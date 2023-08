Health Alert: टॉयलेट सीट पर 10 मिनट से ज्यादा बैठना पड़ सकता है भारी, आप भी करते हैं ये गलती तो हो जाएं अलर्ट

Health Alert: अगर आप टॉयलेट सीट पर बैठ कर घंटों अख़बार पढ़ते हैं या मोबाइल चलाते हैं तो सावधान हो जाएं, इससे आपको कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है.

डीएनए हिंदी: कई लोग घंटों तक अख़बार या मोबाइल लेकर बाथरूम में बैठे रहते हैं (Bad Habits Lifestyle). अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान जाइए. क्योंकि, आपकी ये आदत आपको भारी पड़ सकती है. दरअसल टॉयलेट सीट पर ज्यादा देर तक बैठे (Spending More Time On Toilet Seat) रहने से आपको कई तरह की गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. एक्सपर्ट्स की माने तो 10 मिनट से ज्यादा समय तक टॉयलेट सीट पर बैठना (Health Tips) आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है. तो चलिए जानते हैं 10 मिनट से ज्यादा समय तक टॉयलेट सीट पर बैठना क्यों खतरनाक है और इससे कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं...

अखबार-फोन के साथ आते हैं बैक्टीरिया (Bacteria Come With Newspaper And Phone)

टॉयलेट के अंदर व टॉयलेट सीट पर ऐसे खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो सफाई के बाद भी नहीं जाते हैं. ऐसे में जब इंसान अख़बार या फोन लेकर कई घंटों तक टॉयलेट में रहता है तो अख़बार और फोन पर भी बैक्टीरिया चिपक जाते हैं. बाद में अख़बार घर के अंदर दोबारा लाते हैं और फोन का इस्तेमाल करते रहते हैं इन दोनों ही चीजों की सफाई नहीं की जा सकती है. ऐसे में ये आदत आपको बहुत बीमार कर सकती है.

हो सकती है बवासीर की समस्या (Piles or Hemorrhoids)

एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो लोग ज्यादा समय तक टॉयलेट सीट पर बैठे रहते हैं उनमें बवासीर होने का खतरा बढ़ जाता है. क्योंकि, इससे निचले हिस्से की मांसपेशियों पर बहुत देर तक खिंचाव रहता है जो बवासीर का कारण बनता है.

पाचन क्षमता पर पड़ता है बुरा असर (Bad Effect On Digestion)

जो लोग ज्यादा समय तक टॉयलेट सीट पर बैठे रहते हैं उनके बाउलिंग मूवमेंट पर भी असर पड़ता है. बाउलिंग मूवमेंट में खराबी आने के कारण कब्ज की परेशानी बढ़ सकती है. इसके अलावा पेट ठीक से साफ न होने की समस्या भी बढ़ने लगती हैं.

मांसपेशिया होती हैं कमजोर (Muscle Weakness)

जो लोग ज्यादा समय तक टॉयलेट सीट पर बैठे रहते हैं उनकी पीठ-पेट की मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं. जिसकी वजह से कूल्हे और पैरों की मांशपेशियां कमजोर हो जाती हैं.

