High Blood Pressure Alert: सिरदर्द से लेकर सीने में दर्द तक-शरीर में दिख रहे ये संकेत हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर का अलार्म

World Hypertension Day 2026: उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को 'साइलेंट किलर' कहा जाता है क्योंकि शुरुआत में इसके कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते हैं. कम नमक खाना, संतुलित आहार लेना और नियमित व्यायाम करना रक्तचाप को नियंत्रण में रखने में सहायक होता है.

It's not just salt—stress also increases the risk of high blood pressure. (Photo AI)

क्या आपको भी कभी बिना वजह सिर भारी लगने लगा है? सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस फूलती है या अचानक सीने में दबाव महसूस होता है? अक्सर लोग इसे थकान या तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यही संकेत हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप के हो सकते हैं. यही वजह है कि इसे ‘साइलेंट किलर’ कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर को धीरे-धीरे अंदर से नुकसान पहुंचाता रहता है और कई बार लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगती.

आज की तेज रफ्तार जिंदगी, बढ़ता तनाव, जंक फूड और घंटों बैठकर काम करने की आदत ने हाई ब्लड प्रेशर को सिर्फ बुजुर्गों की नहीं, बल्कि युवाओं की भी बड़ी समस्या बना दिया है. डॉक्टरों के मुताबिक, समय रहते इसकी पहचान और लाइफस्टाइल में छोटे बदलाव दिल की बीमारी, स्ट्रोक और किडनी डैमेज जैसे बड़े खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं.

साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर?

उच्च रक्तचाप की सबसे खतरनाक बात यही है कि शुरुआत में इसके लक्षण बहुत हल्के होते हैं या बिल्कुल दिखाई नहीं देते. कई लोग सालों तक इससे पीड़ित रहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता. जब तक समस्या सामने आती है, तब तक दिल, दिमाग या किडनी पर असर शुरू हो चुका होता है.

विशेषज्ञ मानते हैं कि लगातार बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर शरीर की नसों पर अतिरिक्त दबाव डालता है. यही दबाव आगे चलकर हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और आंखों की रोशनी तक को प्रभावित कर सकता है. यही कारण है कि नियमित बीपी जांच अब सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं, बल्कि 30 साल के बाद हर व्यक्ति के लिए जरूरी मानी जा रही है.

शरीर पहले ही देने लगता है चेतावनी

हालांकि हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट बीमारी कहा जाता है, लेकिन कई मामलों में शरीर पहले से संकेत देने लगता है. बार-बार सिरदर्द होना, चक्कर आना, सीने में दर्द महसूस होना, धुंधला दिखना, थकान या सांस लेने में परेशानी इसके सामान्य संकेत हो सकते हैं.

दिलचस्प बात यह है कि कई लोग इन लक्षणों को गैस, माइग्रेन या सामान्य कमजोरी समझ लेते हैं. यही लापरवाही आगे चलकर गंभीर स्थिति बना सकती है. डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर ये लक्षण बार-बार दिखें तो घर पर डिजिटल बीपी मॉनिटर से जांच जरूर करें.

सिर्फ नमक नहीं, तनाव भी बढ़ाता है खतरा

अक्सर लोग मानते हैं कि सिर्फ ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन इसके पीछे कई और वजहें भी हैं. देर रात तक जागना, कम नींद लेना, लगातार मोबाइल और लैपटॉप पर समय बिताना, तनाव और शारीरिक गतिविधि की कमी भी इसके बड़े कारण हैं.

एक नया ट्रेंड यह भी सामने आया है कि वर्क फ्रॉम होम और स्क्रीन टाइम बढ़ने के बाद युवाओं में हाई बीपी के मामले तेजी से बढ़े हैं. यानी यह बीमारी अब लाइफस्टाइल से सीधे जुड़ी समस्या बन चुकी है. यही वजह है कि डॉक्टर रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलने और स्क्रीन ब्रेक लेने की सलाह देते हैं.

छोटे बदलाव बचा सकते हैं बड़ी बीमारी से

अच्छी बात यह है कि हाई ब्लड प्रेशर को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. खाने में नमक कम करना, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाना, ताजे फल-सब्जियां खाना और नियमित एक्सरसाइज बहुत असरदार साबित हो सकते हैं.

योग, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने जैसी आदतें भी तनाव कम करने में मदद करती हैं. कई हेल्थ रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिर्फ 5 से 7 किलो वजन कम करने से भी ब्लड प्रेशर में बड़ा फर्क देखा गया है. यानी दवाइयों के साथ-साथ रोजमर्रा की आदतें भी इलाज का अहम हिस्सा हैं.

विश्व उच्च रक्तचाप (World Hypertension Day 2026) दिवस क्यों है जरूरी?

हर साल 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है ताकि लोग इस बीमारी को लेकर जागरूक हों और समय पर जांच करवाएं. इस साल की थीम- अपना ब्लड प्रेशर सही-सही मापें, उसे नियंत्रित करें और लंबा जिएं (“Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer”) लोगों को यही संदेश देती है कि छोटी सावधानी लंबी और स्वस्थ जिंदगी दे सकती है.

भारत जैसे देशों में जहां लोग अक्सर बीमारी बढ़ने के बाद ही डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां यह जागरूकता और भी जरूरी हो जाती है. क्योंकि कई बार एक साधारण बीपी टेस्ट जिंदगी बचा सकता है.अगर आप लंबे समय से तनाव में हैं, देर रात तक जागते हैं या बार-बार सिरदर्द महसूस करते हैं, तो इसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है. हाई ब्लड प्रेशर कोई अचानक होने वाली बीमारी नहीं, बल्कि धीरे-धीरे बढ़ने वाला खतरा है. समय रहते इसकी पहचान और सही जीवनशैली अपनाकर आप खुद को बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से बचा सकते हैं.

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