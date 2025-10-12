Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Indian Army करना चाहते हैं जॉइन? 194 पदों पर भर्तियां शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन

IND-W vs AUS-W: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को हर हाल में जीतना होगा मैच, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

Normal Weight By Age And Height: हाइट और उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? देखें सामान्य वेट रेंज चार्ट

दुनिया के सबसे अधिक बेघर आबादी वाले टॉप 5 देश, जानें किस नंबर पर आते हैं चीन-पाकिस्तान

'हाउसफुल 5' के प्रीमियर पर अक्षय, रितेश व अभिषेक ने दिए 'हाउसफुल 6' के लिए आइडिया, बोले- सुपरहीरो थीम में ले चलो

Devuthani Ekadashi: कब है देवउठनी एकादशी? 4 महीने बाद इसी दिन नींद से जागेंगे भगवान विष्णु 

NDA के साथ-साथ महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा, तेजस्वी के दिल्ली दौरे के बाद होगा फाइनल फैसला

दिवाली पर इस कंपनी ने दिया 9 दिन की छुट्टी का तोहफा, कर्मचारी बोले- 'ऐसा बॉस सबको मिले'

Benefits of Salt Bath: पानी में नमक डालकर नहाने से क्या होता है? जानें फायदे

साइंस लेकर 11वीं में फेल लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में हुईं पास, जानें डिप्टी कलेक्टर प्रियल राठौर की Success Story

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Indian Army करना चाहते हैं जॉइन? 194 पदों पर भर्तियां शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन

Indian Army करना चाहते हैं जॉइन? 194 पदों पर भर्तियां शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन

IND-W vs AUS-W: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को हर हाल में जीतना होगा मैच, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

IND-W vs AUS-W: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को हर हाल में जीतना होगा मैच, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

'हाउसफुल 5' के प्रीमियर पर अक्षय, रितेश व अभिषेक ने दिए 'हाउसफुल 6' के लिए आइडिया, बोले- सुपरहीरो थीम में ले चलो

'हाउसफुल 5' के प्रीमियर पर अक्षय, रितेश व अभिषेक ने दिए 'हाउसफुल 6' के लिए आइडिया, बोले- सुपरहीरो थीम में ले चलो

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Normal Weight By Age And Height: हाइट और उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? देखें सामान्य वेट रेंज चार्ट

Normal Weight By Age And Height: हाइट और उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? देखें सामान्य वेट रेंज चार्ट

दुनिया के सबसे अधिक बेघर आबादी वाले टॉप 5 देश, जानें किस नंबर पर आते हैं चीन-पाकिस्तान

दुनिया के सबसे अधिक बेघर आबादी वाले टॉप 5 देश, जानें किस नंबर पर आते हैं चीन-पाकिस्तान

साइंस लेकर 11वीं में फेल लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में हुईं पास, जानें डिप्टी कलेक्टर प्रियल राठौर की Success Story

साइंस लेकर 11वीं में फेल लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में हुईं पास, जानें डिप्टी कलेक्टर प्रियल राठौर की Success Story

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Benefits of Salt Bath: पानी में नमक डालकर नहाने से क्या होता है? जानें फायदे

Benefits of Salt Bath: नमक के पानी से नहाना तनाव, थकान और मांसपेशियों के दर्द को कम करने का एक प्राकृतिक तरीका है. यह डेड स्किन सेल्स हटाकर त्वचा को मुलायम बनाता है. सही तरीके से 15-20 मिनट तक नहाने से बेहतर नींद भी आती है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Oct 12, 2025, 02:32 PM IST

Benefits of Salt Bath: पानी में नमक डालकर नहाने से क्या होता है? जानें फायदे
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Benefits of Salt Bath: आज की तेज-तर्रार जिंदगी में स्ट्रेस, थकान और बॉडी पेन जैसी समस्याएं बेहद आम हो गई हैं. लोग अक्सर छोटी-छोटी परेशानियों में तुरंत पेन किलर की तरफ भागते हैं. हालांकि, आप चाहें तो कुछ प्राकृतिक तरीकों को अपनाकर भी इन समस्याओं में आराम पा सकते हैं. ऐसा ही एक असरदार तरीका है नमक के पानी से नहाना. यह एक असरदार घरेलू नुस्खा है, जो आपको एक साथ कई लाभ पहुंचा सकता है. खासकर समुद्री नमक के पानी से नहाना शरीर और मन दोनों के लिए काफी अच्छा माना जाता है. आइए जानते हैं नमक के पानी से नहाने के फायदे और इसका सही तरीका क्या है.

नमक के पानी से नहाने के मुख्य फायदे

त्वचा के लिए विशेष रूप से फायदेमंद- हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नमक के पानी से नहाने से त्वचा को कई तरह के फायदे मिलते हैं. यह डेड स्किन सेल्स को हटाता है और नई सेल्स के बनने में मदद करता है. यह त्वचा को हाइड्रेटेड और मुलायम बनाने में भी मदद करता है. मिनरल युक्त नमक त्वचा की नमी को बनाए रखता है.

मांसपेशियों के दर्द और अकड़न में राहत

दिनभर काम करने, खासकर सिटिंग जॉब में 8 से 9 घंटे एक ही जगह बैठे-बैठे बिताने से शरीर में अकड़न और मांसपेशियों में दर्द का एहसास बढ़ जाता है. ऐसे में, पेनकिलर की बजाय नमक के पानी से नहाना फायदेमंद हो सकता है. यह रक्त सिरकुलेशन को बढ़ाता है, जिससे मांसपेशियों के दर्द में कमी आती है. यह खासकर थके हुए पैरों और शरीर की अकड़न को आराम पहुंचाता है.

तनाव कम करने और नींद बेहतर बनाने में सहायक

नमक का पानी न केवल शरीर के लिए बल्कि मन के लिए भी अच्छा है. गर्म पानी में नमक मिलाकर नहाने से शरीर को आराम मिलता है, जिससे तनाव कम होता है. यह शरीर को शांत करता है, जिससे नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है. खासकर रात में सोने से पहले नमक के पानी से नहाना बहुत अच्छा माना जाता है.

यह भी पढ़ें- Bath Mantra Chanting: नहाने के साथ बोलेंगे ये मंत्र तो पुण्यों की प्राप्ति के साथ मिलेंगी मानसिक शांति, उज्जवल होगा भाग्य

नमक के पानी से नहाने का सही तरीका

  • इसके लिए एक टब को गर्म पानी से भर लें.
  • इसमें लगभग 1/4 कप से 2 कप तक समुद्री नमक मिलाएं.
  • नमक को अच्छी तरह घुलने दें और पानी को गुनगुना होने तक ठंडा होने दें. जब पानी गुनगुना हो जाए, तब 15-20 मिनट तक पानी में आराम से बैठें. 
  • आखिर में, सादे गुनगुने पानी से बॉडी को धो लें और नहाने के बाद त्वचा पर अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाएं.
  • यह तरीका तुरंत असर दिखाता है. हालांकि, अगर आपकी त्वचा में कोई खुला घाव या गंभीर संक्रमण है, तो इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Normal Weight By Age And Height: हाइट और उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? देखें सामान्य वेट रेंज चार्ट
Normal Weight By Age And Height: हाइट और उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? देखें सामान्य वेट रेंज चार्ट
दुनिया के सबसे अधिक बेघर आबादी वाले टॉप 5 देश, जानें किस नंबर पर आते हैं चीन-पाकिस्तान
दुनिया के सबसे अधिक बेघर आबादी वाले टॉप 5 देश, जानें किस नंबर पर आते हैं चीन-पाकिस्तान
साइंस लेकर 11वीं में फेल लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में हुईं पास, जानें डिप्टी कलेक्टर प्रियल राठौर की Success Story
साइंस लेकर 11वीं में फेल लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में हुईं पास, जानें डिप्टी कलेक्टर प्रियल राठौर की Success Story
Numerology: मेहनती और दिमाग से शातिर होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, बढ़ाती हैं घर-परिवार की शान 
Numerology: मेहनती और दिमाग से शातिर होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, बढ़ाती हैं घर-परिवार की शान
प्रेमानंद महाराज क्यों नहीं चाहते अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराना? वजह जानकर निकल आएंगे आंसू
प्रेमानंद महाराज क्यों नहीं चाहते अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराना? वजह जानकर निकल आएंगे आंसू
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE