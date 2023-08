Milk With Jaggery: दूध में मिलाकर पिएं एक टुकड़ा गुड़, साफ हो जाएगी नस-नस में जमा गंदगी, मिलेंगे ये 5 फायदे

Health Benefits Of Milk With Jaggery: रोजाना रात में दूध के साथ एक टुकड़ा गुड़ मिलाकर पिएं, इससे शरीर को ये 5 गजब के फायदे मिलेंगे.

डीएनए हिंदी: खाने-पीने की कुछ चीजें सेहत के लिए रामबाण औषधि का काम करती हैं. लेकिन, ज्यादातर लोग इसके बारे में अनजान होते हैं. आज हम आपको इन्हीं रामबाण चीजों में से एक दूध और गुड़ के बारे में बताने वाले हैं. बता दें कि गुड़ में नेचुरल मीठा होता है और दूध के साथ इसे मिलाकर खाने से कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, लैक्टिक एसिड, विटामिन ए, बी और डी की भरपूर मात्रा शरीर को मिलती है. इसके अलावा गुड़ में क्रोज, ग्लूकोज और खनिज जैसे कई लाभकारी गुण भी पाए जाते हैं. ऐसे में एक गिलास गर्म दूध में गुड़ का छोटा सा टुकड़ा डालकर (Health Benefits Of Milk With Jaggery) पीने से गजब के फायदे मिलते हैं. इससे कई तरह की गंभीर बीमारियां दूर रहती हैं. आइए जानते हैं दूध के साथ गुड़ मिलाकर पीना सेहत के लिए कितना लाभकारी है और इससे कौन (Milk With Jaggery) सी बीमारियां दूर रहती हैं.

पाचन रहता है दुुरूस्त

गुड़ खाने से पाचन दुरूस्त रहता है और इससे खाना आसानी से पचता है. इससे पेट में गैस बनने की परेशानी भी दूर हो जाती है. ऐसे में अगर आपको पेट दर्द की परेशानी रहती है तो रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में छोटा सा गुड़ का टुकड़ा मिलाकर पी लें.

अस्थमा से राहत

बता दें कि इस बीमारी की वजह से प्रदूषण, एलर्जी, कफ, खांसी, जुकाम भी हो सकता है. ऐसे में कफ को शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है. इसलिए हर रोज सोने से पहले दूध और गुड़ का सेवन करें. इससे आपको जल्द ही फायदा मिलेगा.

जोड़ों का दर्द कम

इसके अलावा जिन लोगों को जोड़ों के दर्द की परेशानी होती है उन्हें रोजाना दूध और गुड़ का सेवन करना चाहिए. इससे जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है और इसमें मौजूद विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन जोड़ों को मजबूती देता है. आप इसके साथ एक छोटा अदरक को भी खा सकते हैं.

वजन घटाएं

दरअसल गुड़ कैमिकल फ्री प्रोसेस से तैयार होता है और इसमें कैलोरी भी बहुत कम होता है. ऐसे में रात को दूध और गुड़ फैट को कम करने का काम भी करता है.

खून साफ करे

गुड़ किसी भी तरह की इंफेक्शन को दूर करने का भी काम करता है और खून में मौजूद हिमोग्लोबीन को भी बढ़ाने में मदद करता है. इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है. इसके अलावा महिलाओं के लिए पीरियड्स के दौरान दूध के साथ गुड़ का सेवन फायदेमंद होता है.

