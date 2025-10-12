Benefits of Salt Bath: पानी में नमक डालकर नहाने से क्या होता है? जानें फायदे

Benefits of Salt Bath: नमक के पानी से नहाना तनाव, थकान और मांसपेशियों के दर्द को कम करने का एक प्राकृतिक तरीका है. यह डेड स्किन सेल्स हटाकर त्वचा को मुलायम बनाता है. सही तरीके से 15-20 मिनट तक नहाने से बेहतर नींद भी आती है.

Benefits of Salt Bath: आज की तेज-तर्रार जिंदगी में स्ट्रेस, थकान और बॉडी पेन जैसी समस्याएं बेहद आम हो गई हैं. लोग अक्सर छोटी-छोटी परेशानियों में तुरंत पेन किलर की तरफ भागते हैं. हालांकि, आप चाहें तो कुछ प्राकृतिक तरीकों को अपनाकर भी इन समस्याओं में आराम पा सकते हैं. ऐसा ही एक असरदार तरीका है नमक के पानी से नहाना. यह एक असरदार घरेलू नुस्खा है, जो आपको एक साथ कई लाभ पहुंचा सकता है. खासकर समुद्री नमक के पानी से नहाना शरीर और मन दोनों के लिए काफी अच्छा माना जाता है. आइए जानते हैं नमक के पानी से नहाने के फायदे और इसका सही तरीका क्या है.

नमक के पानी से नहाने के मुख्य फायदे

त्वचा के लिए विशेष रूप से फायदेमंद- हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नमक के पानी से नहाने से त्वचा को कई तरह के फायदे मिलते हैं. यह डेड स्किन सेल्स को हटाता है और नई सेल्स के बनने में मदद करता है. यह त्वचा को हाइड्रेटेड और मुलायम बनाने में भी मदद करता है. मिनरल युक्त नमक त्वचा की नमी को बनाए रखता है.

मांसपेशियों के दर्द और अकड़न में राहत

दिनभर काम करने, खासकर सिटिंग जॉब में 8 से 9 घंटे एक ही जगह बैठे-बैठे बिताने से शरीर में अकड़न और मांसपेशियों में दर्द का एहसास बढ़ जाता है. ऐसे में, पेनकिलर की बजाय नमक के पानी से नहाना फायदेमंद हो सकता है. यह रक्त सिरकुलेशन को बढ़ाता है, जिससे मांसपेशियों के दर्द में कमी आती है. यह खासकर थके हुए पैरों और शरीर की अकड़न को आराम पहुंचाता है.

तनाव कम करने और नींद बेहतर बनाने में सहायक

नमक का पानी न केवल शरीर के लिए बल्कि मन के लिए भी अच्छा है. गर्म पानी में नमक मिलाकर नहाने से शरीर को आराम मिलता है, जिससे तनाव कम होता है. यह शरीर को शांत करता है, जिससे नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है. खासकर रात में सोने से पहले नमक के पानी से नहाना बहुत अच्छा माना जाता है.

यह भी पढ़ें- Bath Mantra Chanting: नहाने के साथ बोलेंगे ये मंत्र तो पुण्यों की प्राप्ति के साथ मिलेंगी मानसिक शांति, उज्जवल होगा भाग्य

नमक के पानी से नहाने का सही तरीका

इसके लिए एक टब को गर्म पानी से भर लें.

इसमें लगभग 1/4 कप से 2 कप तक समुद्री नमक मिलाएं.

नमक को अच्छी तरह घुलने दें और पानी को गुनगुना होने तक ठंडा होने दें. जब पानी गुनगुना हो जाए, तब 15-20 मिनट तक पानी में आराम से बैठें.

आखिर में, सादे गुनगुने पानी से बॉडी को धो लें और नहाने के बाद त्वचा पर अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाएं.

यह तरीका तुरंत असर दिखाता है. हालांकि, अगर आपकी त्वचा में कोई खुला घाव या गंभीर संक्रमण है, तो इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.