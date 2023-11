Health Tips: कॉफी के साथ ये 5 चीजें खाना है खतरनाक, खराब हो सकता है पाचन तंत्र

Foods To Avoid With Coffee: कॉफी के साथ कई चीजों को खाने से बचना चाहिए. यह पेट के लिए बहुत ही खराब होता है.

डीएनए हिंदीः लोगों के दिन की शुरुआत अक्सर चाय-कॉफी के साथ होती है. कॉफी पीने के साथ ही लोग नाश्ते में कई चीजों (What to not eat with coffee) को शामिल करते हैं. दिन में भी कॉफी के साथ लोग कई फूड्स को खाना पसंद करते हैं. हालांकि कॉफी के साथ कई चीजों को खाने से बचना (Foods To Avoid With Coffee) चाहिए. यह पेट के लिए बहुत ही खराब (Worst Food To Eat With Coffee) होता है. आइये ऐसे फूड्स के बारे में बताते हैं जिन्हें खाने से पाचन खराब हो सकता है.

कॉफी के साथ न खाएं ये चीजें (Food To Avoid With Coffee)

कॉफी के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स

डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए. कई लोग दूध से कॉफी बनाकर इस्तेमाल करते हैं जो गलत है. दूध के साथ कैफीन लेने से गैस की प्रॉब्लम हो सकती है.

कॉफी के साथ खट्टे फल

कॉफी के साथ खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए. यह पेट में एसिड बनाता है जो सेहत के लिए खराब है. ऐसे में कॉफी के साथ खट्टे फलों को खाने से परहेज करना चाहिए.

कॉफी के साथ मसालेदार चटपटा खाना

लोग कॉफी के साथ नाश्ते में चटपटे और मसालेदार खाने का सेवन करते हैं. जो गलत है कॉफी के साथ चटपटा मसालेदार खाना पेट में एसिड बना सकता है. यह पाचन के लिए भी खराब होता है.

कॉफी के साथ मीट खाना

कॉफी के साथ मीट खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. मीट में जिंक होता है. जिंक की अधिक मात्रा वाले फूड्स कॉफी के साथ खाने से जिंक सोखने की क्षमता कम होती है. मीट के साथ कॉफी नहीं पीनी चाहिए.

कॉफी के साथ हल्दी से बने फूड्स

हल्दी सेहत के लिए अच्छी होती है. इसमें एंटआक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. हालांकि कॉफी के साथ हल्दी का सेवन करना गलत होता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

