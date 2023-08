Coriander Seeds: इस तरह करें धनिया के बीज का सेवन, शरीर में जमा यूरिक एसिड कर देगा बाहर, जोड़ों के दर्द से मिलेगा आराम

Coriander Seeds For Uric Acid: धनिया के बीज यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में असरदार साबित होते हैं, यहां जानिए कैसे करना है इसका इस्तेमाल

डीएनए हिंदी: एक्सपर्ट्स की मानें तो शरीर में बढ़ते यूरिक एसिड (Uric Acid) को कंट्रोल करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है खानपान में जरूरी बदलाव (Diet For Uric Acid). क्योंकि, कुछ चीजों के सेवन से शरीर में बढ़ते यूरिक एसिड को कंट्रोल (How To ontrol Uric Acid) में रखा जा सकता है, इन्हीं में से एक है धनिया का बीज (Coriander Seeds). दरअसल, धनिया के बीजों में रेचक यानी लैक्सटेसिव गुण पाया जाता है, जो फाइबर की तरह भी काम करता है और शरीर से प्रोटीन के वेस्ट प्रोडक्ट यानी प्यूरिन को बाहर निकालने में मदद करता है. शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने पर हाथ-पैरों के जोड़ों में दर्द और (Joint Pain) सूजन जैसी समस्या होने लगती है. धनिया का बीज एक ऐसा मसाला है जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में असरदार साबित होता है.

ऐसे करें धनिया के बीजों का सेवन (How To Use Coriander Seeds For Uric Acid)

यूरिक एसिड में धनिया के बीजों का सेवन कई प्रकार से किया जा सकता है. इसके लिए पहले धनिया के बीजों को तवे पर भून लें और इसका एक मोटा सा डस्ट तैयार कर लें. इसके बाद सुबह खाली पेट 1 चम्मच डस्ट के साथ काला नमक मिला कर इसका सेवन करें और गुनगुना पानी पी लें. रेगुलर कुछ दिनों तक इसके सेवन से यूरिक एसिड की समस्या को कम किया जा सकता है.

क्या हैं इसके अन्य फायदे (Health Benefits Of Coriander Seed)

धनिया के बीज को पीसकर उसमें शहद मिलाकर खाने से खांसी में आराम मिलता है. ऐसे में जिन लोगों को खांसी की समस्या हैं वो धनिया के बीज का सेवन करें.

इसके अलावा मुंह की दुर्गंध से परेशान रहते हैं तो धनिया के बीज का सेवन करें. इसके लिए धनियां के 4-6 दाने चूसें इससे मुंह की दुर्गंध से निजात मिलेगा.

धनिया के बीज सिर दर्द से लेकर पाचन तक की समस्या को दूर करता है.

इसके अलावा आंखों की परेशानियों को दूर करने में धनिया बीज बेहद असरदार साबित होता है.

