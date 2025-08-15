Liver Cancer: शरीर में दिखने वाले ये लक्षण देते हैं लिवर कैंसर का संकेत, तुरंत दें इन बातों पर ध्यान

Liver Cancer Symptoms: हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक शुरुआती चरण में अगर इसके लक्षणों की पहचान कर ली जाए तो इलाज की संभावना बढ़ जाती है.

Liver Cancer: शरीर में जब भी कोई बीमारी पनपती है तो हमारा शरीर इसका पहले ही संकेत देने लगता है, बस जरूरत है उन्हें समय पर समझने और नजरअंदाज न करने की. आज हम आपको ऐसी ही एक गंभीर बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इन दिनों लोगों में तेजी से बढ़ रही है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं लिवर कैंसर की, हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक शुरुआती चरण में अगर इसके लक्षणों की पहचान कर ली जाए तो इलाज की संभावना बढ़ जाती है.

बता दें कि लिवर शरीर में खून को फिल्टर करने और पाचन को सही रखने में अहम योगदान देता है, इसकी सेहत बिगड़ने पर शरीर कई चेतावनी संकेत देता है, जिसपर ध्यान देना जरूरी है..

जान लें ये लक्षण

पेट के दाहिनी ओर लगातार दर्द की समस्या

लिवर शरीर के दाहिने हिस्से में होता है और जब इसमें कोई समस्या होती है तो शरीर के उस हिस्से में दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है. अगर यह दर्द लगातार बना रहे या समय के साथ बढ़ रहा हो तो यह लिवर कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में आपको इन लक्षणों पर ध्यान जरूर देना चाहिए.

बेवजह वजन घटना

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप डाइट या एक्सरसाइज नहीं कर रहें और फिर भी तेजी से वजन कम हो रहा है तो इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए. बता दें कि यह लिवर की समस्या का संकेत हो सकता है. कैंसर के कारण शरीर की ऊर्जा तेजी से खत्म होती है और इससे वजन घटने लगता है.

भूख कम लगना और जल्दी पेट भरना

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक लिवर की खराबी से पाचन प्रक्रिया प्रभावित होती है, इससे खाने की इच्छा कम हो जाती है. इतना ही नहीं कई मामलों में थोड़ी-सी मात्रा में खाना खाने के बाद ही पेट भरा हुआ महसूस होना भी लिवर कैंसर का संकेत हो सकता है.

इन लक्षणों पर दें ध्यान

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक आंखों और त्वचा का पीला होना, शरीर में लगातार थकान और कमजोरी होना, पेट में सूजन और पानी भरने की समस्या होना भी इस बीमारी का संकेत हो सकता है. इन लक्षणों को भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए..

