best Foods For Fatigue And Weakness) चीजों को जरूर शामिल करें. शरीर को ताकतवर और मजबूत बनाने के लिए महंगी चीजें नहीं बल्कि अपने आसपास मौजूद इन चीजों का सेवन करें...

केला

केला सेहत के लिए फायदेमंद होता है, इतना ही नहीं ये कई बीमारियों में अलग-अलग तरह से फायदा पहुंचाता है. बता दें की केले में भारी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जो हमारे शरीर को ताकत देने के साथ-साथ मांसपेशियों में दर्द, सूजन और ऐंठन से राहत दिलाने में मददगार होता है. दरअसल पोटेशियम शरीर में ग्लाइकोजन के जरिए मांसपेशियों में प्रोटीन को बढ़ावा देता है. ऐसे में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको वर्कआउट के बाद केले को दूध के साथ जरूर लेना चाहिए.

नट्स

दरअसल बादाम, काजू और अखरोट जैसे नट्स में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और हेल्दी फैट पाया जाता है, जो कमजोर लोगों की शरीर व मांसपेशियों में जान भरने का काम करते हैं. बात दें कि काजू और बादाम प्रोटीन, फैट और फाइबर से भरे होते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें आप कभी भी खा सकते हैं. इसके अलावा एक्सपर्ट मानते हैं कि इन चीजों से ज्यादा फायदे लेने के लिए भिगोकर खाना चाहिए. अगर आप थकान व कमजोरी महसूस करते हैं तो इन चीजों को डाइट में जरूर शामिल करें.

गुड़ और चना

बता दें कि गुड़ और चना एंटीऑक्सिडेंट्स, जिंक और सेलेनियम जैसे मिनरल्स से भरे हैं और ये शक्तिशाली मिश्रण शरीर में ताकत भरने के साथ फ्री-रेडिकल डैमेज रोकने, इंफेक्शन के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाने और खून में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में भी मदद करते हैं. बता दें कि चना प्रोटीन का बढ़िया स्रोत है जो मसल्स बिल्डिंग के लिए जरूरी है. इतना ही नहीं यह मिश्रण पाचन को बेहतर रखता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है.

ओट्स

दरअसल ओट्स में हेल्दी कार्बोहाइड्रेट और फाइबर पाए जाते हैं, जो चयापचय दर को बढ़ावा देने में मददगार होते हैं. बता दें कि इसमें विटामिन ई, फोलिक एसिड, थियामिन, बायोटिन, जिंक और आयरनकी मात्रा अधिक होती है, जो पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाने में सहायक है. ऐसे में इसके सेवन से आपका पेट ठीक रहता है. शरीर में कुछ भी खाया-पिया लग सके इसके लिए पाचन तंत्र के सही होना बहुत ही जरूरी है.

शकरकंद

अगर आप वर्कआउट करते हैं, तो शकरकंद आपके लिए बेस्ट फूड हो सकता है. क्योंकि इसमें कम कैलोरी और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो वर्कआउट के दौरान आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करते हैं. बता दें कि यह फाइबर का भी बढ़िया स्रोत है, जो फैट बर्न करने, भूख को कंट्रोल करने, पाचन तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने और मांसपेशियों को बढ़ावा देने में मददगार होते हैं. इन फायदों को देखते हुए आपको अपनी डाइट में इन चीजों को जरूर शामिल करना चाहिए.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

