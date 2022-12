Happy New Year 2023 Wishes Love Shayari: नए साल पर मोहब्बत से भरी शायरियां भेजकर अपने चाहने वालें को दें बधाई, बढ़ेगी नजदीकी और प्यार

New Year 2023

डीएनए हिंदी: नया साल (Happy New Year 2023) शुरू होने में अब थोड़ा ही समय बचा है. बीते साल की यादों के साथ सभी लोग 2022 को विदा करेंगे और अपनी नई ख्वाहिशों के साथ 2023 (Happy New Year 2023) का वेलकम करेंगे. साल की शुरूआत लोग अपनों के साथ करना चाहते हैं. सभी लोग नया साल (New Year 2023) आने की खुशी में अपने परिवार और दोस्तों के साथ खूब जश्न मनाते हैं. लोग आने वाले साल की एक दूसरे को खास शुभकामनाएं (Happy New Year Wishes) देते हैं.

दिसंबर से जनवरी आने के बाद जब महीने के साथ कैलेंडर भी बदल जाता है तो सभी लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को नए साल के मैसेज (Happy New Year Message) के साथ विशेज (Happy New Year Wishes) भेजते हैं. आज हम आपको ऐसे ही शानदार मैसेज और कोट्स बताने वाले हैं जिनके साथ आप अपने लवर्स को न्यू ईयर विश (Happy New Year Message For Lovers) कर सकते हैं. तो चलिए बताते हैं वो प्यार भरें मैसेज और कोट्स (Happy New Year Quotes Messages) जिन्हें भेजकर आप अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेश कर सकते हैं. इन मैसेज और कोट्स (Happy New Year Quotes Messages) से नए साल पर आपके बीच प्यार जरूर बढ़ जाएगा.

प्यार भरे मैसेज और कोट्स (Happy New Year Quotes Messages)

तेरे जैसा कोई न है

इस संसार में DEAR,

मैं बोलूं मेरी जान तुम्हें

Happy New Year

हर साल आता है, हर साल जाता है

इस साल आपको वो सब मिले

जो आपका दिल चाहता है

Happy New Year Dear

तुझे मुस्कुराता देखूं तो दिल खुश हो जाता है,

तुझे दर्द में देखूं तो मन उदास हो जाता है,

ऐसा है प्यार का जादू,

Happy New Year My Love

मंजिल भी तुम हो, तलाश भी तुम हो

उम्मीद भी तुम हो, आस भी तुम हो

इश्क भी तुम हो और जूनून भी तुम ही हो

Love You & Happy New Year

कम लोगों को मिलता है



तेरे जैसा प्यार का साथ यार,बधाई हो तुम्हेंनववर्ष का यह त्यौहार

तुम मेरे लिए

प्यार की परिभाषा हो,

क्या कहूं तुम्हें तुम तो

खुशी की अभिलाषा हो

Love you Meri Jaan & Happy New Year

ओ मेरे प्यार के पंछी

क्या दूं तुम्हें नाम,

कभी ना भूल पाऊं तुम्हें

भले ही हो जाऊं गुमनाम

Happy New Year My Love

आँखों की चमक

कभी फीकी न पड़े तुम्हारे

आँखों की चमक और चेहरे की मुस्कान,

मुबारक हो तुम्हें नया साल

मेरी दिलरूबा मेरी जान

Happy New Year My Jaan

