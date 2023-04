Worst Food Combination: करेले के साथ भूलकर भी न खाएं ये 5 चीजें, वरना अस्पताल के लगाने पड़ेंगे चक्कर

करेले के साथ भूलकर भी न खाएं ये 5 चीजें, वरना अस्पताल के लगाने पड़ेंगे चक्कर

डीएनए हिंदी: What Not To Eat With Bitter Gourd- करेला खाने में भले ही कड़वा लगता हो लेकिन सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है. इसके सेवन से कई तरह की गंभीर बीमारियों को कम किया जा सकता है या उन्हें जड़ से खत्म किया जा सकता है. ऐसे में अगर आप रोजाना करेले (Bitter Gourd) का सेवन करते हैं तो कई तरह की बीमारियां आपसे दूर रहती हैं. इतना ही नहीं डायबिटीज के मरीजों के लिए करेला रामबाण से कम नहीं है. यह इंसुलिन लेवल को (Worst Food Combination) कंट्रोल रखता है और पेट से जुड़ी बीमारियां भी करेला खाने से छूमंतर हो जाती है. इसके अलावा लीवर-अस्थमा के मरीज को तो करेला खाना ही चाहिए.

लेकिन करेला खाने के बाद कुछ (5 Foods Must Avoid With Bitter Gourd) चीजों के सेवन से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए करेला खाने के तुरंत बाद इन 5 चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, तो आइए जानते हैं करेले के साथ या बाद किन-किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए.

दूध (Milk)

करेला और दूध का सेवन कभी भी एक साथ नहीं करना चाहिए. इसकी वजह से पेट में कब्ज, दर्द और जलन की समस्याएं हो सकती हैं. इसके अलावा अगर पहले से पेट की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो यह आपके लिए और भी खतरनाक साबित हो सकता है.

दही (Curd)

अगर आप करेले की सब्जी या इससे बनी कोई दूसरी चीज खा रहे हैं तो इसके बाद दही औऱ मट्ठा पीने की गलती न करें. क्योंकि दही और छाछ में लैक्टिक एसिड पाया जता है जो करेले के पोषक तत्व से क्रिया करके स्किन रैशेज और खुजली की वजह बनते हैं. इसलिए कभी भी करेला और दही-छाछ का सेवन साथ न करें.

आम (Mango)

आम और करेला इन दोनों चीजों को साथ में नहीं खाना चाहिए. क्योंकि इससे उल्टी, जलन, मतली और एसिडिटी जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है. क्योंकि इन दोनों ही चीजों को पचने में काफी वक्त लगता है.

मूली (Radish)

करेले के साथ मूली खाना भी नुकसानदायक साबित होता है. दअरसल दोनों की तासीर अलग-अलग होने से पेट में रिएक्शन हो सकता है. इसकी वजह से एसिडिटी और गले में कफ की समस्या हो सकती है. इसके अलावा अगर पहले से सर्दी-जुकाम है तो करेले के बाद मूली भूलकर भी नहीं खानी चाहिए.

भिंडी (Lady Finger)

करेला खाने के बाद भिंडी का सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक है. दरअसल भिंडी खाने से शरीर को करेला के साथ भिंडी को भी पचाना पड़ता है, जिसमें उसे परेशानी आती है और आप समस्या में पड़ सकते हैं.

