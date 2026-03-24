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Hair Extensions-Wig Risk: क्या आपने हेयर एक्सटेंशन या पैच लगवाए हैं? तो निकलवा दें क्योंकि इनसे बढ़ रहा कैंसर का खतरा

क्या आपने हेयर एक्सटेंशन या पैच लगवाए हैं? तो निकलवा दें क्योंकि इनसे बढ़ रहा कैंसर का खतरा

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Hair Extensions-Wig Risk: क्या आपने हेयर एक्सटेंशन या पैच लगवाए हैं? तो निकलवा दें क्योंकि इनसे बढ़ रहा कैंसर का खतरा

गंजापन छुपाने और सुंदरता बढ़ाने के लिए आजकल 'हेयर एक्सटेंशन' और विग पैचेज का क्रेज़ है, लेकिन अनजाने में ही वो कैंसर का खतरा भी मोल रहे हैं. हाल ही में हुई एक स्टडी में ये दावा किया गया है. अगर आप भी देखा-देखी में हेयर एक्सटेंशन करवाने जा रहे तो आपको यह रिपोर्ट ज़रूर पढ़नी चाहिए.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 24, 2026, 09:13 AM IST

Hair Extensions-Wig Risk: क्या आपने हेयर एक्सटेंशन या पैच लगवाए हैं? तो निकलवा दें क्योंकि इनसे बढ़ रहा कैंसर का खतरा

Hair Extensions or Patches- Beauty or Cancer Risk. Photo: AI

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आजकल हेयर एक्सटेंशन के बढ़ते चलन को लेकर एक बड़ी चिंता सामने आई है. दुनिया भर में लाखों महिलाएं अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए हेयर एक्सटेंशन का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन एक अध्ययन में पाया गया है कि इन एक्सटेंशन में कई खतरनाक रसायन हो सकते हैं जो लंबे समय में स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं.

खूबसूरती का ट्रेंड या छिपा हुआ खतरा?

लंबे, घने और स्टाइलिश बाल पाने के लिए हेयर एक्सटेंशन अब सिर्फ सेलिब्रिटीज तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस बढ़ते ट्रेंड के साथ स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम भी बढ़ रहे हैं.

हाल ही में प्रकाशित एक वैज्ञानिक अध्ययन, जो Journal of the American Chemical Society में सामने आया, ने इस चिंता को और गहरा कर दिया है. इसमें बताया गया कि हेयर एक्सटेंशन सिर्फ एक फैशन प्रोडक्ट नहीं, बल्कि संभावित स्वास्थ्य खतरा भी बन सकते हैं.

रिसर्च में क्या सामने आया? चौंकाने वाले आंकड़े

अध्ययन के दौरान विग, ब्रेडेड हेयर, वीव्स और क्लिप-इन एक्सटेंशन जैसे कई प्रकार के उत्पादों की जांच की गई. इसमें लगभग 40 से अधिक नमूनों में करीब 170 तरह के रसायन पाए गए.

इनमें से कई रसायनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हानिकारक माना जाता है. खास बात यह रही कि न केवल सिंथेटिक, बल्कि असली मानव बालों से बने एक्सटेंशन में भी खतरनाक तत्व मौजूद थे. कुछ मामलों में तो प्राकृतिक बालों से बने उत्पादों में सिंथेटिक से ज्यादा हानिकारक रसायन पाए गए. यह इस धारणा को तोड़ता है कि “नेचुरल” या “रॉ हेयर” लिखे उत्पाद पूरी तरह सुरक्षित होते हैं.

कैसे असर डालते हैं ये रसायन? शरीर पर धीरे-धीरे पड़ता है प्रभाव

वैज्ञानिकों के अनुसार, हेयर एक्सटेंशन लंबे समय तक सिर और त्वचा के संपर्क में रहते हैं, जिससे इनमें मौजूद रसायन धीरे-धीरे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं. जब इन एक्सटेंशन को गर्म किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है, तो इनमें से जहरीली गैसें निकल सकती हैं, जो सांस के जरिए शरीर में पहुंचती हैं. इसके अलावा, त्वचा के संपर्क से एलर्जी, खुजली, जलन और सूजन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं.

कुछ रसायनों का संबंध हार्मोनल असंतुलन और Breast Cancer जैसी गंभीर बीमारियों से भी जोड़ा गया है. हालांकि हर प्रोडक्ट में इनकी मात्रा अलग-अलग हो सकती है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि कम मात्रा में भी लंबे समय तक एक्सपोजर नुकसानदेह हो सकता है.

नियमों की कमी: क्यों बढ़ रही है चिंता?

सबसे बड़ी समस्या यह है कि हेयर एक्सटेंशन इंडस्ट्री पर उतने सख्त नियम लागू नहीं हैं, जितने अन्य कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर होते हैं. कई कंपनियां “chemical-free” या “non-toxic” जैसे दावे करती हैं, लेकिन इनके पीछे ठोस जांच या प्रमाण हमेशा नहीं होता. इस कारण उपभोक्ताओं को सही जानकारी नहीं मिल पाती और वे अनजाने में जोखिम उठा लेते हैं. यह स्थिति न सिर्फ व्यक्तिगत स्वास्थ्य, बल्कि बड़े स्तर पर पब्लिक हेल्थ के लिए भी चिंता का विषय बन सकती है.

नई सोच की जरूरत: क्या सुंदरता की कीमत बहुत ज्यादा है?

इस पूरे मुद्दे का एक नया पहलू यह है कि आज की ब्यूटी इंडस्ट्री में “परफेक्ट लुक” का दबाव लगातार बढ़ रहा है. सोशल मीडिया और ट्रेंड्स के कारण लोग जल्दी और आसान तरीके अपनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लंबे समय के असर पर कम ध्यान दिया जाता है.

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच करना जरूरी है. साथ ही, लंबे समय तक लगातार उपयोग से बचना और समय-समय पर ब्रेक लेना भी फायदेमंद हो सकता है.

जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव

हेयर एक्सटेंशन का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करने की बात नहीं है, लेकिन इसके संभावित खतरों को समझना बेहद जरूरी है. खूबसूरती के पीछे भागते हुए अगर स्वास्थ्य से समझौता हो जाए, तो यह सौदा महंगा पड़ सकता है. इसलिए सजग रहें, जानकारी के आधार पर फैसला लें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता और बचाव के लिए है. अधिक जानकारी के लिए किसी डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.

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