Happy New Year 2025 Wishes:

Happy New Year Wishes 2025

हर साल की तरह लोग इस बार भी नए साल 2025 को (Happy New Year 2025) लेकर काफी ज्यादा खुश हैं. लोगों ने न्यू ईयर पार्टी, ट्रैवलिंग का प्लान भी बना लिया है. दुनियाभर में नए साल के खास मौके पर लोग अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, प्रियजनों को शुभकामनाएं (Happy New Year 2025 Wishes) देते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए प्यार भरे शुभकामना संदेश लेकर आएं हैं, जिन्हें आप (Happy New Year Status) व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटाग्राम या अन्य सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए अपने प्रियजनों को भेजकर नए साल की शुभकामनाएं दे सकते हैं...

दोस्त को दोस्ती से पहले

प्यार को मोहब्बत से पहले,

खुशी को गम से पहले

और आप को सबसे पहले,

हैप्पी न्यू ईयर मेरे दोस्त.

Happy New Year 2025!

भूल जाओ पुराना कल, दिल में बसा लो आज,

खुशियां लेकर आएगा आने वाला पल.

Happy New Year 2025!

सूर्य की तरह चमकता रहे आपका यह जीवन,

तारों की तरह झिलमिलाता रहे आपका घर-आंगन.

इन्हीं उम्मीदों के साथ,

आपको आने वाले नये साल की हार्दिक शुभकामनाएं!

रिश्ते को यूं ही बनाए रखना,

दिलों में चिराग हमारी यादों के जलाए रखना.

2024 का सफर सुहाना बनाने के लिए शुक्रिया,

2025 में भी अपना साथ बनाए रखना.

Happy New Year 2025!

प्रार्थना के साथ साल की शुरुआत करें,

परमेश्वर के आशीर्वाद को अपने दिल और घर में भरने दें.

नये साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं!

रात का चांद आपको करे सलाम,

परियों की आवाज आपको करे आदाब.

पूरी दुनिया को खुश रखने वाला,

नये साल के हर पल में आपको रखे खुश.

नये साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं!

जीवन के हर राह पर आपको मिले सफलता,

आपकी नजरों में दिखे खुशियों की झलक,

जीवन के हर कदम पर मिले खुशियों की बहार,

मुबारक हो आपको यह नया साल.

साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं!

आपके दिल में छिपी है जितनी भी अभिलाषाएं,

आंखों में सजे हैं जितने भी सपनें

आने वाले इस नये साल में वे सभी हो जाए सच

साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं!

इस नए साल में जो तू चाहे वो तेरा हो,

हर दिन खूबसूरत और रातें रोशन हो.

कामयाबी चूमती रहे तेरे कदम हमेशा,

नया साल मुबारक हो तुझे मेरे यार.

Happy New Year 2025!

इस साल आपके घर खुशियों का हो धमाल,

दौलत की न हो कमी आप हो जाएं मालामाल.

हंसते-मुस्कुराते रहो ऐसा हो सबका परिवार,

तहे दिल से मुबारक हो आपको नया साल.

Happy New Year 2025!

नवंबर गया, दिसंबर गया, गए सारे त्योहार,

नए साल की बेला पर झूम रहा संसार.

अब जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार,

मंगलमय हो आपका 2025 का साल.

Happy New Year 2025!

सच्चे दिल से न्यू ईयर मनाना,

सबको खुशी का हिस्सा बनाना.

अपना पराया सब भुलाकर,

दिल से सबको गले लगाना.

Happy New Year 2025!

भूल जाओ बीता साल,

गले लगाओ आने वाला नया साल.

करो दुआ सब मिलकर इस परमात्मा से,

कि पूरे हों सपने इस साल.

Happy New Year 2025!

गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है,

सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है.

मुबारक हो आपको नया साल,

हमने एडवांस में यह पैगाम भेजा है.

Happy New Year 2025!

सदा दूर रहो गम की परछाइयों से सामना न हो

कभी तन्हाईयों से हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका,

यही दुआ है दिल की गहराइयों से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।

