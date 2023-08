Inflammation ठीक रखने के लिए लोग फॉलो कर रहे हैं एंटी-इंफ्लेमेटरी डायट, बढ़ रहा है इसका ट्रेंड, जानिए क्या हैं फायदे

आजकल लोग सेहतमंद बने रहने के लिए Anti-Inflammatory डाइट फॉलो कर रहे हैं, यहां जानिए क्या है ये डायट और इसके फायदे

डीएनए हिंदीः सेहतमंद बने रहने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं, इसके लिए लोग कई तरह की डायट फॉलो करते हैं. इन्हीं में से एक है Anti-Inflammatory डाइट, जो आजकल काफी ट्रेंड में है. वैसे तो आजकल लोग कीटो डाइट, पोलियो डाइट, वेगन डाइट जैसे डायट भी फॉलो करते हैं, लेकिन एंटी- इंफ्लेमेटरी डायट का ट्रेंड काफी बढ़ गया है. दरअसल इस डाइट को फॉलो करने से आप बीमारियों से बचे रहते हैं और इम्यून सिस्टम को भी मजबूती मिलती है.

इसके अलावा Anti-Inflammatory डाइट का काम शरीर में इन्फ्लेमेशन को ठीक रखना होता है, तो आइए जानते हैं इस खास डायट के बारे में...

क्या होता है इंफ्लेमेशन (Inflammation)

दरअसल इन्फ्लेमेशन जिसे हम आसान भाषा में सूजन कहते हैं यह शरीर की एक तरह की प्रतिक्रिया है, जो शरीर तब देना शुरू करता है जब कोई बाहरी वायरस आपके शरीर में घुसकर हमला करते हैं. ऐसे में शरीर को रोगों से बचाने के लिए एक सिस्टम शरीर में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं. ऐसी स्थिति में जब शरीर में कोई वायरस या खतरनाक बैक्टीरिया, एंटीजेन प्रवेश करना चाहता है तो व्यक्ति का शरीर इसे रोकने के लिए प्रभावित सेल्स में सूजन पैदा कर देता है ताकि एंटीजेन के असर से आसपास के सेल्स प्रभावित न हो.

क्या है एंटी इंफ्लेमेटरी डाइड और इसके फायदे (What Is Anti-Inflammatory Diet And It's Benefits)

दरअसल Anti-Inflammatory डाइट में प्लांट बेस्ड चीजें शामिल होती हैं. जैसे फल में ब्लू बेरी, स्ट्रॉबेरी, संतरा, सेब, सब्जियां, साबुत अनाज, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले फूड, आखरोट, बादाम नट्स फैटी फिश, लीन प्रोटीन आदि. इसके अलावा इस डायट में मीट अल्कोहल प्रोसैस्ड फूड की बिल्कुल भी जगह नहीं होती. साथ ही आप कॉफी भी पी सकते हैं. इस डायट में मौज पॉलीफेनॉल और एंटीइन्फ्लेमेटरी तत्व इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं.

इतना ही नहीं ये सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स सूजन दर्द को कम करने के लिए जाने जाते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट शरीर से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने का काम करते हैं. साथ ही यह इन्फ्लेमेशन से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम करते हैं.

ये हैं इन्फ्लेमेशन बढ़ाने वाले फूड (Foods That Increase Inflammation)

दरअसल पेस्ट्री, वाइट ब्रेड, तली भुनी चीजें, सोडा, ड्रिंक्स, रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट, फ्रेंच फ्राइज जैसी फूड्स क्रॉनिक डिजीज जैसे हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, मोटापे को बढ़ाते हैं. क्योंकि इनसे इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होता है.

