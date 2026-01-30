क्या आखिरकार स्वर्ग मिल गया है? हार्वर्ड के वैज्ञानिक ने स्वर्ग का स्थान और पृथ्वी से दूरी भी बता दी  

हार्वर्ड का दावा है कि स्वर्ग कहां है वह पता चल गया है और यहां तक की ये धरती से कितना दूर है. इस दावे के बाद से हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर ये स्वर्ग कहां और कैसा दिखता है. तो चलिए आपको वैज्ञानिक की नजर से स्वर्ग का दर्शन कराते हैं और समझते हैं कि इस दावे के पीछे क्या तर्क और ये कितना सच है.

अच्छो कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और बुरे कर्म तो नरक में लेकिन क्या सच में नर्क और स्वर्ग है. और है तो ये कहां है. नर्क का तो पता नहीं लेकिन स्वर्ग के बारे में हार्वर्ड के एक वैज्ञानिक के दावे किए हैं कि उन्होंने वो जगह और धरती से स्वर्ग की दूरी को समझ देख-समझ लिया है.

अमूमन हर धर्म में स्वर्ग और नर्क का जिक्र है. लेकिन वास्तविकता में ये किसी को नहीं पता कि ऐसी कोई दूसरी दुनिया है भी की नहीं लेकिन अब एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि हमने स्वर्ग की खोज कर ली है. हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भौतिकी के पूर्व प्रोफेसर और भौतिकी, गणित और खगोल विज्ञान में पीएचडी धारक डॉ. माइकल गिलन ने स्वर्ग और धरती से इसकी दूरी जान लेना का दावा किया है. फॉक्स न्यूज पर एक लेख में उन्होंने कहा कि उन्होंने यह दावा वैज्ञानिक आधार पर किया है.

ब्रह्मांड का विस्तार और ‘कॉस्मिक होराइजन’

डॉ. गिलन ने एडविन हबल की 1929 की उस खोज का उल्लेख किया है जिसमें ये बताया गया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और आकाशगंगा से हम दूर होते जा रहे हैं. 1929 में वैज्ञानिक एडविन हबल ने सिद्ध किया था कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है. जितनी दूर आकाशगंगाएं हैं, वे उतनी ही तेज़ी से हमसे दूर जा रही हैं. आधुनिक खगोल विज्ञान के अनुसार, एक सीमा होती है जिसे Cosmic Horizon कहा जाता है. यह प्रेक्षणीय ब्रह्मांड की आख़िरी दीवार है. इसके पार हम कुछ भी देख या माप नहीं सकते. डॉ. गिलन का मानना है कि यही सीमा स्वर्ग का संभावित स्थान हो सकती है.

आइंस्टीन के विशेष और सामान्य सापेक्षता के सिद्धांतों के अनुसार, प्रकाश की गति (186,000 मील प्रति सेकंड) पर समय रुक जाता है. उनके अनुमानों के अनुसार, पृथ्वी से 273 अरब खरब मील (273,000,000,000,000,000,000,000) दूर स्थित आकाशगंगा प्रकाश की गति से दूर जा रही होगी. यही ब्रह्मांडीय क्षितिज. इस बिंदु पर समय रुक जाता है. न अतीत है, न वर्तमान, न भविष्य. केवल अनंत काल है.



डॉ. गिलन कहते हैं कि यह स्थान बाइबल में वर्णित स्वर्ग के विवरण से मेल खाता है. बाइबल में स्वर्ग के तीन स्तरों का वर्णन है: सबसे निचला स्तर पृथ्वी का वायुमंडल, मध्य स्तर अंतरिक्ष और सबसे ऊँचा स्तर जहाँ ईश्वर निवास करते हैं. यह अगम्य है और निराकार, कालविहीन प्राणियों (मृत आत्माओं) का निवास स्थान है. उनका तर्क है कि ब्रह्मांड का विस्तार स्वर्ग के विस्तार के समान है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या (मृत आत्माओं) लगातार बढ़ रही है.



आम खगोलविदों के लिए, ब्रह्मांडीय क्षितिज मात्र 13.8 अरब प्रकाश-वर्ष दूर है. इसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता. लेकिन डॉ. गिलन का मानना ​​है कि यह एक आध्यात्मिक क्षेत्र हो सकता है. उनका दावा है कि स्वर्ग ब्रह्मांडीय क्षितिज पर स्थित है, ब्रह्मांड की वह सीमा जहाँ हमारी पहुँच समाप्त होती है.



मिरर अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. गिलन एक ईसाई थे जो बाद में नास्तिक बन गए और विज्ञान को आस्था के साथ जोड़ते हैं. उन्होंने अपनी पुस्तक "बिलीविंग इज सीइंग" में भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए हैं. उनके इस दावे ने विज्ञान और धर्मशास्त्र में एक बहस छेड़ दी है. कई लोगों को यह रोचक लग रहा है, जबकि अन्य इसे महज अटकलबाजी बता रहे हैं.

विज्ञान बनाम आस्था: विवाद क्यों?

मुख्यधारा के वैज्ञानिक इस दावे को प्रमाणहीन मानते हैं. उनका कहना है कि कॉस्मिक होराइजन एक भौतिक सीमा है, आध्यात्मिक नहीं.

लेकिन समर्थक मानते हैं कि विज्ञान अभी हर चीज़ को मापने में सक्षम नहीं है—जैसे कभी ब्लैक होल भी केवल कल्पना थे.

यह बहस इसलिए अहम है क्योंकि यह सवाल उठाती है

क्या विज्ञान और आध्यात्मिकता भविष्य में एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं? क्योंकि जैसे-जैसे अंतरिक्ष विज्ञान आगे बढ़ेगा डार्क एनर्जी, मल्टीवर्स थ्योरी,समय के नए मॉडल सामने आएंगे.

संभव है कि स्वर्ग जैसे विचारों को नई वैज्ञानिक भाषा मिल जाए. भले ही यह दावा अंतिम सत्य न हो, लेकिन यह इंसान की सबसे पुरानी जिज्ञासा को फिर से जगा देता है कि मृत्यु के बाद क्या? डॉ. माइकल गिलन का दावा स्वर्ग को साबित नहीं करता, लेकिन यह ज़रूर दिखाता है कि विज्ञान अब उन सवालों के करीब जा रहा है, जिन्हें कभी केवल आस्था का विषय माना जाता था. शायद स्वर्ग कोई स्थान नहीं, बल्कि एक सीमा है जहां मानव समझ समाप्त होती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से