Teddy Day 2023 के मौके पर ये प्यार भरी शायरियां भेजकर झट से कह दें दिल की बात, बढ़ जाएगी नजदीकियां

Teddy Day 2023 के मौके पर ये प्यार भरी शायरियां भेजकर झट से कह दें दिल की बात

डीएनए हिंदी: Teddy Day Whatsapp Message वेलेंटाइन वीक का चौथा दिन यानी 10 फरवरी को 'टेडी डे' (Teddy Day) के तौर पर मनाया जाता है. इस दिन लोग अपने दोस्तों और चाहने वालों को टेडी बियर गिफ्ट करते हैं. इसके अलावा कपल्स अपने पार्टनर को टेडी देकर यह अहसास दिलाते हैं कि वो उनकी जिंदगी के असली टेडी हैं, जिनकी मौजूदगी पार्टनर का जीवन खुशियों से भर देती है. हो सकता है कि आप लांग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और आपका लव्ड वन्स आप से दूर हो और आप जन्हें तोहफे में टेडी बियर गिफ्ट न कर पा रहे हों, ऐसे में आप उन्हें एसएमस या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 'हैप्पी टेडी डे' विश कर सकते हैं.

Happy Teddy Day 2023 Wishes In Hindi

कुछ एहसासों के साये दिल को छू जाते हैं

कुछ दृश्य दिल में उतर जाते हैं

बेजान गुलशन में भी फूल खिल जाते हैं

जब ज़िन्दगी में आप जैसे टेडी मिल जाते हैं!

Happy Teddy Day 2023!

जब मिलो तो ख्वाहिशें काबू में कर लेना

टेडी बियर बीच में रखकर पर्दा कर लेना

जितना भी मिलूं तुमसे , मन नहीं भरता

कल फिर मिलने का तुम वादा कर लेना !

Happy Teddy Day!

भेज रहा हूं Teddy तुम्हें प्यार से, रखना तुम इसको संभाल के, मोहब्बत है तो भेज दो मुझे भी एक Teddy प्यार से।

Wish you a very very Happy Teddy Day

मुझे आर्टिफिशियल टेडी की जरूरत नहीं, मेरे पास मेरा रियल और क्यूट टेडी है। थैंक्यू मुझे प्यार करने के लिए...

Happy Teddy Day 2023

मुझे हमेशा प्यार करने और मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद - तब भी जब मैं ज्यादा प्यार करने योग्य नहीं हूं। आई लव यू टू द मून एंड बैक।

हैप्पी टेडी डे, डार्लिंग।

Teddy Day का मौका है, फिर क्यों आपने खुद को रोका है, जाओ और दे आओ अपने प्यार को टेडी इस दिन का मौका ही अनोखा है।

हैप्पी टेडी डे

कली जैसी कोमल, टेडी बियर जैसी प्यारी हो तुम, आज कह ही देता हूं तुम दुनिया से न्यारी हो।

happy teddy day

मैं आपको कोई टेडी टॉय गिफ्ट नहीं करना चाहता हूं, बल्कि मैं खुद को आपको गिफ्ट करूंगा, क्योंकि मैं आपका हमेशा के लिए टेडी हूं।

हैप्पी टेडी डे 2023

सजाकर रखा है तोहफा तेरे प्यार का, जान से भी प्यारा है दिया हुआ टेडी बियर मेरे यार का

हैप्पी टेडी डे 2023

मुझे आशा है कि आप पहले से ही जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करने के लिए तैयार हूं। इस टेडी डे पर मेरी तरफ से ढेर सारे प्यारे टेडी हग्स और किस!

हैप्पी टेडी डे 2023

काश इस दुनिया पर मेरा थोड़ा बस चलता, मैं तुझे टेडी बियर बनाकर अपने पास रख लेता।

happy teddy day

आजकल हम हर एक Teddy को देखकर मुस्कुराते हैं,

कैसे बताएं उन्हें कि हमें तो हर एक Teddy में वो ही नज़र आते हैं।

जब भी तुम्हारी याद आती है,

तुम्हारे दिए टेडी को गले लगा लेती हूं।

