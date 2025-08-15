Twitter
एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट

Liver Cancer: शरीर में दिखने वाले ये लक्षण देते हैं लिवर कैंसर का संकेत, तुरंत दें इन बातों पर ध्यान

Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण के इन 7 मंत्रों का जाप करने से दूर हो जाएंगे संकट, प्रसन्न होंगी राधारानी

स्वतंत्रता दिवस पर CM नीतीश कुमार ने दिया बिहार के युवाओं को बड़ा उपहार, अब 100 रूपये में भर पाएंगे हर परीक्षा का फॉर्म

14 की उम्र में बस 2500 रुपये से शुरू किया था लड्डू बेचने का काम, आज खड़ा कर दिया 200 करोड़ का कारोबार

Top 10 Richest Country In The World: ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत

Numerology: इन 4 तारीखों पर पैदा हुईं लड़कियां जन्मजात क्वीन होती हैं, चलाती हैं घर-ससुराल में अपना राज

भगवान कृष्ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' का शुभारंभ, पीएम मोदी ने कहा- जल्दी होगा देश का अपना स्पेस स्टेशन

Obesity in India: मोटापा बन रहा है बड़ा खतरा... PM Modi ने लाल किले से देशवासियों से की ये खास अपील

Diabetes Solution: डायबिटीज में इस तरह खाएंगे फल तो कभी नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, जान लें सही तरीका और सही समय क्या है?

Liver Cancer: शरीर में दिखने वाले ये लक्षण देते हैं लिवर कैंसर का संकेत, तुरंत दें इन बातों पर ध्यान

Liver Cancer Symptoms: हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक शुरुआती चरण में अगर इसके लक्षणों की पहचान कर ली जाए तो इलाज की संभावना बढ़ जाती है.

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Aug 15, 2025, 05:09 PM IST

Liver Cancer: शरीर में जब भी कोई बीमारी पनपती है तो हमारा शरीर इसका पहले ही संकेत देने लगता है, बस जरूरत है उन्हें समय पर समझने और नजरअंदाज न करने की. आज हम आपको ऐसी ही एक गंभीर बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इन दिनों लोगों में तेजी से बढ़ रही है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं लिवर कैंसर की,  हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक शुरुआती चरण में अगर इसके लक्षणों की पहचान कर ली जाए तो इलाज की संभावना बढ़ जाती है. 

बता दें कि लिवर शरीर में खून को फिल्टर करने और पाचन को सही रखने में अहम योगदान देता है, इसकी सेहत बिगड़ने पर शरीर कई चेतावनी संकेत देता है, जिसपर ध्यान देना जरूरी है.. 

जान लें ये लक्षण

पेट के दाहिनी ओर लगातार दर्द की समस्या 

लिवर शरीर के दाहिने हिस्से में होता है और जब इसमें कोई समस्या होती है तो शरीर के उस हिस्से में दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है. अगर यह दर्द लगातार बना रहे या समय के साथ बढ़ रहा हो तो यह लिवर कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में आपको इन लक्षणों पर ध्यान जरूर देना चाहिए. 

बेवजह वजन घटना 

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप डाइट या एक्सरसाइज नहीं कर रहें और फिर भी तेजी से वजन कम हो रहा है तो इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए. बता दें कि यह लिवर की समस्या का संकेत हो सकता है. कैंसर के कारण शरीर की ऊर्जा तेजी से खत्म होती है और इससे वजन घटने लगता है.

भूख कम लगना और जल्दी पेट भरना

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक लिवर की खराबी से पाचन प्रक्रिया प्रभावित होती है, इससे खाने की इच्छा कम हो जाती है. इतना ही नहीं कई मामलों में थोड़ी-सी मात्रा में खाना खाने के बाद ही पेट भरा हुआ महसूस होना भी लिवर कैंसर का संकेत हो सकता है.

इन लक्षणों पर दें ध्यान

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक आंखों और त्वचा का पीला होना, शरीर में लगातार थकान और कमजोरी होना, पेट में सूजन और पानी भरने की समस्या होना भी इस बीमारी का संकेत हो सकता है. इन लक्षणों को भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.. 

